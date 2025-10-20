Špičková zábava i s menšími rozpočty. Pět demoverzí, co vás zaručeně zabaví

Ondřej Martinů
Festival demoverzí na Steamu jako obvykle přinesl pestrou nabídku ukázek různých chystaných titulů. Vybrali jsme několik z nich, které nám padly do oka, a přinášíme naše tipy a dojmy.
Část 1/5

Cairn

Festival Next Fest je pravidelnou akcí v rámci portálu online distributora PC her Steam, kde můžete vyzkoušet ukázky chystaných či již vydaných titulů. Bývá většinou dvakrát do roka – jednou na jaře, podruhé na podzim. S konceptem prezentace nejrůznějších demoverzí slaví úspěchy, nažene si návštěvníky do obchodu a zároveň dá možnost i menším titulům se zajímavou formou prezentovat.

Cairn
PowerWash Simulator 2
Reanimal (demoverze říjen 2025)
Skate Story (demoverze 2025)
93 fotografií

Demoverze obecně zažily v posledních letech návrat do mainstreamu právě díky akcím, jako je Next Fest. Hráči mohou jednoduchou a dostupnou formou vyzkoušet tituly, o které se zajímají, případně narazit na něco nového. Demoverze jsou v některých ohledech lepší než často využívané trialy, jelikož vás časově neomezují a autoři navíc mohou v demoverzi nabídnout přesně ten výsek hry, který chtějí prezentovat.

Next Fest trvá vždy týden a ten aktuální se již blíží ke konci. Není sice pravidlem, že se všechny demoverze s úderem pondělní sedmé hodiny večer zase zamknou, u některých se to však stát může. Proto si se zkoušením vybraných titulů raději pospěšte.



Vstoupit do diskuse

20. října 2025 0

