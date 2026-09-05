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Český stánek na Gamescomu lákal davy. Podívejte se, co tam bylo k vidění

Honza Srp
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Český stánek na Gamescomu 2026 Originální prezentační stánek hry Jiří Kára Simulátor Jiří Kára Simulator Jiří Kára Simulator SCS Software na Gamescomu SCS Software na Gamescomu Crime Boss: Rockay City Crime Boss: Rockay City AlterEgo České nezávislé hry na Gamescomu Shard Wars Shard Wars
Herní veletrh Gamescom je už minulostí, nasbírali jsme ale materiálů na dlouho dopředu. Vedle těch největších hitů, které dominovaly hlavním pódiím, totiž bylo k vidění i nespočet menších nezávislých her. Ani v tom množství se neztratili tuzemští vývojáři shluknutí dohromady v působivém českém stánku. Pojďte se podívat, co vše v něm návštěvníci mohli vidět.

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