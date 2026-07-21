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Simulátor letecké katastrofy je virální hit. Za sebou má i první kontroverzi

Ondřej Martinů
Dear Passengers Dear Passengers Dear Passengers Dear Passengers Dear Passengers Dear Passengers Dear Passengers Dear Passengers Dear Passengers Dear Passengers Dear Passengers Dear Passengers
Kooperativní hry se ztřeštěnými náměty se množí jako houby po dešti. Nejnovější počin, který zaujal veřejnost, se jmenuje Dear Passengers. S přáteli se dostanete do role posádky letadla, která čelí nejrůznějším bizarním situacím. Hra už dokonce čelí první kontroverzi.

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Simulátor letecké katastrofy je virální hit. Za sebou má i první kontroverzi

Dear Passengers

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vydáno 21. července 2026  10:09,  aktualizováno  14:36

Simulátor letecké katastrofy je virální hit. Za sebou má i první kontroverzi

Dear Passengers

Kooperativní hry se ztřeštěnými náměty se množí jako houby po dešti. Nejnovější počin, který zaujal veřejnost, se jmenuje Dear Passengers. S přáteli se dostanete do role posádky letadla, která čelí...

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