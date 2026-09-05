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Deset nejlepších her z Gamescomu: Tyto pecky ovládly herní svátek
Největší herní svátek na světě Gamescom je za námi. Pojďte se s námi ohlédnout za tím nejlepším, co přinesl. Letošní ročník byl mimořádně povedený.
Svůdné bojovnice i princezny. Pokochejte se kostýmy z Gamescomu
Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Hostesky a fanoušci v kostýmech nerozlučně patří k herním veletrhům. Na letošním Gamescomu se dal najít kostým snad každé populární hrdinky nebo hrdiny z videoher, komiksů, filmů nebo anime....
KVÍZ: Otestujte se v ultimátním herním kvízu 1989–2027
Herní svět se během let dramaticky proměnil. Přijměte pozvání a užijte si pozoruhodný vývoj, který se udál v této oblasti lidské zábavy. Vaším úkolem je poznat známou hru jen podle obrázku.
Bude to absolutně nabitý měsíc. Toto jsou očekávané herní hity v září
Přichází měsíc, ve kterém se hráči opravdu nudit nebudou. Září je nabité peckami, a to ať už hrajete na PC, či konzolích. Radost budou mít fanoušci akčních, příběhových, sportovních her i RPG.
Konečně to někoho napadlo. V Lego Skylines budeme stavět město z kostiček
Lego her existuje spousta, tato je ovšem jiná. Pokud vynecháme pokusy z devadesátých let, Lego Skylines je první pořádná budovatelská strategie zaměřená na stavění města.
Možná nebyl nejlepší hrou Gamescomu, ale rozhodně měl Ontos nejlepší stánek
Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Chystaný psychologický horor Ontos jsme si na letošním Gamescomu vyzkoušet nemohli, přesto jeho prezentace patřila mezi nejlepší momenty celého veletrhu. Důvodem je totiž jeho velmi originální...
Oblíbené české simulátory tahačů mění pravidla hry. A je to naprostá paráda
Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) Na letošním Gamescomu byly k vyzkoušení i oblíbené české simulátory od studia SCS Software. My jsme zde ale místo simulace tahačů hráli dva nové připravované režimy, které autoři chystají: osobní...
Český stánek na Gamescomu lákal davy. Podívejte se, co tam bylo k vidění
Herní veletrh Gamescom je už minulostí, nasbírali jsme ale materiálů na dlouho dopředu. Vedle těch největších hitů, které dominovaly hlavním pódiím, totiž bylo k vidění i nespočet menších nezávislých...
Top Gun, ale je to videohra. Stíhačkový Ace Combat je přímočará zábava
Kolín nad Rýnem (od zpravodaje Bonusweb.cz) U nás nepříliš známá série leteckých „simulátorů“ Ace Combat se brzy dočká už osmého dílu a možná to bude právě ten, který by ji mohl proslavit. Mistrovsky namíchaný koktejl arkádové hratelnosti,...
KVÍZ: Otestujte se v ultimátním herním kvízu 1989–2027
Herní svět se během let dramaticky proměnil. Přijměte pozvání a užijte si pozoruhodný vývoj, který se udál v této oblasti lidské zábavy. Vaším úkolem je poznat známou hru jen podle obrázku.
Stahujte zdarma sci-fi jednohubku Alone With You o lásce a osamělosti
Epic Store tentokrát rozdává zdarma příběhové sci-fi dobrodružství Alone With You, v němž se hráč ujímá role posledního přeživšího kolonisty. Přesto zde nebude nouze o melancholické romance.
Pět dní herní euforie. Největší světový veletrh potvrdil svou důležitost
Letošní ročník největšího herního veletrhu světa Gamescom je za námi. Do Německa dorazil na veletrh rekordní počet návštěvníků a dění zde poukázalo na pár trendů, které formují současný herní svět.
Konečně to někoho napadlo. V Lego Skylines budeme stavět město z kostiček
Lego her existuje spousta, tato je ovšem jiná. Pokud vynecháme pokusy z devadesátých let, Lego Skylines je první pořádná budovatelská strategie zaměřená na stavění města.
Překlad knihy o vývoji Zaklínače 3 je dokončen, přečtěte si ukázku
Překladatelské a lokalizační studio Context Heroes právě dokončilo český překlad knihy Vlčí stopou – Historie vzniku hry Zaklínač 3: Divoký hon. Ještě před říjnovým vydáním si můžete přečíst krátké...
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Bude to absolutně nabitý měsíc. Toto jsou očekávané herní hity v září
Přichází měsíc, ve kterém se hráči opravdu nudit nebudou. Září je nabité peckami, a to ať už hrajete na PC, či konzolích. Radost budou mít fanoušci akčních, příběhových, sportovních her i RPG.
Milionová série nabrala nečekaný směr. Rainbow Six funguje i jako strategie
Kolín nad Rýnem (Od zpravodaje Bonusweb.cz) Značka Rainbow Six postavená na literární díle spisovatele Toma Clancyho už brzy oslaví 30 let existence. Za tu dobu prošla mnoha proměnami, ta chystaná na příští rok, bude ale suverénně...