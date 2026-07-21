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Sexy robotku cosplayerky zbožňují. Pokochejte se jejich kostýmy
Nier: Automata se odehrává v daleké budoucnosti. Následkem mimozemské invaze bylo lidstvo nuceno přesunout se na Měsíc. Planetu nyní obývají roboti, pomocí kterých se mimozemšťanům podařilo lidskou...
KVÍZ: Zavzpomínejte si na magická devadesátá léta ve hrách
Devadesátá léta patří v oblasti počítačových her mezi zlatou éru. V době rychlého rozmachu technologií vznikla řada nezapomenutelných kousků. Pojďte si některé z nich připomenout.
Simulátor letecké katastrofy je virální hit. Za sebou má i první kontroverzi
Kooperativní hry se ztřeštěnými náměty se množí jako houby po dešti. Nejnovější počin, který zaujal veřejnost, se jmenuje Dear Passengers. S přáteli se dostanete do role posádky letadla, která čelí...
Projedete křižovatku lépe než Filip Turek? Zkuste si to přímo v prohlížeči
Pondělní dopravní nehoda poslance Filipa Turka se okamžitě stala terčem lidové tvořivosti. V jednoduché hříčce, kterou si můžete zahrát přímo v prohlížeči, je cílem projet bez úhony křižovatku.
Chcete Laru Croft v životní velikosti? Tyto herní rarity jsou na prodej
Herními raritami se to na online tržišti eBay jen hemží. Najdete zde vzácné hry a herní konzole, ale také řadu poněkud neobvyklých předmětů, kterých si však majitelé cení na desítky, někdy i stovky...
Z těchto cosplayerek vám spadne brada. Kochejte se a hlasujte
Simulátor letecké katastrofy je virální hit. Za sebou má i první kontroverzi
Kooperativní hry se ztřeštěnými náměty se množí jako houby po dešti. Nejnovější počin, který zaujal veřejnost, se jmenuje Dear Passengers. S přáteli se dostanete do role posádky letadla, která čelí...
Steam rozdává oceňované příběhové RPG ze středověku, ale neváhejte dlouho
The Life and Suffering of Sir Brante je digitální gamebook, na jehož stránkách se odehraje celý život Sira Branteho. Hra láká nejenom na silný příběh, ale zejména na volby, na nichž záleží.
Hráči aktuálního hitu si ve velkém ujíždějí na detailních záběrech chodidel
Aktuální remake legendárního dílu série Assassin’s Creed, který nedávno vyšel pod názvem Black Flag Resynced, nadchl recenzenty i hráče. Ti nyní zaplavují sociální sítě spoustou záběrů z hraní, na...
Hráči ignorovali předražená DLC pro nový Assassin’s Creed. Kromě jediného
Pirátský Assassin’s Creed Black Flag Resynced je hit, v který Ubisoft doufal. Ukazuje se ovšem, že předražený soubor placených rozšiřujících balíčků hráči převážně ignorovali. Až na jednu výjimku.
I nevkus má své hranice. Vybíráme nejdivnější bany herních streamerů
Z herních streamerů jsou dnes regulérní celebrity s desítkami milionů sledujících. Na rozdíl třeba od těch televizních ovšem jejich performance neprochází žádnou formou schvalovacího procesu, a tak...
KVÍZ: Zavzpomínejte si na magická devadesátá léta ve hrách
Devadesátá léta patří v oblasti počítačových her mezi zlatou éru. V době rychlého rozmachu technologií vznikla řada nezapomenutelných kousků. Pojďte si některé z nich připomenout.
Konec disků berou hráči jako zradu, Sony tepou pod každým příspěvkem
Více než dva týdny uběhly od oznámení, že Sony v lednu 2028 končí s vydáváním her na fyzických nosičích. Přesto jsou prakticky všechny příspěvky PlayStationu na vlastním blogu i sociálních sítích...
Aston Martin vytvořil extrémní taktické SUV Dreadnought pro Call of Duty
Vojenské SUV Dreadnought je výsledkem protnutí světa luxusních aut značky Aston Martin s videohrami. Je to vůz exkluzivně navržený pro připravovanou válečnou střílečku Call of Duty: Modern Warfare...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Stahujte zdarma vynikající horor, příběh z devadesátek a českou hru o Praze
Za příjemných nula korun můžete tento týden mít dobře hodnocený psychologický horor Luto a neméně povedenou mysteriózní dobrodružnou hru Echo Generation zasazenou do devadesátých let. Přidáváme také...
Vynikající českou hru Phonopolis rozšířil český dabing
Vynikající hra Phonopolis od Amanita Design přináší dlouho očekávaný český dabing.