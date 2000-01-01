náhledy
Je sebevědomá, soutěživá a ve hře Overwatch pilotuje mecha. Jmenuje se Hana Song, na bojišti však vystupuje pod svou přezdívkou D.Va. Mimořádně oblíbená je nejen u hráčů, ale i mezi cosplayerkami, kterým imponuje její charismatická osobnost, sexy vzhled a fakt, že základní kostým nepatří k těm nejsložitějším. Jak jim sluší, můžete posoudit v následující galerii.
Autor: MiMi Chan
Pro porovnání přidáváme referenční obrázek, takto vypadá D.Va ve své klasické verzi. Existuje však celá řada skinů, například v uniformě střední školy (Academy) nebo roztomilých černých šatech s kočičími prvky (Black Cat). I na tyto podoby v galerii narazíte.
Autor: Blizzard
Umělkyně Aza Miyuko jako D.Va
Autor: Aza Miyuko
Umělkyně Aza Miyuko jako D.Va
Autor: Aza Miyuko
Umělkyně Aza Miyuko jako D.Va
Autor: Aza Miyuko
Umělkyně Aza Miyuko jako D.Va
Autor: Aza Miyuko
Umělkyně Aza Miyuko jako D.Va
Autor: Aza Miyuko
Umělkyně Aza Miyuko jako D.Va
Autor: Aza Miyuko
Umělkyně Hana jako D.Va
Autor: Hana
Umělkyně Hana jako D.Va
Autor: Hana
D.Va v podání umělkyně Tegomass
Autor: Tegomass
D.Va v podání umělkyně Miyuki-Cosplay
Autor: Miyuki-Cosplay
D.Va v podání umělkyně Miyuki-Cosplay
Autor: Miyuki-Cosplay
D.Va v podání umělkyně Miyuki-Cosplay
Autor: Miyuki-Cosplay
D.Va v podání umělkyně kaiko
Autor: https://x.com/_kai_matcha
D.Va v podání umělkyně kaiko
Autor: https://x.com/_kai_matcha
D.Va v podání umělkyně kaiko
Autor: https://x.com/_kai_matcha
D.Va v podání umělkyně kaiko
Autor: https://x.com/_kai_matcha
Umělkyně MiMi Chan jako D.Va
Autor: MiMi Chan
Umělkyně MiMi Chan jako D.Va
Autor: MiMi Chan
Umělkyně MiMi Chan jako D.Va
Autor: MiMi Chan
Umělkyně MiMi Chan jako D.Va
Autor: MiMi Chan
Umělkyně Hana jako D.Va
Autor: Hana
Umělkyně Hana jako D.Va
Autor: Hana
Umělkyně Aza Miyuko jako D.Va
Autor: Aza Miyuko