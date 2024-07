Dabéři videoher zase stávkují. Nejočekávanější hru to ale nezdrží

Stávku vyhlásila odborová organizace Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA), do které patří asi 160 tisíc dabérů, herců a dalších pracovníků. Postihne prakticky všechny velké herní společnosti, jako je Activision, Electronic Arts či Insomniac Games, a platí od pátku 26. července. Odborová organizace stávku odvolá až v momentě, kdy tyto společnosti zavedou jasná pravidla ohledně využívání generativní umělé inteligence jako náhrady za lidské hlasy.

Ačkoli zatím umělá inteligence není v bodě, kdy by dokázala zcela nahradit lidské herecké výkony, v poslední době se tyto praktiky začínají rozmáhat. Hry jako The Finals nebo Stellaris již takové technologie využívají, byť třeba druhý jmenovaný titul aspoň vyplácí licenční poplatky hercům, jejichž hlas umělá inteligence používá. Právě takové zacházení si odbory chtějí vyžádat plošně, jelikož vývojáři her budou nejspíš takové nástroje využívat i nadále, ale herci musí být za svůj propůjčený hlas vždy spravedlivě kompenzováni.

Stávka se nevztahuje jen na generování lidského hlasu umělou inteligencí, ale i na strojové napodobování obličejů a těl existujících herců. Zkrátka vše, co si může AI propůjčit od skutečných lidí. Herci a dabéři, kteří jsou členy této odborové organizace, rovněž pro herní studia nemohou během stávky nahrávat zpěv, tanec, kaskadérské kousky a jiné pohyby těla (motion capture).

Herní studia se již ohradila, že mají prakticky nejstriktnější pravidla v rámci zábavního průmyslu, co se používání AI týče, ale odbory nesouhlasí. „I když bylo dosaženo dohody v mnoha zásadních otázkách pro členy SAG-AFTRA, zaměstnavatelé odmítají jasně a vymahatelně potvrdit, že budou chránit všechny umělce ohledně používání AI,“ stojí v prohlášení odborové organizace k zahájení stávky.

Dosažení dohody se sice podle prohlášení několika herních studií zdá být blízko, jenže jisté zatím nic není. Stávka každopádně může zdržet řadu chystaných her, což může jistě znervóznět fanoušky různých připravovaných titulů, včetně třeba očekávané hry Grand Theft Auto VI. Jenže právě na tu se stávka nevztahuje, a to kvůli pravidlům samotné organizace SAG-AFTRA.

Odborová organizace má totiž v případě stávky pravidlo, že se bude týkat pouze projektů, které vstoupily do vývoje v posledním roce. GTA VI je však ve vývoji o dost déle. To ovšem neznamená, že by herci a dabéři pracující na GTA VI nemohli stávkovat, pouze to od nich odborová organizace, ve které mohou být členy, nemůže vyžadovat. To znamená, že v Rockstar Games se nemusí bát přerušení práce tolik jako jiná studia.

Jaké konkrétní hry stávka postihne, v tuto chvíli není tak úplně jasné. Řada titulů, které jsou v přípravě za poslední rok, totiž ještě vůbec nemusí být veřejně známa. Hry dnes už běžně dosahují vývoje v řádu mnoha let a tak vlastně ve výsledku vůbec nemusí být patrné, že se jich stávka dotkla, až se jich jednou dočkáme. Pokud však bude stávka trvat delší dobu, na některé očekávané tituly si budeme muset počkat o to déle.

Poslední velká stávka videoherních dabérů se odehrála v roce 2016 a trvala téměř rok. Tehdy byly cílem obecně lepší pracovní podmínky pro tyto role a férové finanční odměny.