náhledy
Během letošního října dorazí poměrně hodně významných herních titulů. Čeká nás očekávaná novinka pro PlayStation 5, významná multiplayerová střílečka i dlouho vyhlížené upírské RPG.
Autor: Sucker Punch
Začátek měsíce oslaví hráči na PlayStationu, už druhý říjnový den totiž pouze na PlayStation 5 dorazí samurajská akce Ghost of Yotei. Jde o volné pokračování Ghost of Tsushima z roku 2020, stále se můžete těšit na pořádnou samurajskou akci.
Autor: Bonusweb.cz
Hra si od nás po uplynutí embarga odnesla hodnocení 90 %. V recenzi jsme napsali: „Autoři skvělého Ghost of Tsushima znovu dokazují, že mají žánr opravdu pod palcem. Ghost of Yotei je důstojné, byť možná trochu bezpečné pokračování samurajské akční hry. Dechberoucí grafika je zpět, stejně jako prudce zábavná hratelnost.“
Autor: Bonusweb.cz
Na ten samý den se mohou těšit i fanoušci legendárního Super Maria. Nintendo jim totiž na Switch a Switch 2 nabídne remasterované díly Super Mario Galaxy a Galaxy 2.
Autor: Nintendo
Zatímco první Galaxy už hráči na Nintendu Switch mohli hrát v rámci kolekce 3D All Stars, druhý díl je zde poprvé, doteď šel hrát pouze na konzolích Wii a Wii U.
Autor: Nintendo
Kingmakers prozkoumávají poměrně originální koncept, kdy do středověkých bitev zapojí vojáka s moderním zbraňovým arzenálem. A vy si budete moct vyzkoušet, jak taková situace dopadne.
Autor: tinyBuild
Kingmakers vstupují 8. října do předběžného přístupu na Steamu, hra bude tedy zatím dostupná pouze na PC.
Autor: tinyBuild
Autoři slavných her Banjo Kazooie nebo Donkey Kong Country přicházejí se skákačkou Yooka-Replaylee, která ve 3D světě nabídne spoustu nového obsahu.
Autor: Playtonic Games
Yooka-Replaylee dorazí 9. října na PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X a S a PC.
Autor: Playtonic Games
O den později se pak dočkáme zásadního akčního titulu, dorazí totiž po vlně testovacích období konečně ve finální podobě Battlefield 6.
Autor: EA
Tuto multiplayerovou akční novinku si od 10. října budete moct zahrát na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X a S.
Autor: EA
Pokud vám střílečky nevoní a raději byste nějakou strašidelnou hru, mohl by vás zaujmout titul Little Nightmares III. Novinkou je možnost hrát ve dvou v kooperačním režimu a bát se se spoluhráčem ve světě plném děsivých monster spolu.
Autor: Supermassive Games
Little Nightmares III vyjdou 10. října na PC, PlayStation 4 a 5, Xbox One, Series X a S a také Nintendo Switch a Switch 2.
Autor: Supermassive Games
Svět nezávislých her v říjnu obohatí zajímavě vypadající novinka Ball X Pit od Devolver Digital. Je to hra, která kombinuje odrážení míčků jako ze slavného arkanoidu s roguelike žánrem, RPG a budováním základny.
Autor: Devolver Digital
Ball X Pit dorazí 15. října na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X a S.
Autor: Devolver Digital
Říjen nebude u týmu Nintenda jen o remasterech Super Maria. 16. října totiž dorazí i noví Pokémoni, díl s podtitulem Legends: Z-A.
Autor: Nintendo
Hra má především zcela přepracovaný soubojový systém a také o něco modernější grafiku uzpůsobenou i pro výkonnější konzoli Switch 2.
Autor: Nintendo
Milovníci her, ve kterých budujete zábavní parky, možná zbystří u Jurassic World Evolution 3. Jak lze z názvu a obrázků tušit, tady nebudete stavět kolotoče a horské dráhy, nýbrž výběhy pro dinosaury.
Autor: Frontier Developments
Jurassic World Evolution 3 vyjde 21. října na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X a S.
Autor: Frontier Developments
Painkiller se vrací, a pokud jste hráli původní tituly, novinku jistě uvítáte. Je to hra v duchu moderních Doomů, ve které budete kosit bohatým výběrem palných zbraní nemrtvé a démony. Novinkou je možnost hrát i ve více hráčích.
Autor: 3D Realms
Painkiller vyjde rovněž 21. října na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X a S.
Autor: 3D Realms
A ještě tu máme jeden důležitý titul v ten stejný den. Fanoušci upírských RPG se konečně po mnoha odkladech dočkají RPG Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Bude z toho kult stejně jako předchůdce?
Autor: The Chinese Room
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 si budete moct 21. října zahrát na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X a S.
Autor: The Chinese Room
Pokud si ještě pamatujete na originální herní pojetí žánru tower defense v podobě titulu Plants vs. Zombies, ve kterém jste bránili sázením květin váš dům před útoky zombií, pak vás potěší nová vylepšená verze prvního dílu s HD texturami a několika dalšími novými prvky.
Autor: PopCap
Plants vs. Zombies: Replanted vychází 23. října na PC, PlayStation 4 a 5, Xbox One, Series X a S a také Nintendo Switch a Switch 2.
Autor: PopCap
Stejně jako začátek října vyhlíželi fanoušci PlayStationu, konec měsíce bude patřit týmu Xboxu. Vyjde totiž sci-fi RPG The Outer Worlds 2 od studia Obsidian.
Autor: Obsidian Entertainment
The Outer Worlds 2 ovšem nebude exkluzivním titulem, 29. října souběžně vyjde na PC, Xboxech i PlayStationu 5.
Autor: Obsidian Entertainment
Několik odkladů posunulo multiplayerovou střílečku Arc Raiders dokonce o několik let proti původnímu očekávanému datu vydání (2022), nyní je však konečně hotovo. Jde o sci-fi titul od veteránů série Battlefield.
Autor: Embark Studios
Arc Raiders vyjde 30. října na PC, Xbox Series X a S i PlayStation 5.
Autor: Embark Studios
Na závěr měsíce, 31. října, si přijdou na své fanoušci studia Yacht Club, které stojí za populární skákačkou Shovel Knight. Po dlouhé době totiž mají úplnou novinku s názvem Mina the Hollower.
Autor: Yacht Club Games
Mina the Hollower je akční adventura, ve které sledujete osud myší vynálezkyně Miny. Jde o celkem odlišný typ hratelnosti od předchozího Shovel Knighta, ale alespoň po grafické stránce se dočkáte podobného osmibitového stylu.
Autor: Yacht Club Games