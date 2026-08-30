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Svůdné bojovnice i princezny. Pokochejte se kostýmy z Gamescomu

Ondřej Martinů
Cosplay a hostesky na veletrhu Gamescom 2026 Cosplay a hostesky na veletrhu Gamescom 2026 Cosplay a hostesky na veletrhu Gamescom 2026 Cosplay a hostesky na veletrhu Gamescom 2026 Cosplay a hostesky na veletrhu Gamescom 2026 Cosplay a hostesky na veletrhu Gamescom 2026 Cosplay a hostesky na veletrhu Gamescom 2026 Cosplay a hostesky na veletrhu Gamescom 2026 Cosplay a hostesky na veletrhu Gamescom 2026 Cosplay a hostesky na veletrhu Gamescom 2026 Cosplay a hostesky na veletrhu Gamescom 2026 Cosplay a hostesky na veletrhu Gamescom 2026
Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) - Hostesky a fanoušci v kostýmech nerozlučně patří k herním veletrhům. Na letošním Gamescomu se dal najít kostým snad každé populární hrdinky nebo hrdiny z videoher, komiksů, filmů nebo anime. Přinášíme výběr těch opravdu povedených.

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Témata: Veletrh, GamesCom

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