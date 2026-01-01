Herní veletrh Gamescom je už minulostí, nasbírali jsme ale materiálů na dlouho dopředu. Vedle těch největších hitů, které dominovaly hlavním pódiím, totiž bylo k vidění i nespočet menších nezávislých her. Ani v tom množství se neztratili tuzemští vývojáři shluknutí dohromady v působivém českém stánku. Pojďte se podívat, co vše v něm návštěvníci mohli vidět.
Autor: Ondřej Martinů
Na první pohled všechny procházející určitě zaujal správně vágusácký koutek s retro CRT monitorem, na němž běžela chystaná hra Jirka Kára Simulátor. Tu autoři popisují jako „ožralý Half-life 2“.
Autor: Jan Srp
U tohoto bizáru jsme strávili asi nejvíce času, takže své dojmy ještě shrneme v samostatném článku. Každopádně pokud vás legendární svatební video svérázné partičky alkoholiků pobavilo, pobaví vás nejspíše i tato hra, protože je stejně přízemní, nevkusná a vulgární.
Autor: Voodoo Kollektiv
Slovy autorů: „Hra vypráví alternativní příběh o tom, co se mohlo stát den po této legendární svatbě. Probouzíš se jako Jiří Kára uprostřed noční Prahy na přelomu tisíciletí. Máš kocovinu a guláš v hlavě, ale taky jeden jasnej cíl – najít Blanku, svojí ženu, která se záhadně ztratila. Čeká tě cesta skrze zrádné ulice, pajzly a zákoutí, kde se mísí nostalgie devadesátek se špínou města, absurdním humorem a s příběhy pražského undergroundu.“
Autor: Voodoo Kollektiv
Zavedená tuzemská studia jako Madfinger (Gray Zone Warfare) nebo Bohemia Interactive (ArmA) si mohla dovolit na výstavišti postavit vlastní expozici, v národním stánku tak byli převážně spíše ti menší a nezávislí. Takoví SCS ale byli rovnou v obou zónách, však toho také mají spoustu co ukazovat.
Autor: Bonusweb.cz
Jejich série Euro/American Truck Simulator už jsou dlouhodobě zavedené, přesto je v nich pořád co vymýšlet. Kromě neustálého rozšiřování map do hry přibývají i nová vozidla, brzy tak bude možné řídit třeba autobusy. Vyzkoušeli jsme si to i na replice autobusového volantu. Opět platí, že o našich dojmech napíšeme samostatný článek.
Autor: Bonusweb.cz
Relativně známé jméno má i hra Crime Boss od brněnských Ingame studios. Tato multiplayerová variace na Payday lákala především na účast slavných béčkových celebrit v čele s Chuckem Norrisem (budiž mu země lehká), od hráčů ale nebyla přijata úplně s otevřenou náručí. Ke cti autorům ovšem budiž dáno, že se k tomu postavili čelem a od té doby jhru neustále vylepšují.
Autor: 505 Games
Brzy vyjde ultimátní edice se všemi 12 (!) dodatečnými DLC, což je ideální příležitost dát jí znovu šanci. Ingame Studios navíc aktivně hledají nové vývojáře, což je dobré znamení, tak uvidíme, co nám ukážou příště.
Autor: 505 Games
Poněkud zmatení mi přinesla návštěva stojanu studia Hidden Interactive, o nichž jsem do té doby nikdy neslyšel. Na mé suverénní „Dobrý den, mohl bych se podívat, na čem právě pracujete“ totiž reagovali poněkud vyděšeně – ukázalo se totiž, že česky vůbec nerozumí, protože jsou všichni Italové. Příběh o tom, jak se ocitli v Čechách si nechme na jindy, důležité je, že jejich AlterEgo vypadá vskutku zajímavě.
Autor: Hidden Interactive
Jde o 3D akční adventuru, přičemž to slovo adventura tu není jen do počtu. Naopak, většina hratelnosti se opírá o řešení hádanek. Hrajeme za psychologa, který se probouzí v opuštěné nemocnici plné nadpřirozených jevů. Děj vypadá vskutku zamotaně, jako inspiraci autoři zmiňují třeba Alana Wakea 2, což z krátké hratelné ukázky můžeme potvdit, jen tu na svět nahlížíme z perspektivy vlastních očí.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Chvíli to vypadalo nadějně, ale virtuální realita se jako mainstreamová zábava neujala a v nejbližší době ani neujme. Stále na ní však vychází hry, přičemž ta česká nazvaná Shard Wars působí hodně zajímavě.
Autor: ShardWars s.r.o.
Na rozdíl od drtivé většiny ostatních VR her nejde o akci, ale o strategii. Budete sbírat suroviny, stavět budovy a samozřejmě i bojovat s nepřáteli.
Autor: ShardWars s.r.o.
Herně pozitivní milovníci vláčků mají z čeho vybírat, ale ti, co mají slabost pro metro, měli donedávna smůlu.Změnil to až Back in Service ve kterém se stáváte strojvůdcem historické soupravy EČS nebo 81-71 na pražských tratích.
Autor: Dominik Vojta
Hra Dominika Vojty je zatím teprve v režimu předčasného přístupu, už tak si z ní lze užít spoustu zábavy. Nyní vývojáři pracují na tutorialu pro nováčky a přidání moderních souprav.
Autor: Dominik Vojta
Uncracked je taková brutálnější variace na legendárního Dizzyho. Zdejší vajíčka nejsou ani trochu roztomilá, naopak, vzájemně si ubližují a to i pomocí palných zbraní. „Praskající skořápky, cákající žloutek a chaos, který je brutálnější s každým levelem“, popisuje hru její vývojář Martin na Steamu.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Dokonce tu má být i plnohodnotná příběhová kampaň, kdy spolu s ostatními „probuzenými“ vejci organizujete ozbrojené povstání a útěk ze slepičárny. Na vítězství v Game Awards to asi nebude, ale celkově vypadá Uncracked docela zábavně.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
I Hubert má zajímavou premisu, hrajte totiž za pasteveckého psa, který chrání své stádo. Kromě ovcí se budete muset starat i o malou holčičku Lily, se kterou putujete malebnou severskou pustinou.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Vypadá to zajímavě, bohužel pro české vývojáře ze studia Brocap byla vloni oznámena hra The Free Sheppard s podobnou premisou. Ta navíc přináší sci-fi prvky a větší produkční hodnoty, takže hrozí, že českého „ovčáka“ zastíní.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Poněkud generický název Two Realms: Whispers from the Rift skrývá mile vypadající pixelartovou adventurou od studia MOD42. Ve fantasy světě se budete snažit zachránit duši svého malého brášky, přičemž vás ještě bude pronásledovat zlý kouzelník.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Vývojáři slibují klasickou point-and-click hratelnost s moderním interface a svižným tempem vyprávění. Co si pod tím představují si už teď můžete vyzkoušet v demoverzi na Steamu.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
V hororu Dreadline Express budeme hrát za jednoho z pasažérů posledního lidského vlaku putujícího bezútěšnou krajinou. Odkud kam vlak jede a co vůbec bude hráčovým úkolem, není v tuto chvíli jasné, jediný vývojář hry David Konečný má ale v hráče velkou důvěru. Nechce je vodit za ručičku, naopak jim dá svobodu přijít si na vše po svém.
Autor: David Konecny
V jádru půjde o klasickou adventuru plnou rozhovorů s ostatními postavami a řešení zapeklitých hádanek, na rozdíl od většiny zástupců žánru tu ovšem nebudeme hromadit předměty do inventáře, ale zjišťovat informace, které jsou pak vyjádřeny formou karet. Rozrůstající balíček pak můžete různě kombinovat a vykládat, čímž budete ovlivňovat okolní svět.
Autor: David Konecny
Naproti českému stánku byl i ten slovenský, který jsme rovněž neopomněli navštívit. Většina vystavujících byla spíše z bussinessové části herního průmyslu, ale kromě rozlévání dvaasedmdesátiprocentní Tatranského čaje nás „u bratrů“ zaujala adventura Grayton The Detective.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
V ní budeme hrát za bývalého boháče, ze kterého se řízením osudu stal bezdomovec. Ani v této nezáviděníhodné situaci ovšem nerezignoval a pouští se do vyšetřování detektivního případu. Kromě pohledné grafiky hra zaujme i mechanikou propojování myšlenkových map, podobně jako tomu bylo ve hrách se Sherlockem Holmesem.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Na českém stánku bylo k vidění i několik mobilních her, což je ovšem téma, které nám není úplně blízké. Výjimku ale uděláme u hry Manabies, protože jejím účelem není jen pobavit, ale i něco naučit. „Je stále těžší nadchnout děti pro matematiku, i když matematické myšlení má větší význam než kdy dřív“, popisují motivaci pro vznik hry dva otcové-hráči, Jakub Stránský a Jakub Doucek.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě
Řešením bylo vetknout počítání přímo do základních mechanismů hry. Vznikl tak zajímavý mix, který kombinuje „pokemoní“ sbírání potvor, budování základny a boj v reálném čase poháněný matematickým myšlením. Vše navíc podpořené krásnou, ručně kreslenou grafikou. Hra už je k dispozici v předběžném přístupu, tak si ji můžete vyzkoušet.
Autor: Oficiální materiály distributora a sociální sítě