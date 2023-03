Hrajete, nebo hráli jste Counter-Strike? A co říkáte na oznámení dvojky?

Honza Kouba – Hrával jsem a hodně. Kamarád o pár pater níž byl CS pro-gamer a neustále se mě snažil rekrutovat do teamu. Jenže v té době jsem měl internet o rychlosti kulhavého hlemýždě a to ještě v dost omezené míře – párkrát do týdne. Nainstaloval jsem tedy AI boty a trénoval CSko 1.3 offline.

Když už jsem měl konečně stabilnější internet, a mohl hrát CS 1.4 a 1.5 v pohodě online, přišla chvíli poté bomba. Nová verze CSka 1.6 beta a nové vychytávky – taktický štít. Z nějakého důvodu mě štít tak nadchnul, že jsem ihned chtěl update. Jenže ouha, nová verze byla distribuovaná jen přes jistou zrovna spuštěnou obskurní aplikaci Valve – Steam. Strašně jsem v té době na Steam nadával, stahoval jsem ho asi tři dny v kuse a novou verzi CSka zhruba stejně tak dlouho. CSko většinu času lagovalo vytížením serverů jak zběsilé, ale mě to bylo tak nějak jedno a nahrál jsem v něm určitě dobrých pár stovek hodin. Dvojka mě potěšila hlavně po symbolické stránce – Valve pořád chce dělat hry. Čistě MP tituly už tolik nehraju, ale možná bych se mohl stavit do nového CSka a zjistit, jak moc se za skoro dvě dekády, co jsem naposledy hrál, změnilo. Dávat na dálku headshoty s Desert Eagle mě bude asi bavit pořád a nově přidaný volumetrický kouř vypadá parádně.

Honza Žďárský – Counter Strike jsem hrával dříve hlavně s verzí 1.6 a hlavně Source. CS:GO jsem si koupil ještě před změnou formátu na free to play režim. Vzhledem k mé boomerské mušce a reflexům (čti: byl jsem mizerný) jsem nikdy u hry delší dobu nevydržel a spíše jsem dával přednost Rainbow Six Siege. Na sérii Counter Strike mám spíše nostalgické vzpomínky díky starším dílům série, hlavně spjatými s LAN party s kamarády ze základní školy.

Co jsem se díval na uzavřenou betu a na informace na stránkách, tak mi to zatím celé přijde jako větší patch k CS: GO. Obdobnou zkušeností si prošla a prochází střílečka Overwatch. U druhého dílu CS si myslím, že se vydali správnou cestou. Než měnit, co funguje, případně přidávat nové vybavení a zbraně k užívání, tak tvůrci jdou cestou drobných úprav a vylepšení stávajících mechanismů. U nové hry tvůrci často slibují pouze vylepšení textur. Podstatnou změnu jsem našel v nastavení, které nyní obsahuje poměrně dost možností úprav hratelnosti, které pomohou hlavně začínajícím hráčům. Velkou změnou k lepšímu je i zobrazení krve při zranění. Nově výstřik krve při střelném zranění hráče reflektuje úhel, pod kterým je zranění způsobeno.

Z hlediska hratelnosti je velkou změnou, nicméně podle mého názoru ne k lepšímu, fungování dýmovnice. Dýmovnice by měla nyní skrýt více prostoru a její fungování bude více dynamické. Nyní bude možné část nebo celou část plochy dýmovnice dočasně odkrýt pomocí výbuchu granátu. Přijde mi to celé jako dobrý nápad, ale provedení trochu pokulhává. Na první pohled si člověk všimne toho, že to, co ukazují na webových stránkách, nevypadá jako to, co můžeme vidět v reálu při testování hry. Ve hře dýmovnice vypadá spíše jako shluk pěny na holení. Celkové hodnocení bych spíše nechal na někom, kdo je cílovkou hry, protože já jí určitě nejsem. V potaz musíme brát i to, že se jedná o betu a hra určitě projde ještě určitým vývojem.

Ondřej Zach – Counter-Strike jsem hrával poměrně aktivně, ale v dobách, kdy Mrtvé moře bylo ještě nemocné. Přetrpěl jsem učící se fázi, ale pak to stálo za to. Dvojka v názvu je dobrý marketingový tah, takže ano, láká mě se zase na chvíli vrátit. Jen se obávám, že ani nový realistický kouř mě neuchrání od toho, že mě budou skilleři lovit. Každopádně nové maso do mlýnku je pro stále oblíbený titul zajištěné.

Ondřej Martinů – Kdysi, ještě v dobách základní školy, případně nižšího stupně gymnázia, byl Counter-Strike (konkrétně verze 1.6) legenda. Chodili jsme jej hrát do lokální internetové kavárny, hezky 20 korun za hodinu paření. Jedině tam jsme totiž byli schopní dát dohromady nějakou pořádnou týmovou přestřelku, jelikož jinak doma zdaleka ne každý měl internet nebo obstojný počítač. Jelikož to je ovšem už přes 15 let, moc si toho z dob hraní už nepamatuji.

Postupem času jsem pak z „CSka“ vyrostl, hrály se pak už spíše MMORPG a online střílečky mě tolik nebavily, výjimkou bylo jen původní Call of Duty: Modern Warfare 2. S příchodem CS: GO jsem párkrát hru zkusil, ale spíše ze zvědavosti, než že bych to s ní myslel nějak vážně. Dvojka mě proto v zásadě neoslovila, jelikož nemám moc silný vztah k předchůdci.

Honza Strachota – Counter-Strike jsem hrál kdysi dávno, v době, když šlo ještě o novinku a docela jsem si jeho hraní po LAN s kamarády oblíbil. Nicméně jen co se všichni rozutekli do světa a skončila doba LAN party, tak už nebylo hrát s kým. A těch pár lidí, co u toho zůstalo, se kterými jsem si párkrát zahrál po netu, tak to bralo zase moc vážně a stali se příliš dobrými, takže jsem se vůbec nechytal. Dokola umírat tři sekundy po procitnutí není moc velká zábava.

Co se týče druhého dílu, tak očekávám, že se nejspíše povede. Ve Valve si musí být velmi dobře vědomi, jak kultovní původní hra je a jak je zachování věrnosti map a herních mechanismů zásadní.

Honza Srp – Counter-Strike jsem nejvíce žral na střední, kdy se „ve studentském kroužku“ na hraní dokonce dělal pořadník. Nikdy jsem v něm ale nebyl moc dobrý a být za otloukánka mě časem přestalo bavit, a tak jsem se v průběhu let stal spíše divákem. Vlastně je to zatím jediný e-sport, který mě z diváckého pohledu baví, protože dokážu ocenit týmovou souhru profesionálních hráčů.

Vlastně mě překvapuje, že s druhým dílem Valve otálelo tak dlouho a až bude veřejně dostupný, určitě ho vyzkouším. Je mi ale jasné, že budu hrát ještě větší „tužku“ než tenkrát, takže se těším spíš na lépe vypadající záznamy z Intel Extreme Masters a podobných akcí.