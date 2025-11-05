Keanu Reeves se chce vrátit do Cyberpunku, autoři loví i další celebrity

Ondřej Martinů
Polské studio CD Projekt by rádo vyslyšelo přání herce Keanu Reevese, který by se rád objevil i v druhém dílu akčního sci-fi Cyberpunk. A to i přes to, že je příběh jeho postavy v podstatě uzavřený. CD Projekt si zároveň brousí zuby i na další nové role obsazené známými herci.
Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 | foto: CD Projekt

120 fotografií

Pokud jste dohráli Cyberpunk 2077, tak vám nejspíše bude jasné, že potenciál postavy Johnnyho Silverhanda, kterou hraje známý herec Keanu Reeves, se v podstatě vyčerpal. Jenže sám Reeves si to nemyslí a už před časem pro server IGN vyjádřil přání, že by rozhodně chtěl být součástí hereckého obsazení Cyberpunku 2, až tato hra někdy v budoucnu vyjde.

Na jeho přání už zareagoval Mike Pondsmith, který koncept cyberpunkového světa vymyslel a pracoval na něm společně s polským CD Projektem, který jeho myšlenku přetvořil do akční hry Cyberpunk 2077. Pondsmith prohlásil, že se mu Reeves má ozvat, aby spolu jeho další angažmá ve sci-fi světě doladili. „Můžeme to zařídit, ozvi se mi,“ prohlásil v nedávném livestreamu CD Projektu.

Pondsmith zároveň ale popisuje, že jeho role v tvoření druhého dílu hry je daleko více pasivní, než u jedničky. Příběhových možností, jak Johnnyho Silverhanda vrátit do hry je několik, ať už pomocí prequelu, nebo třeba nějakého dalšího zbloudilého čipu, na kterém je uložená Silverhandova osobnost. Fanoušci už zuřivě spekulují o všech možných a nemožných způsobech.

Autor kyberpunkového světa zároveň obdivoval schopnost castingového týmu polského studia, že se jim povedlo do hry obsadit jak Reevese, tak později ještě v příběhovém dodatku dalšího známého herce, Idrise Elbu. „Kdo bude další, Scarlett Johansson? Ať se mi ozve, mám pro ni roli,“ vtipkoval Pondsmith, nicméně u CD Projektu je skutečně možné všechno, takže se mu třeba vyplní i toto přání.

Právě Scarlett Johanssonová je známá i hereckými rolemi ve sci-fi filmech, například Ghost in the Shell, The Island, Her a samozřejmě i nepřeberné množství filmů se superhrdiny ve světě od Marvelu, kde ztvárnila roli Black Widow.

Ohledně Cyberpunku 2 zatím máme jen útržky informací a hra je zřejmě ještě hodně daleko vzhledem k tomu, že CD Projekt aktuálně pracuje na čtvrté hře ze světa Zaklínače, a zřejmě ještě nějakou dobu bude pracovat. Reálně bychom naděje na druhý Cyberpunk určitě nevkládali do nadcházejících několika let.

