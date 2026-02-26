Proč už Daniel Vávra nedělá na další hře? Je to naprosté psycho, říká

Ondřej Zach
Informace, že vývojář Daniel Vávra, který stojí za hity Mafia a Kingdom Come, už ve Warhorse nepracuje na další hře, vzbudila pozornost. Místo toho připravuje hraný film Kingdom Come. A aktuálně vysvětluje, co ho k tomu vedlo.
Hostem pořadu Rozstřel je uznávaný videoherní designér a ředitel studia Warhorse Studios, Daniel Vávra. Moderátorem diskuse je Vladimír Vokál. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Vávra se nejprve vyjádřil k článkům, které naznačují, že byl neoblíbený a studio Warhorse se ho chtělo zbavit. „V Respektu si poslechli můj vlastní rozhovor na Voxu a teď mě citují jako ‚nejmenovaný zdroj’ skutečného důvodu mého odchodu! To nevymyslíš! Text z jejich ‚investigativního‘ článku je prakticky doslovná citace z podcastu, kde jsem o tom mluvil,“ napsal na Facebook.

Vávra přiznává, že nebyl hodný ani oblíbený šéf a souhlasí i s tím, že je egoista, protože bez toho by nikdy hry jako Mafia a Kingdom Come nevznikly.

K přechodu k filmu měl však jiný důvod. „Dělat velké hry je velice náročné, což je politicky korektní výraz pro ‚naprosté psycho‘. Fyzicky mě to téměř zničilo. Když jsme dodělávali KCD1, skončil jsem na kapačkách v nemocnici. Před dvěma lety, v průběhu dokončování KCD2, jsem málem dostal infarkt a mám v tepnách stenty. V té době jsem se rozhodl, že dodělám hru a už nebudu pracovat tímhle stylem a tempem,“ vysvětluje.

Zároveň říká, že právě probíhá technologická revoluce, která navždy změní vývoj her. „Doba, kdy počítačové hry a filmy dělají stovky lidí roky právě končí. Letos. Když dnes začnete vyvíjet s 300 lidmi projekt, který má vyjít za 5 let, dost pravděpodobně v době vydání budou podobné věci dělat dvacetičlenné týmy za pár měsíců. Myslet si o AI slopech můžete, co chcete, ale je to tak.“

„Když jsem dva měsíce zpátky dopisoval ‚ten‘ scénář, byl jsem nervózní, zda si můžu některé scény dovolit, kolik to bude stát a jak to vůbec technicky uděláme. Řešil jsem to se spoustou lidí, dělal si kalkulace na to, kolik bude stát postavit kulisy. Doslova o pár týdnů později tyhle obavy zcela zmizely. Lusknutím prstu ‚to‘ uděláme. Dosud nemyslitelné věci se staly triviální realitou,“ říká ke svému novému projektu.

Letos v únoru uplynul rok od vydání Kingdom Come: Deliverance 2, přičemž celosvětové prodeje překonaly pět milionů kopií. Co se během roku ve spojitosti s hrou událo, připomínáme v našem výročním článku. Vznikl například i povedený komiks. Daniel Vávra proslul hrou Mafia (dobová recenze), která je dodnes vnímána jako nejlepší česká hra.

