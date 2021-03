Cobra Kai: Card Fighter je i přes dobrý nápad jen další mobilní klikačka

Seriál Cobra Kai navazuje na film Karate Kid z roku 1984. V něm starý mistr Miyagi učí chlapce Dannyho karate, aby se mohl postavit místní bandě trénující v klubu Cobra Kai. Hlavním soupeřem je Johny, kterého nakonec porazí v turnaji. Střih.

Seriál Cobra Kai se odehrává o 34 let později. Z Dannyho je úspěšný podnikatel, zatímco Johny je nepříliš úspěšný údržbář. Jejich životy se opět protnou v okamžiku, kdy se Johny rozhodne otevřít dojo Cobra Kai. Velká paráda přitom je, že oba dětští herci, nyní padesátníci, si své role zopakovali.

Mobilní hra Cobra Kai: Card Fighter cílí zejména (a řekl bych, že možná i jen) na fandy skvělého seriálu. Těžko říct, zda jich bude tolik, aby uživili mobilní free 2 play hru. Ale popořadě. Ačkoliv hra vzbuzovala dojem, že si hráči musí vybrat stranu (Cobra Kai, nebo Miyagi), ve výsledku je to jedno. Nakonec hrajete za obě strany.

Myšlenka hry není špatná. Staráte se o své dojo, trénujete studenty a pak bojujete s ostatními hráči. Hra netypicky vsadila na tahové souboje pomocí vykládání karet. Jsou tu kopy, údery a chytání, které fungují na principu „kámen-nůžky-papír“. Pak tu máme technické karty jako léčení či protiútok, ke každé postavě se váže nějaká taktika. Například Miguel zahráním kopu, úderu a kopu vytvoří kombo. A to je vlastně vše.

V souboji si naklikáte tři karty a čekáte, co vyloží soupeř. Až se kolo vyhodnotí, následuje další, dokud jeden z bojovníků není KO, nebo mu nedojdou karty. Snažíte se hrát svoje komba a odhadnout, s čím přijde soupeř. Efekty karet vidíte okamžitě na bojišti a musím říct, že se na to kouká hezky. A chvíli mě to i bavilo.

Bohužel o moc víc už toho hra nenabízí. Je tu ještě trénovací minihra na postřeh, která stojí energii. Typů karet zase tak moc není. Větší péči autoři věnovali free 2 play nadstavbě. Podle očekávání se levelují karty. Je tu prémiová měna, různé bundly i battle pass. Tvůrci mají zkrátka velké oči. Asi si neuvědomují, že Cobra Kai není Disney, a pokud chtějí takto tlačit na pilu, musí nabídnout víc. Jasně, jsou tu ještě věci jako různá pozadí doja, hlášky, rámečky, ale na to, aby to udrželo moji pozornost déle, to nestačí.

Pokud přesto toužíte vstoupit do světa Cobra Kai, za zkoušku nic nedáte. Sáhnout můžete i po mlátičce Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues na PC, PS4, Xbox One a Switch, což je sice totální béčko, ale koupě jsem ani na okamžik nelitoval.