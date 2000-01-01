náhledy
Kooperativní hry se ztřeštěnými náměty se množí jako houby po dešti. Nejnovější počin, který zaujal veřejnost, se jmenuje Dear Passengers. S přáteli se dostanete do role posádky letadla, která čelí nejrůznějším bizarním situacím. Hra už dokonce čelí první kontroverzi.
Autor: FLEXUS
„Friendslop“ je populární multiplayerový žánr posledních let, ve kterém je důraz na kooperaci mezi hráči a nejrůznější bláznivé situace, do kterých se ve hře dostáváte. Někdy vám je hra přímo servíruje sama, jindy jim jdete naproti chováním celé vaší skupiny ve hře.
Autor: FLEXUS
Dear Passengers je typickou „friendslop“ hrou, kde se dostanete do rolí pilotů a leteckých stevardů dopravního letadla. A ačkoliv je taková profese obvykle spojena s precizností a bezpečností, v Dear Passengers to bude přesně naopak.
Autor: FLEXUS
Ve hře budete řešit nečekané situace, od turbulencí až po neposlušné pasažéry nebo aligátora či bombu na palubě. A zároveň se budete snažit do cílové destinace dopravit všechny pasažéry, nebo alespoň většinu z nich.
Autor: FLEXUS
Hra staví na chaosu, který se může kdykoliv na palubě letadla rozpoutat. V jednu chvíli hráči roznášejí občerstvení, v druhé se snaží zacelit díru v trupu letadla.
Autor: FLEXUS
Z úvodních záběrů vlastně ani není jasné, nakolik vás hra bude motivovat vše dělat co nejbezpečněji, nebo zda ve výsledku spíš půjde o to si užívat tropení chaosu.
Autor: FLEXUS
Hru vyrobilo ukrajinské studio Flexus a ihned se začalo těšit vysoké popularitě. Klipy ze hry kolují po sociálních sítích a rychle roste počet hráčů, kteří mají o hru zájem.
Autor: FLEXUS
Podle posledních informací si hru už na seznam přání na Steamu umístilo přes 700 tisíc lidí.
Autor: FLEXUS
O hře se již mluví i v souvislosti s kontroverzí, které vyvolala přezdívka „Epst.J“ jednoho z hráčů v traileru. Jde o celkem zjevnou narážku na amerického finančníka Jeffreyho Epsteina, který byl obviněn z rozsáhlého sexuálního zneužívání.
Autor: FLEXUS
Vedle toho se v traileru objevuje i další narážka na sexuálního predátora. Všimnout si jde přezdívky „PDaddy“, která jasně odkazuje na rappera P. Diddyho, dalšího člověka obviněného ze sexuálního zneužívání mladistvých.
Autor: FLEXUS
Podle informací serveru The Gamer se navíc jeden z autorů hry na Discord serveru hry i vyjadřoval k tomu, že nijak neodsuzuje Epsteinovy činy a obecně se zde vyskytuje větší míra výstřelků a referencí k této osobnosti.
Autor: FLEXUS
A ačkoliv autoři prohlašují, že hra nemá žádný obsah vytvořený umělou inteligencí, našly se snímky starších pracovních inzerátů, kde toto studio shání člověka na generativní AI za účelem tvorby obsahu.
Autor: FLEXUS
To ovšem nic nemění na tom, že hra má nakročeno stát se velkým virálním hitem, podobně jako v minulosti hry jako Peak nebo R.E.P.O.
Autor: FLEXUS
Hra má chce stihnout vydání během letošního roku, konkrétní datum vydání je zatím neznámé.
Autor: FLEXUS
Dear Passengers
Autor: FLEXUS
Dear Passengers
Autor: FLEXUS
Dear Passengers
Autor: FLEXUS
Dear Passengers
Autor: FLEXUS
Dear Passengers
Autor: FLEXUS
Dear Passengers
Autor: FLEXUS
Dear Passengers
Autor: FLEXUS
Dear Passengers
Autor: FLEXUS
Dear Passengers
Autor: FLEXUS
Dear Passengers
Autor: FLEXUS
Dear Passengers
Autor: FLEXUS
Dear Passengers
Autor: FLEXUS
Dear Passengers
Autor: FLEXUS
Dear Passengers
Autor: FLEXUS
Dear Passengers
Autor: FLEXUS
Dear Passengers
Autor: FLEXUS
Dear Passengers
Autor: FLEXUS
Dear Passengers
Autor: FLEXUS
Dear Passengers
Autor: FLEXUS
Dear Passengers
Autor: FLEXUS
Dear Passengers
Autor: FLEXUS
Dear Passengers
Autor: FLEXUS
Dear Passengers
Autor: FLEXUS
Dear Passengers
Autor: FLEXUS
Dear Passengers
Autor: FLEXUS
Dear Passengers
Autor: FLEXUS