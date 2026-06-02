náhledy
Vedle playstationové verze jsme akční novinku Control Resonant mohli vyzkoušet také na PC, kde jsme ověřili optimalizaci hry na výkonné sestavě. Nabízíme přehled, jak hra vypadá na nejvyšší detaily, čím si výrazně zlepšit plynulost a jak hra vypadá s ray-tracingem i bez něj.
Autor: Remedy
Hru jsme primárně testovali na PlayStationu 5 Pro, kde jsme jí za její parádní atmosféru, příběh i hratelnost udělili parádní skóre 90 %. Souběžně jsme měli k dispozici i PC verzi, která nabízí daleko hlubší uživatelské nastavení grafických detailů.
Autor: Bonusweb.cz
Minimální nároky na grafiku jsou vcelku příznivé (Intel Core i5-8500, Nvidia GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5600 XT (6GB) a 16GB RAM), ale doporučujeme mít na hraní výkonnější stroj, abyste si užili pokročilou grafiku. K tomu potřebujete alespoň AMD Ryzen 7 3700X nebo ekvivalent od Intelu, grafickou kartu Nvidia GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6700 XT (8GB) a 16 GB RAM.
Autor: Bonusweb.cz
Právě grafická karta od Nvidie nabídne výhody jako například dokreslování rozlišení přes technologii DLSS 4.5, dopočítávání snímků přes Frame Generation a také ray-tracing včetně pokročilého stupně Path Tracing. My jsme k testování využili sestavu s procesorem Ryzen 7 9700X, grafickou kartu Nvidia RTX 5070 Ti a 32 GB RAM. Hráli jsme na monitoru s rozlišením 1440p.
Autor: Bonusweb.cz
Nejprve vizuální ukázka toho, jak Control Resonant vypadá hra bez ray-tracingu (technologie pro realistickou práci se světlem, stíny a odrazy světla) a jak s ním. Zde vidíte záběr ze hry s maximálními grafickými detaily (stupeň Ultra), ale s vypnutým ray-tracingem. Zaměřte se především na odraz budov v kaluži na zemi vedle hrdiny.
Autor: Bonusweb.cz
Zde jsme již zapnuli ray-tracing na nejvyšší stupeň, tedy Ultra, a je hned znát, že odlesky objektů v kalužích se výrazně zlepšily.
Autor: Bonusweb.cz
Nejde jen o odrazy světla, ale také práci se světlem a stíny. Zde je tmavá scéna bez ray-tracingu...
Autor: Bonusweb.cz
... a zde s Ultra stupněm ray-tracingu. Stín hlavního hrdiny na zdi je daleko věrnější, světlo se po okolí rozptyluje věrněji.
Autor: Bonusweb.cz
A ještě třetí ukázka, tentokrát scény s protisvětlem a stíny v místnosti. Takto hra vypadá bez ray-tracingu...
Autor: Bonusweb.cz
... a takto s ním. Opět je hezky vidět, že jsou stíny daleko realističtější, včetně takových detailů, jako jsou ohyby na plachtě na zemi.
Autor: Bonusweb.cz
Ray-tracing je samozřejmě něco, co má vliv na plynulost hry a bez něj si zlepšíte výkon klidně i o 50 %. Jenže jsou tu triky, se kterými právě díky hardwaru od Nvidie nemusíte dělat kompromisy.
Autor: Bonusweb.cz
Začněme tím, že jsme hru nechali běžet v nativním rozlišení (1440 p), s Ultra detaily i ray-tracingem, bez jakékoliv další technologické pomoci. V takovém případě jsme dosáhli jen asi 35–40 FPS, což se sice dá označit jako hratelné, ale ne zrovna extra plynulé. Když jsme ray-tracing snížili na střední úroveň, snímky se už přiblížily hranici 50 FPS.
Autor: Bonusweb.cz
Existují přitom dva způsoby, jak si pomoci. První je DLSS, tedy dopočítávání rozlišení obrazu. Na stupeň Quality, tedy snížení nativního rozlišení na 960 p a dopočítání zbytku se výkon zvedl na 55–60 FPS. A to už najednou hra působí v podstatě plynule.
Autor: Bonusweb.cz
Můžete však jít dál, stupeň Balanced už nabídne spíš lehce přes 60 FPS, Performance dokonce okolo 75 FPS a nakonec je tu ještě Ultra Performance, který snímky vyžene na hranici 90 FPS. Počítejte ovšem s tím, že zde už se hra v základu renderuje pouze v 480p rozlišení a zbytek dopočítá algoritmus, takže v dynamičtějších scénách už mohou být znát různé vizuální artefakty.
Autor: Bonusweb.cz
Pak je tu však ještě technologie Frame Generation, která místo rozlišení dopočítává celé snímky. Tuto technologii podporují pouze novější karty série RTX. Výkonem umějí zahýbat ještě daleko znatelněji než dopočítávání rozlišení.
Autor: Bonusweb.cz
Hned nejnižší stupeň, tedy Frame Gen 2× už i bez DLSS zvedne snímky na hodnotu okolo 70 FPS. Frame Gen 4× už nabídne parádních 120–130 FPS a maximální stupeň je 6×, kde už byly FPS okolo 180, což už je na monitoru s obnovovací frekvencí 144 Hz až zbytečně hodně.
Autor: Bonusweb.cz
Na hraní jsme proto zvolili právě Frame Generation, na stupeň 4× je hra krásně plynulá a zároveň tím prakticky vůbec netrpí kvalita obrazu. Skoro se dá až říci, že Frame Generation je takové technologické kouzlo, jak si výrazně zvýšit plynulost bez nutnosti nákupu lepšího hardwaru.
Autor: Bonusweb.cz
Hra na PC jinak vypadá opravdu skvěle, rozhodně lépe než na konzoli, kde ovšem patří uznání autorům za dobrou optimalizaci. Oproti tomu na PC jsme zaznamenali moment, kdy nám hra během souboje zamrzla a spadla na plochu. Vizuálních glitchů zde však bylo minimum.
Autor: Bonusweb.cz
Je nutné mít na paměti, že hra vychází až příští týden (24. září) a autoři ještě mohou výkon dále zoptimalizovat i pro slabší sestavy.
Autor: Bonusweb.cz