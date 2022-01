Čichání k tangům, chlastání. D4 je podivnost, která stojí za pozornost

Ambiciózní projekt D4: Dark Dreams Don’t Die, za kterým stojí excentrický japonský vývojář Hidetaka Suehiro alias Swery, vyšel pro konzoli Xbox One už v září 2014. Respektive jeho první sezona. Mělo jít o epizodickou adventuru, jejíž obsah budeme dostávat postupně. Kromě první série, která obsahuje prolog a dvě kapitoly, jsme se už ovšem pokračování bohužel nedočkali. I když v červnu 2015 vyšla verze pro PC, příběh už nepokračoval.

V říjnu 2016 Swery oznámil na Twitteru, že opouští vývojářské studio Access Games, v němž se svými přáteli ukuchtil celou řadu nezapomenutelných videoher. Dodal také, že žádná další řada D4 nás nečeká. Fňuk. Jak fanoušci vědí, následně založil vlastní studio White Owls Inc., v němž pracuje dodnes. I když je osud videohry smutný, má podle nás tato gamesa bez konce hráčům stále co říct.

Hra dokonce podporuje Kinect

Je to totální ujetost, která se vymyká mainstreamové tvorbě. Navíc byla D4 součástí nabídky Games with Gold, takže ji máte dost možná v knihovně. Nebo si ji můžete pořídit doslova za pár kaček. Aby toho nebylo málo, podporuje pohybové ovládání Kinect. Pokud tedy máte rádi máchání rukama před obrazovkou, což může být často legrace, toto je jeden z těch nejlepších titulů pro vaši ne až tolik podporovanou periferii. To je rozhodně plus.

Příběh D4 vypráví o detektivovi Davidu Youngovi, který dříve pracoval v protidrogovém oddělení u policie. Pokud je vám toto jméno povědomé, tak asi patříte ke Sweryho přívržencům, jelikož přesně takto se měl původně jmenovat protagonista kultovního veledíla Deadly Premonition ještě v dobách, když se během vývoje jmenovalo Rainy Woods. David přišel tragicky o svou manželku Peggy, která byla brutálně zavražděna. Její smrt je záhadou.

David si z osudné noci nepamatuje nic jiného, než jak mu jeho umírající milá říká, že vrahem, kterého má najít, je někdo, jehož jméno začíná na písmeno „D“. O paměť částečně přišel, když byl v osudný den postřelen do hlavy. Získal však výjimečnou schopnost vracet se v čase, pokud získá předmět doličný alias memento, které hraje v případu důležitou roli. Může to být odznak nebo třeba baseballový míč.

D4: Dark Dreams Don’t Die

Do hry to přináší celou řadu zajímavých zvratů i změn prostředí. Z Davidova bytu se rázem octnete v letadle, které zasáhl blesk. Vyšetřování je zábavné, je důležité si všímat detailů a vše v prostředí osahat. A je jedno, jestli rukama prostřednictvím Kinectu nebo mačkáním spouští na xboxovém ovladači. Do věcí a lidí můžete také strkat a světe div se, dostáváte za to dokonce body. Děj využívá často rozdělenou obrazovku, takže dění sledujete z více úhlů nebo kamera, zabírá dvě postavy najednou.

Zamilován do figuríny

Když už jsme u nich, D4 nabízí celou plejádu bizarních postaviček. Sám David je podivín a alkoholik. Často se nalívá tequilou a žvýká ovocnou žvýkačku, i když ji nenávidí. Milovala ji však zavražděná Peggy a sladkost mu ji připomíná.

Davidův kulhající parťák a bývalý kolega Forrest Kaysen (Povědomé jméno, že?) je zase posedlý jídlem a dokáže spořádat několik porcí jenom pár polknutími. S detektivem vyšetřujícím vraždu manželky žije i záhadná žena Amanda, která se chová jako kočka. Nemluví, mňouká, a dokonce chytá myši nebo skáče po nábytku. Ve vzpomínkách na Peggy je však Amanda skutečná kočka, tak o co jde?

Dále narazíte na módního návrháře Duncana, který žije se svou figurínou Sukey, o níž se domnívá, že je živá. Dlouhán Roland Walken zase mluví pomalu a v hádankách, navíc se skrývá za rouškou a neustále o sebe brousí příbor. O drogovém dealerovi Antoniu Zapaterovi s umělým okem ani nemluvě.

D4: Dark Dreams Don’t Die D4: Dark Dreams Don’t Die

Sweryho extravagantní partu si zamilujete okamžitě. Taková banda podivínů se totiž jen tak nevidí. Tedy když se budeme tvářit, že ostatní videohry od Hidetaka Suehiry neexistují. A jaké eskapády tyto hrdinové prožijí! Nechceme moc spoilovat, ale hráč se dočká i čuchání k tangům, drogového opojení z inhalátoru nebo opravdu bizarní variace na baseball.

Zamlouvají se vám díla Sweryho? Mrkněte na... Deadly Premonition – Sweryho nejslavnější a bez přehánění také nejpovedenější videohra inspirovaná kultovním seriálem Twin Peaks režiséra Davida Lynche. Speciální agent FBI Francis York Morgan přijíždí do odlehlého městečka Greenvale obklopeného lesy, aby vyšetřil vraždu mladé ženy Anny Graham. V otevřeném světě se pak rozjíždí jedna z nejúžasnějších a nejdivnějších videoher všech dob. Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise – Francis York Morgan se vrátil v druhém díle, který slouží zároveň jako pokračování i prequel k jedničce. Tentokrát vyráží do louisianského městečka Le Carré, kde musí vyšetřit záhadnou vraždu Lise Clarkson, do které je možná zapleten drogový gang. Jenže ve všem má prsty nadpřirozeno a vzhledem k umístění hry dojde i na voodoo. The Good Life – Nejnovější Sweryho pecka pojednává o zadlužené fotografce Naomi Hayward, která propila vše, co měla. Aby umořila své dluhy, je vyslána na anglický venkov do městečka Rainy Woods, aby odhalila jeho záhady. Brzy zjišťuje, že se místní obyvatelé se za úplňku mění na kočky a psy, což zanedlouho dokáže i ona sama. Se zvířecími schopnostmi pak zvládne víc a víc a rozjíždí se další ujeté dobrodružství plné šílených postav a konzumace alkoholu. Deadly Premonition 2 The Good Life

Během hraní je zapotřebí vyřešit lehké hádanky a odvést poctivou detektivní práci. Dočkáte se i dnes už tolik nenáviděných QTE (quick time event). Naštěstí v únosné míře. Podobnost s epizodickou adventurou The Walking Dead od Telltale Games je zřejmá, přesto je toto mnohem originálnější dílo. Nechybějí v něm ani minihry. Jednou je obsáhlý letecký kvíz, další zase chytání čtyřlístků.

Zábava bez konce

Stejně jako ve většině ostatních titulů od Sweryho se musíte stravovat, jinak přijdete o staminu. Při hledání klíčových předmětů i postupu dál slouží speciální vize. D4 je prostě dílo hodné vašeho zájmu. Co se vizuální stránky týče, grafika využívá Unreal Engine 3 a je zpracována cel-shadovým stylem. Na hru se hezky kouká a má svou osobitost. Dabing je naprosto špičkový. Stejně tak hudba. Nechybí filmové ani jazzové melodie, které jsou tolik typické pro Sweryho videohry.

U D4: Dark Dreams Don’t Die je velká škoda, že se nikdy nedočkáme rozuzlení příběhu. Nikdy nezjistíme, kdo je D, který zavraždil nebohou Peggy Young. Je to smutné, ale buďme rádi, že jsme se dočkali alespoň části této extravagantní videohry od alkoholického vývojáře, která měla ambice stát se veledílem v žánru herních detektivek. Za těch pár kaček zahrání určitě stojí.