Čína vypíná Fortnite. Nechce, aby byly děti závislé

Čínský herní svět má svou řadu specifik. Nejvíce se aktuálně mluví o snaze čínské vlády zamezit závislosti na online hrách, a to poměrně drastickými kroky. Poté, co čínská vláda označila online hry jako elektronické drogy, přišel přísný zákaz pro hráče mladší osmnácti let. Ti nyní mohou hrát online hry pouze tři hodiny týdně.

Ačkoliv jinde ve světě je stále hra Fortnite ohromným hitem, právě Čína jej naopak nyní zcela znepřístupní: 15. listopadu se zde vypnou servery této hry. Autoři nepodali žádné konkrétní odůvodnění této situace a pouze poděkovali hráčům za účast na testování. Ačkoliv je známo, že asijská herní kultura má trochu odlišné preference, co se opravdových herních hitů týče, je stále poměrně podezřelé, že by se Fortnitu zde nedařilo až tak moc. Tlak na vypnutí serverů pravděpodobně přišel odjinud.

Na druhou stranu, Fortnite ve své čínské verzi by řada „západních“ nadšenců možná ani nepoznala. Hra se zde jmenuje jinak (Fortress Night) a je kvůli čínským zákonům zcela prostá mikrotransakcí, jež jsou zde klasifikovány jako gambling. Prémiovou měnu zde získáváte běžným hraním, což je na jednu stranu krok, který by mohl hráčskému zájmu jedině pomoci.

Fortnite do Číny dorazil se zpožděním až v páté sezoně, v dubnu 2018. Hra se dále lišila třeba tím, že mohlo zároveň vyhrát i více lidí, stačilo pouze přežít časový limit. Zjednodušeně také působí třeba i systém životů, přičemž poškození, způsobené překročením hranice zmenšující se herní mapy, se počítalo separátně – vedle bodů poškození způsobených ostatními hráči.



Ve hře se také dala najít celá řada vizuálních změn, zejména takových, které zabraňovaly vyobrazení násilí. Celá hra je například pojata tak, že proti sobě zápasí pouze hologramy postaviček, a nikdo tak vlastně ve hře neumírá. Zmizela také vyobrazení lebek a byly poupraveny některé hráčské oblečky.

V souvislosti s nedávným zpřísněním podmínek online hraní navíc musela být zavedena další omezení. Pokud vaše herní doba přesáhla 180 minut v jednom dni, drasticky vám byla omezena možnost sbírat zkušenostní body a hra vás sama upozornila, že hrajete až příliš dlouho.