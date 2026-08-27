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Hostesky a fanoušci v kostýmech nerozlučně patří k herním veletrhům. Na letošním Gamescomu se dal najít kostým snad každé populární hrdinky nebo hrdiny z videoher, komiksů, filmů nebo anime. Přinášíme výběr těch opravdu povedených.
Autor: Bonusweb.cz
Cosplay, neboli kostýmová hra (spojení slov costume a play) je poměrně obvyklou vášní členů herní komunity. Lidé se převlékají za své oblíbené hrdiny a vystavují své kostýmy na odiv, ideálně někde, kde jdou podobně smýšlející jedinci.
Autor: Bonusweb.cz
Veletrh Gamescom v německém Kolíně nad Rýnem je k tomu ideální příležitostí. Na jedné akci se sejdou podobně naladění jedinci nejen z celé Evropy, ale i celého světa. V pozici návštěvníka veletrhu se vám tak naskytne unikátní podívaná.
Autor: Bonusweb.cz
Cosplay zde nepraktikují jen fanoušci her, ale i osazenstvo herních stánků. Zde například můžete vidět dvě hrdinky, které na nás čekaly na stánku populární online akce Marvel Rivals.
Autor: Bonusweb.cz
Jde v podstatě o takovou logickou evoluci starých dobrých hostesek. Spoře oděné „booth babes“ povětšinou nahradily sexy bojovnice s meči, efekt však zůstává stejný.
Autor: Bonusweb.cz
Na Gamescomu se mísí právě cosplay hostesek, které ochotně pózují na stáncích jednotlivých her (a dostávají za to zaplaceno) s cosplayem návštěvníků a návštěvnic, kteří naopak platí nejenom za vstupenku, ale i za možnost se nechat profesionálně vyfotit.
Autor: Bonusweb.cz
Pózování celý den na jednom místě je samozřejmě docela dřina, a proto některé stánky rovnou vyvěšují rozpis, kdy bude na daném místě někdo ukazovat kostým ze hry, a kdy má zrovna pauzu.
Autor: Bonusweb.cz
Samotné focení na veletrhu se prokázalo být však poměrně obtížné, tedy s výjimkou míst přímo na stáncích, kde je prostoru dost. Gamescom je totiž první den určený jen pro byznys a média, takže zde moc kostýmů k vidění není a naopak následující den, kdy už se výstaviště otevře veřejnosti, je zde takový nával, že na některých místech hledáte místo k focení jen marně.
Autor: Bonusweb.cz
Svůdné válečnice však nejsou zdaleka jedinou kategorií kostýmů na veletrhu. Třeba na stánku roztomilé online hry Infinity Nikki se fotily hlavně princezny a víly.
Autor: Bonusweb.cz
Další kategorií jsou pak skupinové kostýmy, jako je například tento z loňského megahitu Clair Obscur: Expedition 33.
Autor: Bonusweb.cz
Oblékání do kostýmů není ovšem jen výhradně ženskou záležitostí. Třeba na stánku hry Sea of Remnants často pózovali i muži.
Autor: Bonusweb.cz
Také skoro ani nejde spočítat, kolik jsme na veletrhu viděli různých drsňáckých doomguyů, helldiverů, ultramariňáků a vojáků z Call of Duty.
Autor: Bonusweb.cz
Navrch však pořád měly hlavně stánky asijských onlinovek, které zkrátka drtí konkurenci, co se kreativity kostýmů týče. A také zde byla připravená i místa, kde se fanoušci mohli s oblíbenými hrdinkami a hrdiny vyfotit.
Autor: Bonusweb.cz
Obzvlášť výživný byl stánek hry Arknights Endfield, kde takto pózovaly někdy i větší skupiny lidí a prakticky pokaždé, když jsme šli okolo, tam byl někdo jiný.
Autor: Bonusweb.cz
Na některých stáncích vám dokonce obsluha i nabídla, že vám fotku s cosplay rovnou i vytiskne.
Autor: Bonusweb.cz
Toto byl jeden z nejzvláštnějších stánků veletrhu. Ohromná sekce věnovaná hře Love and Deepspace byla v neustálém obležení fanynek, které se chtěly vyfotit s některým ze svých „virtuálních manželů“.
Autor: Bonusweb.cz
Love and Deepspace je randicí simulátor zaměřený na ženy, které si ve hře mohou namlouvat jednoho z šarmantních hrdinů. V Asii jde o fenomén, který údajně v některých případech způsobil i rozvraty manželství.
Autor: Bonusweb.cz