Je to divnější a divnější. Hra bez licence na vlastní jméno má vyjít letos

Ještě začátkem letošního roku se rýsovala survival akce The Day Before docela nadějně. V jednu chvíli byla dokonce na špičku žebříčku nejočekávanějších her na Steamu a dočkat jsme se jí měli už letos v březnu. Zvláštní bylo, že část autorů na hře pracuje bez nároku na odměnu, ovšem to nebylo nic oproti tomu, co se okolo vývoje hry začalo dít poté.

Autoři ze studia Fntastic se totiž dostali do problémů kvůli ochranné známce na samotný název hry „The Day Before“, který si nárokují majitelé aplikace s kalendářem. Hra tak i přes pozici jednoho z nejočekávanějších titulů přes noc úplně zmizela z nabídky Steamu. A navíc se začaly šířit zvěsti, že jde o podvod a hra ve skutečnosti ani neexistuje, stejně jako například podivný projekt Abandoned.

Ačkoliv autoři stále prohlašují, že právní bitva o jméno hry je „prakticky jistá“, vše nasvědčuje tomu, že do slibovaného data vydání, tedy 10. listopadu, nemají šanci práva na značku získat. A to i přesto, že ujišťují fanoušky, že se jméno nijak měnit nebude a na Steamu už bude stránky hry brzy zpátky. V přípravě je také i uzavřený betatesting.

Nyní navíc na připomenutí slibovaného data vydání odhalili jednak další krátký trailer, ale také i pár dodatečných informací o hře. Ačkoliv má být The Day Before survival akcí se zombies, celý trailer je jen o prohánění se sportovním autem po ulicích města nazvaného Fortune City (město bohatství).

Fntastic @FntasticHQ #thedaybefore Imagine you get access to the closed beta, and you can invite only one friend. Who will it be? https://t.co/8XQI21bgQH oblíbit odpovědět

Hra by se údajně měla zaměřovat především na souboje mezi hráči v multiplayeru, obsahovat sportovní vozy, systémy zaměstnání či schopnosti jako být „dobrý v umění a hudbě“ a podtext boje proti velkým korporacím. Pokud jste z tohoto popisu zmatení, nejste sami.

Místo zajímavě vypadající alternativy k multiplayerovému The Last of Us bude nejspíš The Day Before připomínat online složku Grand Theft Auto 5. Zda je to dobře či špatně, to už necháme na hráčích samotných.