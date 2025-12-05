Budoucí vývoj cen xboxů, playstationů i novinky od Valve je ohrožen aktuální krizí plynoucí z nedostatku paměťových čipů. Firmy totiž staví obří datacentra pro trénování a provoz AI modelů, je najednou potřeba ohromné množství paměti. Tak ohromné, že velcí výrobci paměťových čipů omezují výrobu spotřebitelských pamětí a kapacitu výroby alokují na „High Bandwith Memory“ pro vysoce výkonné profesionální aplikace. Spotřebitelských pamětí je tak nedostatek a to žene cenu pamětí vzhůru.
Paměti jsou samozřejmě potřeba pro fungování i veškerých herních konzolí. Pokud jste doteď s nákupem váhali, pak je nutné si uvědomit, že příští rok místo zlevňování úměrným stáří hardwaru mohou herní konzole naopak zdražovat a nikdo neví, kam až se ceny mohou dostat.
Specificky se mluví o zdražování xboxů, které mimochodem během letoška už dvakrát navýšily cenu. Podle všeho totiž Microsoft neplánoval dopředu a nyní už kvůli výrobě nových konzolí musí nakupovat dražší a dražší paměťové čipy. Někteří analytici dokonce varují, že nyní je ještě poslední šance si jakýkoliv nový Xbox pořídit za normální cenu.
Naopak Sony s PlayStationy udělalo správný krok a paměti typu DDR5, které využívá v konzolích, nakoupilo do zásoby. Díky tomu dokonce koncem roku zlevňuje konzole na historicky nejnižší cenu a podle dostupných informací zatím zdražování modelů neplánuje. Stejně tak Nintendo má podle dostupných informací ještě paměťové čipy v zásobě.
Velký otazník visí nad plánovanou herní konzolí Steam Machine od Valve. Ta totiž po nedávném odhalení dosud nezveřejnila cenu, a to přes to, že do prodeje má jít už začátkem příštího roku. Nyní je už zřejmé, že to byl taktický krok ze strany Valve, jak se vyhnout vlně hněvu, která by následovala, pokud by výrobce cenu zveřejnil a následně ji musel zvýšit blíže datu vydání. Valve podle nás bude nyní s cenou konzole vyčkávat do poslední chvíle, aby bylo schopné co nejlépe zhodnotit situaci.
Hráči se však už nyní ptají, co tato situace udělá s next-gen konzolemi a samotnými hrami. Odpověď je poměrně jednoduchá, výrobci se mohou zkrátka rozhodnout termíny odložit a vyčkávat, až se trh s paměťmi zase vrátí do normálu. Vzhledem k tomu, že krize s čipy může klidně trvat i roky, skutečně se nabízí řešení v podobě odkladu celé příští generace konzolí. O jak dlouho ovšem nikdo neví.
Pro samotné hry to znamená, že část studií se může rozhodnout místo přípravy na next-gen ještě vyrobit chystaný titul na stávající generaci herních zařízení. To s sebou může nést zvýšené nároky na optimalizaci výkonu a grafiky. Jsou to nicméně rozhodnutí, které musí udělat v nejbližší době, jelikož vývoj je v posledních letech opravdu zdlouhavý a než se vše dotáhne do finální podoby, může být situace na trhu zase úplně jiná. Takovéto rozhodování herním firmám skutečně nezávidíme.
Na druhou stranu je tu i ten faktor, že pokud se firmy rozhodnou vyrábět nové hry na stávající platformy ke konci jejich předpokládané životnosti, může se jim to i vyplatit. To proto, že optimalizace herních enginů i vývojářské nástroje dosáhly pokročilého stavu a navíc je v tu chvíli více potenciálních zákazníků, kteří mají herní konzoli doma. A když to tedy autorům jde jako po másle a ještě mají ohromné množství zájemců, tak často vznikají i opravdu velké herní hity.