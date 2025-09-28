|
KVÍZ: Poznáte slavné hry na Amigu?
Byť se různé verze liší, většina ikonických her se objevila na Amigu i PC, respektive MS-DOS. V kvízu jsme se proto více zaměřil na hry, které vyšly na Amigu jako první či mají k této platformě...
Pět herních krásek, které zná skoro každý
Jsou krásné, chytré a většinou i docela nebezpečné. Řeč je o ženách a dívkách, které známe prostřednictvím videoher. A těchto pět jste poznali nejčastěji.
Legendární opilecká svatba Jiřího Káry se vrací jako akční hra
Svatba Jiřího Káry je českou legendou mezi bizarními domácími videi. Nyní na motivy této události a postav v ní účinkujících vznikne i akční hra, která bude sledovat fiktivní události druhý den po...
Nová hra připomene legendární strategii C&C, pobaví i béčkovými filmečky
Dying Breed se odkazuje na zlatou éru strategií odehrávajících se v reálném čase. Legendární Command & Conquer z devadesátých let připomene nejenom na první, ale i na druhý a třetí pohled. Příběh se...
I přes dobré prodeje hry její ředitel uráží fanoušky na sítích
Na herní scéně už je ředitel studia Gearbox docela „známá firma“ tím, že rád podněcuje kontroverze různými výroky na internetu. A se startem své nové hry, Borderlands 4, se i přes dobré prodeje...
Samurajové i upíři. V říjnu si zahrajete tyto novinky
Během letošního října dorazí poměrně hodně významných herních titulů. Čeká nás očekávaná novinka pro PlayStation 5, významná multiplayerová střílečka i dlouho vyhlížené upírské RPG.
Donkey Kong Bananza: DK Island & Emerald Rush
Switch 2vydáno 26. září 2025 14:37
Xbox konečně prozradil, za kolik bude prodávat handheldy ROG Xbox Ally
Xbox bude mít také svůj handheld, ale trochu jiný, než byste možná očekávali. Do prodeje zamíří v polovině října, levná záležitost to ovšem nebude.
Xbox konečně prozradil, kde si zajezdíme ve Forze Horizon 6
Arkádová závodní značka Forza Horizon patří v současnosti mezi ty nejdůležitější z portfolia Xboxu. Země, v níž se bude odehrávat nový díl, byla odhalena během Xbox Tokyo Game Show 2025.
PlayStation Plus láká v říjnu na vynikající horor a bláznivou kozu
Předplatitelé PlayStation Plus se i v říjnu mohou těšit na tři hry zdarma. A tentokrát to není vůbec špatné. Povedený horor Alan Wake 2 doprovodí bláznivý simulátor Goat Simulator 3.
PlayStation ukázal své plány. Na své si přijdou milovníci retra i mainstreamu
Společnost Sony si na středeční noc připravila další díl svého oblíbeného pořadu State of Play, během ní hráčům ukazuje nadcházející herní hity. Majitelé playstationů se mohou těšit na pokračování...
Pokémon Legends: Z-A přinášejí největší změnu v historii série. První dojmy
Vyzkoušeli jsme Pokémon Legends: Z-A, nový díl z hlavní série a očekávaný prodejní hit. Tvůrci tentokrát nenechali kámen na kameni a přicházejí se zcela přepracovaným systémem soubojů.
Yakuza 3 ožije v nové grafice a s dodatečným příběhem za novou postavu
Ryu Ga Gotoku Studio pokračuje v předělávkách své slavné mafiánské série Yakuza. Na příští rok se chystá remake trojky pojmenovaný Yakuza Kiwami 3, k němuž vyjde zbrusu nové příběhové rozšíření Dark...