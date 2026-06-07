Září vypadá jako pořádně nabitý měsíc. Vedle významných titulů, jako je Marvel’s Wolverine, Blood of Dawnwalker nebo Silent Hill: Townfall, se dočkáme také novinky Control Resonant od finského studia Remedy, autorů série her Max Payne či Alan Wake. Pro studio půjde o důležitý titul, který je má posunout nejenom o něco dál, ale také třeba napravit reputaci po neúspěchu s multiplayerovým FBC: Firebreak.
Control Resonant je druhým dílem akční hry z roku 2019, která pracuje s nadpřirozenými jevy v kulisách tajné americké vládní budovy v New Yorku. Původně jsme se ocitli v roli Jesse, která se stala v úvodu první hry ředitelkou této tajné vládní organizace (Federal Bureau of Control) v situaci, kdy zde propukne chaos kvůli nadpřirozené síle, jež se vymkla kontrole a posedla prakticky všechny prostory této budovy.
Druhý díl navazuje na dění tím, že střídá protagonisty. Jesse a několik dalších postav z původní hry zde sice pořád bude, hráč se však ujme role jejího bratra Dylana, jehož se Jesse snažila celou první hru najít. I Dylan se bude muset postavit nadpřirozeným silám, ovšem už ne pouze v prostorách jedné budovy, ale přímo v ulicích Manhattanu.
Střídání protagonistů není jediná novinka, Control Resonant bude ještě akčnější hrou díky střídání bojových stylů. Zatímco Jesse v jedničce likvidovala hrozby především z dálky pomocí speciální pistole, která se uměla transformovat do samopalu, brokovnice či bazuky, Dylan se postaví nepřátelům pěkně tváří v tvář, díky nové zbrani (The Aberrant), která naopak dovolí transformaci mezi několika typy sečných a úderných konfigurací. Dojde samozřejmě i na další nadpřirozené schopnosti.
Je jasné, že hra nabídne více otevřených prostorů v ulicích velkoměsta, ale zároveň také intenzivní boje s hordami nepřátel. Nadpřirozené jevy budou i tentokrát hrát prim a už jen virtuální Manhattan představuje jakousi pokřivenou alternativu skutečného světa, kde neplatí zákony fyziky. Dylan bude sprintovat po zdech, skákat z budovy na budovu a občas ani nebude jasné, kde je vlastně obloha a kde země.
Po grafické stránce Remedy ještě zintenzivní míru detailů různých nadpřirozených monster a stvoření, které ve hře potkáte. Stejně jako Control půjde o titul, který bude hýřit různými speciálními efekty, oblaky barevného kouře, hrou světelných paprsků a stínů, což potrápí i výkonnější hardware.
Přesto jsou minimální požadavky na PC sestavy poměrně mírné, i na doporučený stupeň grafické kvality autoři tvrdí, že stačí procesor Ryzen 7 3700X, grafická karta Nvidia RTX 3070 a 16 GB operační paměti. Control Resonant bude samozřejmě dostupný i na PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
Posledním střípkem informací o hře, který ještě do minulého týdne chyběl, bylo samotné datum vydání, které už je stanovené na 24. září. Hráče nicméně moc nepotěšil fakt, že kdo si koupí Deluxe verzi, bude moci hrát ještě o dva dny dříve.
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