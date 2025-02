Bude to další rekord? Dan Vávra a Agraelus znovu spojí síly

V září 2020 spolu překonali divácký rekord na Twitchi. Dan Vávra, ředitel českého herního studia Warhorse, a populární český streamer Vojtěch Fišar alias Agraelus spolu ve streamu na Twitchi hráli legendární českou hru Mafia. Přišlo se tehdy na ně podívat 54 tisíc lidí, což byl na poměry českého streamingového světa rekordní počet diváků. Výdělek diváckých příspěvků, celkem milion korun, věnovali na charitu.

Nyní si chtějí úspěch zopakovat a mají k tomu ideální příležitost: nedávné vydání hry Kingdom Come: Deliverance 2, která hýbe celým videoherním světem a zaznamenává výborné prodeje. Vávra nicméně přiznal, že si zatím neupřesnili, co spolu ve streamu budou hrát, ovšem místo jeho aktuálního herního hitu by spíše chtěli hrát nějaké „staré klasiky“.

„Přátelé, včera jsme se dohodli s Vojtěch Fišar alias Agraelusem, že nejspíše v neděli navážeme na náš legendární a historicky největší stream v dějinách této země a uděláme to zase. A opět to bude charitativní a opět to bude o hodnotné ceny! Takže si dejte neděli večer do kalendáře,“ napsal v pondělí Dan Vávra na svůj profil na Facebooku.

Vedle toho bude dvojice přijímat od diváků dotazy, nápady a návrhy, na co použít finanční výtěžek ze streamu. Každopádně překonat počet 54 tisíc českých diváků na streamu je pořádná výzva a jsme zvědaví, zda nakonec přeci jen Vávra a Agraelus nesáhnou po aktuální české herní senzaci.

Kingdom Come: Deliverance 2 vyšel 4. února na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. „Máme tu jedno z nejosobitějších interaktivních děl poslední doby a jednoznačně doporučujeme se do něj pustit. Tady se píše historie,“ napsali jsme v podrobné recenzi.

Ze hry se mezitím stal velký komerční hit, za den se prodalo přes milion kopií. Na úspěchu se snaží přiživit také čeští politici. Přinášíme ovšem i tipy na první modifikace. A pokud o Kingdom Come vůbec nic nevíte, nebo si chcete připomenout příběh jedničky, nahlédněte do našeho rozsáhlého průvodce.