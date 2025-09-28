Samurajové i upíři. V říjnu si zahrajete tyto novinky

Během letošního října dorazí poměrně hodně významných herních titulů. Čeká nás očekávaná novinka pro PlayStation 5, významná multiplayerová střílečka i dlouho vyhlížené upírské RPG.
Ghost of Yotei Ghost of Yotei Ghost of Yotei Super Mario Galaxy 2 Super Mario Galaxy 2 Kingmakers Kingmakers Yooka-Replaylee Yooka-Replaylee Battlefield 6 Battlefield 6 Little Nightmares III

28. září 2025 1

Rozšíření Donkey Kong Bananza se nehraje špatně, ale vyplatí se?

50 %

Špičková 3D hopsačka Donkey Kong Bananza se dočkala dva měsíce po vydání poměrně drahého rozšíření DK Island & Emerald Rush. Stojí za ty peníze?

Switch 2
27. září 2025 0

Pět herních krásek, které zná skoro každý

Jsou krásné, chytré a většinou i docela nebezpečné. Řeč je o ženách a dívkách, které známe prostřednictvím videoher. A těchto pět jste poznali nejčastěji.

27. září 2025 14

Donkey Kong Bananza: DK Island & Emerald Rush

50 %

Switch 2
vydáno 26. září 2025  14:37

Xbox konečně prozradil, za kolik bude prodávat handheldy ROG Xbox Ally

Xbox bude mít také svůj handheld, ale trochu jiný, než byste možná očekávali. Do prodeje zamíří v polovině října, levná záležitost to ovšem nebude.

26. září 2025  9:59 4

Nová hra připomene legendární strategii C&C, pobaví i béčkovými filmečky

Dying Breed se odkazuje na zlatou éru strategií odehrávajících se v reálném čase. Legendární Command & Conquer z devadesátých let připomene nejenom na první, ale i na druhý a třetí pohled. Příběh se...

26. září 2025 6

Xbox konečně prozradil, kde si zajezdíme ve Forze Horizon 6

Arkádová závodní značka Forza Horizon patří v současnosti mezi ty nejdůležitější z portfolia Xboxu. Země, v níž se bude odehrávat nový díl, byla odhalena během Xbox Tokyo Game Show 2025.

25. září 2025  16:15 0

RECENZE: Ghost of Yotei je pravá samurajská řež jako od Tarantina

90 %

Autoři skvělého Ghost of Tsushima znovu dokazují, že mají žánr opravdu pod palcem. Ghost of Yotei je důstojné, byť možná trochu bezpečné pokračování samurajské akční hry, které tentokrát sleduje...

PS5
25. září 2025 3

PlayStation Plus láká v říjnu na vynikající horor a bláznivou kozu

Předplatitelé PlayStation Plus se i v říjnu mohou těšit na tři hry zdarma. A tentokrát to není vůbec špatné. Povedený horor Alan Wake 2 doprovodí bláznivý simulátor Goat Simulator 3.

25. září 2025  9:59 0

PlayStation ukázal své plány. Na své si přijdou milovníci retra i mainstreamu

Společnost Sony si na středeční noc připravila další díl svého oblíbeného pořadu State of Play, během ní hráčům ukazuje nadcházející herní hity. Majitelé playstationů se mohou těšit na pokračování...

25. září 2025  1:50 7

Pokémon Legends: Z-A přinášejí největší změnu v historii série. První dojmy

Vyzkoušeli jsme Pokémon Legends: Z-A, nový díl z hlavní série a očekávaný prodejní hit. Tvůrci tentokrát nenechali kámen na kameni a přicházejí se zcela přepracovaným systémem soubojů.

24. září 2025 10

Yakuza 3 ožije v nové grafice a s dodatečným příběhem za novou postavu

Ryu Ga Gotoku Studio pokračuje v předělávkách své slavné mafiánské série Yakuza. Na příští rok se chystá remake trojky pojmenovaný Yakuza Kiwami 3, k němuž vyjde zbrusu nové příběhové rozšíření Dark...

24. září 2025  10:25 0

