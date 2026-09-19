Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Trik zvýší plynulost několikanásobně. Control Resonant vypadá na PC skvěle

Ondřej Martinů
Fotočlánek
Control Resonant Control Resonant (PC) Control Resonant (PC) Control Resonant (PC) Control Resonant (PC) Control Resonant (PC) Control Resonant (PC) Control Resonant (PC) Control Resonant (PC) Control Resonant (PC) Control Resonant (PC) Control Resonant (PC)
Vedle playstationové verze jsme akční novinku Control Resonant mohli vyzkoušet také na PC, kde jsme ověřili optimalizaci hry na výkonné sestavě. Nabízíme přehled, jak hra vypadá na nejvyšší detaily, čím si výrazně zlepšit plynulost a jak hra vypadá s ray-tracingem i bez něj.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Ani vlastní matka by je nepoznala. Hokejové hvězdy jsou v NHL 27 k smíchu

NHL 27

Počítačová grafika už dnes může dosahovat úrovně, že ji na první pohled nerozeznáte od reality. I nový díl zavedené série NHL vypadá vcelku dobře, ovšem jen do chvíle, než kamera zabere detaily...

Co frčí v Česku? Za tyto hry na Steamu právě utrácíme nejvíc

Grand Theft Auto V

Podívali jsme se na právě nejprodávanější hry na Steamu podle tržeb v Česku. Jsou zde nejenom stálice, ale i několik skokanů díky probíhajícím slevám a pár novinek. Aby to bylo zajímavější, opět jsme...

World of Warcraft: Forever vrací legendu na začátek. Tentokrát navždy

World of Warcraft: Forever

Co kdyby se původní World of Warcraft nikdy neposunul do Outlandu, ale zůstal v Azerothu, který by vývojáři dál rozvíjeli. Tak přesně s touto premisou pracuje World of Warcraft: Forever, který vyjde...

Nenechte se zmýlit, válka přichází. StarCraft definoval celou éru

Starcraft 2

Strategie StarCraft nebyly jen sci-fi variací na tehdy milovaný WarCraft. Kromě tří výrazně asymetrických ras na léta dopředu definovaly žánr kompetitivního hraní. StarCraft se na léta odmlčel, ale...

Diablo 5: Pán teroru vyhrál! Známe první tři povolání i temnou vizi příběhu

Diablo 5

Ačkoli Diablo 5 je ještě léta vzdálené, Blizzard v rámci akce Blizzcon více přiblížil příběh, herní mechanismy a odhalil první tři povolání. Pojďme se v komentované galerii podívat, co zatím víme.

Z těchto cosplayerek vám spadne brada. Kochejte se a hlasujte

Irina Meier jako Triss Merigold (Zaklínač 3)

Pokochejte se krásou cosplayerek, obdivujte jejich ladné křivky a kostýmy inspirované slavnými herními i seriálovými postavami. Svým hlasem rozhodnete o tom, která z nich se stane vítězkou miss...

19. září 2026 0

Trik zvýší plynulost několikanásobně. Control Resonant vypadá na PC skvěle

Control Resonant

Vedle playstationové verze jsme akční novinku Control Resonant mohli vyzkoušet také na PC, kde jsme ověřili optimalizaci hry na výkonné sestavě. Nabízíme přehled, jak hra vypadá na nejvyšší detaily,...

19. září 2026 0

RECENZE: Nový Resident Evil je překvapivě komedie. Natáčel se v Praze

50 %
Resident Evil (2026)

V bullet timu rotující Milla Jovovich nebyla úplně nejvěrnější adaptací videoherní série Resident Evil a není jím ani nový film rozporuplného režiséra Zacha Creggera, který právě dorazil do českých...

Film
19. září 2026 3

Resident Evil (film)

50 %
Resident Evil (2026)

Film
vydáno 18. září 2026  16:49

RECENZE: Control Resonant namíchal z tajemna a akce skvělý koktejl

90 %
Control Resonant

Druhý díl akční série Control se rozhodl pro obměnu herního stylu a byla to dobrá volba. Hlavní duo sourozenců si vyměnilo hlavní role, střelnou zbraň vystřídaly zbraně na blízko, ale mysteriózní...

PS5
18. září 2026 1

World of Warcraft: Forever vrací legendu na začátek. Tentokrát navždy

World of Warcraft: Forever

Co kdyby se původní World of Warcraft nikdy neposunul do Outlandu, ale zůstal v Azerothu, který by vývojáři dál rozvíjeli. Tak přesně s touto premisou pracuje World of Warcraft: Forever, který vyjde...

18. září 2026 9

NHL 27

NHL 27

vydáno 17. září 2026  14:16,  aktualizováno  14:24

RECENZE: Resonance: A Plague Tale Legacy změna žánrů prospěla

75 %
Resonance: A Plague Tale Legacy

Jako příjemné překvapení by se dal označit nový díl série Plague Tale, který místo pokračování ve směru daném předchozími hrami zkouší trochu něco jiného. Zároveň jde o takovou sázku na jistotu a...

PC
17. září 2026 3

Nenechte se zmýlit, válka přichází. StarCraft definoval celou éru

Starcraft 2

Strategie StarCraft nebyly jen sci-fi variací na tehdy milovaný WarCraft. Kromě tří výrazně asymetrických ras na léta dopředu definovaly žánr kompetitivního hraní. StarCraft se na léta odmlčel, ale...

17. září 2026 7

RECENZE: Fire Emblem: Fortune’s Weave potěší fanoušky taktických her na hrdiny

95 %
Fire Emblem: Fortune’s Weave

Fire Emblem: Fortune’s Weave je dosud zřejmě nejambicióznější díl série. Do široka rozmáchlý příběh opět podtrhuje vynikající soubojový systém na tahy.

Switch 2
16. září 2026 1

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

World of Warcraft: Forever

World of Warcraft: Forever

vydáno 16. září 2026  11:56

Co frčí v Česku? Za tyto hry na Steamu právě utrácíme nejvíc

Grand Theft Auto V

Podívali jsme se na právě nejprodávanější hry na Steamu podle tržeb v Česku. Jsou zde nejenom stálice, ale i několik skokanů díky probíhajícím slevám a pár novinek. Aby to bylo zajímavější, opět jsme...

16. září 2026 4

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet