Praha se už posedmé stane útočištěm všech příznivců sci-fi, fantasy a hororu. V březnu se totiž v O2 universum otevřou brány Comic-Con Praha 2026. Ten se již stihl zapsat do paměti nejen českých, ale i zahraničních geeků.
Kdy a kde bude Comic-Con Praha 2026
- 13.-15. března 2026
- O2 universum, Praha Libeň
Vstupenky na Comic-Con Praha 2026
Vstupenky se na Comic-Con Praha 2026 je možné koupit jak na místě, tak levněji v předstihu online.
|Den
|Cena
|Pátek
|1 900 Kč
|Sobota
|1 590 Kč
|Neděle
|1 090 Kč
|Třídenní
|Standard – 2 990 Kč
Sběratelská – 3 190 Kč
VIP – 5 990 Kč
Hosté Comic-Con Praha 2026
|Herci
|Komiksoví tvůrci
|Spisovatelé
|Cosplayeři
|Další
|Diêm Camille
|Paolo Eleuteri Serpieri
|Travis Baldree
|Enqila
|Bartek Czartoryski
|Sandra Yi Sencindiver
|Mirka Andolfo
|Magda Stachula
|Zibartas Cosplay
|Vojtěch Kostiha
|Michael Winslow
|Matteo Lolli
|Przemek Corso
|Blockholm
|Jaroslav Kříž
|David Anders
|Filipe Andrade
|Jakub Ćwiek
|Skymone Cosplay
|Lateef Crowder
|Simone D’Armini
|Juraj Červenák
|Rav Props
|Moe Bar-El
|Dan Černý
|František Kotleta
|Arven’s Craft
|Craig Fairbrass
|Marco Turini
|Kristýna Sněgoňová
|Vincent Regan
|Trono
|Jan Kotouč
|Iain Glen
|Luca Strati
|Jiří Lábus
|Foxter
|Rick Cosnett
|Dan Černý
|Billy Boyd
|Nikkarin
|Ben Browder
|Jan Vaněk
|Claudia Black
|Kateřina Perglová
|Jaroslav Satoranský
|Katarina Kratochvílová
|Josh Herdman
|Michael Purmenský
|Jamie Waylett
|Tomáš Bezděčka
|Craig Parker
|Karolína Stella Zímová
|Peter Weller
|Petr Kopl
|Andrzej Konopka
|Diana Lee Inosanto
|Lance Kinsey
|Charlie Schlatter
|Bára Štěpánová
|Daniela Šinkorová
|Roman Štabrňák
|Mads Mikkelsen
Níže přinášíme medailonky vybraných hostů Comic Conu Praha 2026:
Herci na Comic-Con Praha 2026
Michael Winslow
Michael Winslow je mistrem komedie a zvukových efektů. Proslavil se především rolí kadeta Larvella Jonese v sérii komedií Policejní akademie.
Do světa sci-fi se pak zapsal především svou rolí v parodii Hvězdných válek Spaceballs. I zde se přitom uplatnila jeho neuvěřitelná schopnost napodobit takřka jakýkoli zvuk. Většina zvukových efektů, které film doprovází, vytvořil právě on.
Iain Glen
Iain Glen se proslavil především rolí Sera Joraha Mormonta v seriálu Hra o trůny. Pamětníci si jej ovšem mohou vybavit i z role záporáka ve filmové adaptaci Lary Croft z roku 2001 nebo jako Alexandera Isaacse ze série Resident Evil. Od konce Hry o trůny si pak stihl zahrát v seriálech Silo a Titáni.
Herecký debut si ale připsal mimo svět fantasy a sci-fi filmů. Poprvé se na plátně objevil ve snímku Paris by Night z roku 1988. Jen chvíli poté se objevil po boku Sigourney Weaverové ve filmu Gorily v mlze a má za sebou i roli v Panství Downtown.
Billy Boyd
Billyho Boyda není potřeba představovat. Představitel Peregrina „Pippina“ Brala se do Středozemě nedávno vrátil, když v animovaném filmu Pán prstenů: Válka Rohirů propůjčil tvář postavě Shanka. Fanoušci hororů si jej mohou pamatovat i z role Glena a Glendy z kultovního snímku Chickyho sémě.
Věnuje se ovšem i hudbě. Je frontmanem skupiny Beecake. Podílel se takto i na snímcích ze Středozemě. Je spoluautorem písně The Edge of Night, která zazněla v Návratu krále. Sám pak napsal i zahrál píseň The Last Goodbye, kterou můžete slyšet u závěrečných titulků filmu Hobit: Bitva pěti armád.
Josh Herdman a Jamie Waylett
Josh Herdman a Jamie Waylett se bok po boku proslavili v sérii filmů o Harry Potterovi. Jde o představitele poskoků Draca Malfoye Crabbea (Waylett) a Goyla (Herdman).
Waylett byl přitom původně zvažován i na roli Dudleyho Dursleyho. Harry Potter se přitom stal jeho jedinou filmovou štací. Herdman ovšem s hraním pokračuje dodnes, vidět byl například ve filmu Robin Hood z roku 2018. Kromě herectví se věnuje i MMA.
Craig Parker
Craig Parker se proslavil rolí Haldira ve filmové trilogii Pán Prstenů. Ani zdaleka přitom nešlo o jeho jediné setkání se světem Fantasy. Zahrál si totiž i Sabase ve filmu Underworld: Vzpoura Lycanů, Darkena Rahla v seriálu Tajemství Pravdy a objevil se i v seriálech Xena, Mladý Hercule, Ospalá díra a dalších.
Opakovaně se objevoval i v první řadě rebootu seriálu Čarodějky nebo v Agentech S.H.I.E.L.D. Mimo to má za sebou i role v historických seriálech Spartacus a Království.
Robert Llewellyn
Robert Llewellyn se do myslí fanoušků fanoušků sci-fi seriálů zapsal především rolí androida Krytona z kultovního seriálu Červený trpaslík.
Kromě hraní se ovšem Llewellyn věnuje i psaní. Celkem vydal 14 knih. Věnuje se jak literatuře faktu, tak kreativním textům.
Mads Mikkelsen
Mads Mikkelsen se proslavil, když se coby Le Chiffre stal prvním záporákem, kterého musel Daniel Craig překonat v roli Jamese Bonda. Díky svému výkonu se ovšem stal tím, za kým jdete, když ve filmu potřebujete charismatického padoucha.
Své dovednosti předvedl mimo jiné ve filmech Doktor Strange, Rogue One: Star Wars Story, Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství a Indiana Jones a nástroj osudu. Exceloval i v roli Hannibala Lectera v seriálu z roku 2013.
Komiksoví tvůrci na Comic-Con Praha 2026
Paolo Elueteri Serpieri
Italský kreslíř proslul po celém světě především svou sérií Morbus Gravis. V té se komiksoví fanoušci seznámili s její hlavní postavou Druunou a jejím příběhem plným násilí i erotiky.
Kromě toho ale Serpieriho vždy fascinoval i divoký západ a je tak zároveň autorem komiksu o jeho historii a do jeho kulis zároveň zasadil i jedno z vypravování o Druuně.
Matteo Lolli
Dalším zástupcem italských komiksových tvůrců na Comic-Con Praha se stane i Matteo Lolli, který od roku 2008 působí i na mezinárodní scéně.
Spolupracuje především s DC Comic, pro které pracoval na sériích Harley Quinn a Gotham City Sirens. Zároveň je podepsaný pod některými z nejlepších novodobých příběhů Marvelu včetně Deadpool Killustrated nebo Deadpool’s Secret Secret Wars.
Marco Turini
Marco Turini se sice narodil nedaleko Pisy v Itálii, od roku 2010 ovšem žije v Praze. Má za sebou přitom práci s největšími vydavateli komiksů na světě a dodnes je kreslířem obálek pro Marvel i DC Comics.
Pracuje i pro filmové a herní produkční společnosti, a zapojil se tak například i do konceptů pro film Doctor Strange.
Foxter
Foxter je slovenský komiksový scénárista a výtvarník, který se jejich tvorbě profesonálně věnuje od roku 2015. Poslední čtyři roky jsou pak jeho díla k zakoupení i v Česku.
K jeho dílům patří například Shinobi, Mamba, Attila, MONS-TER nebo Prezident.
Dan Černý
Dan Černý se proslavil především svou prací pro časopis Čtyřlístek. Známé jsou jeho komiksové série Jelita, Tryskošnek či Tritonky.
V roce 2020 se navíc stal prvním českým kreslířem, který kreslí Disney komiksy.
Spisovatelé na Comic-Con Praha 2026
František Kotleta
Comic-Con v Praze si nemůže nechat ujít nejprodávanější český fantasy spisovatel František Kotleta, což je pseudonym Leoše Kyši. Ten je známý především svou sérií Bratrstvo krve.
Mezi jeho další tituly patří knihy jako Perunova krev nebo Poutník z Mohameda. Pod vlastním jménem pak vydává například knihy s alternativní historií Sudetenland.
Cosplayeři na Comic-Con Praha 2026
Zibratas Cosplay
Zibratas je právem výraznou osobností evropské cosplay scény. Na Comic-Conu v Praze se představí nejen jako host, ale také jako porotce soutěže PragoCosplay 2026.
V cosplay se specializuje především na kostýmy a rekvizity doplněné animatronikou a pokročilou elektronikou.
Skymone
Dánská cosplayerka Skymone se cosplayi věnuje od roku 2013. Za svou kariéru dosáhla řady soutěžních úspěchů na akcích jako Gamescom, nebo DreamHack.
V současnosti se více soustředí na role porotkyně a organizátorky soutěží a cosplay akcí. Společně se svým manželem Zibratasem se věnuje i vzdělávání nováčků v cosplay.
Jak se dostat na Comic-Con Praha 2026
Jak se dostat na Comic-Con Praha 2026 MHD
O2 universum najdete v pražské Libni. V době konání akce by už měla být po rekonstrukci otevřená zastávka metra Českomoravská na lince metra B (v mapách značená žlutou barvou).
Přímo před vstupem do O2 universum je tramvajová zastávka Arena Libeň jih, na které zastavují tramvajové linky 7, 8 a 31, případně noční tramvaj 94 – vzhledem k uzavírání prostor ve 22:30 byste ale měli pohodlně stihnout denní spoje. Několik ulic od O2 areny a O2 universum najdete i tramvajové zastávky Poliklinika Vysočany a Divadlo Gong, na které jezdí tramvaje 1, 2, 5, 6, 12, 14, 17, 25 a 31, případně noční linky 92 a 98.
Ke stanici Českomoravská zajíždějí zároveň autobusy 151 a 152.
Blízko je i vlakové nádraží Praha - Libeň, na kterém zastavují i příměstské vlakové linky S1, S49, S61 a rychlíky zařazené do PID Orllice, R9, R10, R16, R17, R18, R19, R20, R22, R24, R26, R41, R43, R44, R45 a R49.
Jak se dostat na Comic-Con Praha 2026 autem
Parkování v okolí O2 universum nabízí především parkovací dům v Lisabonské ulici. Parkování si pak můžete koupit zároveň s lístkem. Další možností je parkování v Galerii Harfa, kde jsou první dvě hodiny zdarma a zbytek dne za jednorázový poplatek 100 Kč. Nejlevnější parkování ovšem nabízí parkoviště P+R na stanicích metra, kde celý den stojí 50 korun a následně je možné dojet na Comic-Con metrem.