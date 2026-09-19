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Co frčí v Česku? Za tyto hry na Steamu právě utrácíme nejvíc
Podívali jsme se na právě nejprodávanější hry na Steamu podle tržeb v Česku. Jsou zde nejenom stálice, ale i několik skokanů díky probíhajícím slevám a pár novinek. Aby to bylo zajímavější, opět jsme...
Nenechte se zmýlit, válka přichází. StarCraft definoval celou éru
Strategie StarCraft nebyly jen sci-fi variací na tehdy milovaný WarCraft. Kromě tří výrazně asymetrických ras na léta dopředu definovaly žánr kompetitivního hraní. StarCraft se na léta odmlčel, ale...
Diablo 5: Pán teroru vyhrál! Známe první tři povolání i temnou vizi příběhu
Ačkoli Diablo 5 je ještě léta vzdálené, Blizzard v rámci akce Blizzcon více přiblížil příběh, herní mechanismy a odhalil první tři povolání. Pojďme se v komentované galerii podívat, co zatím víme.
Z těchto cosplayerek vám spadne brada. Kochejte se a hlasujte
Pokochejte se krásou cosplayerek, obdivujte jejich ladné křivky a kostýmy inspirované slavnými herními i seriálovými postavami. Svým hlasem rozhodnete o tom, která z nich se stane vítězkou miss...
Trik zvýší plynulost několikanásobně. Control Resonant vypadá na PC skvěle
Vedle playstationové verze jsme akční novinku Control Resonant mohli vyzkoušet také na PC, kde jsme ověřili optimalizaci hry na výkonné sestavě. Nabízíme přehled, jak hra vypadá na nejvyšší detaily,...
Resident Evil (film)
Filmvydáno 18. září 2026 16:49
NHL 27
Nenechte se zmýlit, válka přichází. StarCraft definoval celou éru
Strategie StarCraft nebyly jen sci-fi variací na tehdy milovaný WarCraft. Kromě tří výrazně asymetrických ras na léta dopředu definovaly žánr kompetitivního hraní. StarCraft se na léta odmlčel, ale...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
World of Warcraft: Forever
Co frčí v Česku? Za tyto hry na Steamu právě utrácíme nejvíc
Podívali jsme se na právě nejprodávanější hry na Steamu podle tržeb v Česku. Jsou zde nejenom stálice, ale i několik skokanů díky probíhajícím slevám a pár novinek. Aby to bylo zajímavější, opět jsme...