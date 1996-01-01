náhledy
Na tuzemských silnicích je potkáváme dnes a denně, v digitálních světech počítačových her jsou ale česká auta spíše vzácností. Zapátrali jsme hluboko v paměti a dali dohromady pár titulů, kde si můžete zajezdit ve škodovkách, aviích a dalších ikonických vozech domácí produkce.
Autor: 3Division
SnowRunner je populární offroadový simulátor, ve kterém převážíte náklady skrze divokou přírodu. Hra vyniká především realistickým jízdním modelem, každé z dostupných aut se řídí úplně jinak. O to víc potěší, že si vývojáři dali tu práci a přidali rovnou dvě „tatrovky“.
Autor: Oficiální materiály distributora
Modely 813 a 805 sice nebyly k dispozici v době vydání a je nutné si je dokoupit samostatně, to jim ovšem na kráse nic neubírá. Obzvláště ikonická „osmikolka“ se skvěle ovládá a žádná překážka pro ní není problém, člověk má při jejím řízení pocit, jakoby „cheatoval“.
Autor: Oficiální materiály distributora
Působivou hororovou hru Beware sice připravuje jediný člověk, na výsledku byste to však určitě nepoznali. Kombinace survival hororu se závodní hrou v kulisách komunistické diktatury vypadá tak originálně, že už vzbudila rozruch i v zahraničí. V hlavní roli je pak nesmrtelná Škoda 105.
Autor: Ondřej Švadlena
O vznikající hře jsme poprvé psali v roce 2017, teď už to ale opravdu vypadá, že je dokončení skutečně na spadnutí. Hrát budeme za bezejmenného řidiče, kterého temnotou mlhavé noci nahání tajemní pronásledovatelé.
Autor: Ondřej Švadlena
Na první pohled je hra Workers & Resources variací na klasické Sim City, jen zasazenou do doby tvrdého komunismu. Ve skutečnosti je ovšem mnohem komplexnější a při stavění svého města musíte řešit spoustu vzájemně propletených mechanismů.
Autor: 3Division
Ve hře najdeme prakticky všechny slavné vozy, které brázdily naše silnice před revolučním rokem 1989. Vedle obligátních žigulíků, volh, olcitů, trabantů a dalších veteránů, nesmí samozřejmě chybět ani dobové vozy tuzemské produkce. Včetně nechvalně proslulé Avie Veřejné bezpečnosti.
Autor: 3Division
Vivat Slovakia! je něco jako Grand Theft Auto, jen místo amerických velkoměst brázdíte ulice Bratislavy. Zdejší šedé ulice jsou plné aut, nejčastěji škodovky všech barev a tvarů. Autoři sice nemají licenci na použití oficiálních značek, podle tvaru je však jistě pozná každý.
Autor: Team Vivat
Škodovky jsou oblíbeným „přibližovadlem“ i ve vojenské simulaci Operation Flashpoint. Máme tu klasickou „stodvacítku“ i Rapida, asi není potřeba upozorňovat, že jejich bojový potenciál je prakticky nulový.
Autor: Oficiální materiály distributora
To ale není vše, k nalezení je tam i motorka Jawa 353 a nákladní Praga V3S, neboli „Vejtřaska“. Díky obrovské komunitní podpoře, kterou série (později přejmenovaná na ArmA) má, existuje obrovské množství neoficiálních modifikací, díky níž lze do hry imporotvat prakticky každý vehikl, na jaký si vzpomenete.
Autor: Oficiální materiály distributora
To je ostatně příklad i Eurotruck Simulatoru, kde je oficiálně licencováno jen několik málo kamionů těch nejvěhlasnějších značek. Co se týče běžné osobní dopravy, najdete jen smyšlené stroje. Fanoušci to ale dokázali rychle napravit.
Autor: Oficiální materiály distributora
Díky modifikacím dokonce můžete přesedlat z kamionu do běžného osobáku a detailně zpracovanou Evropou (rozsah hry je neuvěřitelný) můžete prozkoumávat stejnou škodovkou, kterou máte v garáži.
Autor: Oficiální materiály distributora
Ve Škodě jsou si důležitosti videoherního trhu moc dobře vědomi a tak svoji značku propagují i oficiálně. Tak například v rámci uvedení elektrického Enyaq Coupé RS udělali vlastní mapu do populární střílečky Fortnite.
Autor: 3Division
Jestli je to zábavné nebo ne můžete pod názvem Out of Bounds Oddyssey posoudit sami zcela zdarma. Žádnou velikou díru do světa to neudělalo, na druhou stranu nebýt Fortnite by byla ostuda.
Autor: 3Division
Ještě zajímavěji působila iniciativa Škody ve hře Gran Turismo 6, kam přispěla svým konceptem závodního elektrovozu Vision GT. Celou akci přitom pojala velmi bombastickým stylem a uspořádala party, kam kromě hlavounů z vedení automobilky přijal pozvání i duchovní otec série Kazunori Jamauči.
Autor: Škoda/Polyphony Digital
Pro občasné hráče je ovšem tento model ve hře prakticky neovladatelný a naučit se z něj vymáčknout na trati maximum vyžaduje opravdu spoustu trpělivosti.
Autor: Šooda / Sony
Ale od závodních konceptů zpátky do reality. Retro střílečka HROT nápaditě pracuje s kulisami doby normalizace. Jednoduchá grafika sice nedovolila autorovi zobrazit příliš detailů, v této pojízdné krabici ale jednoznačně poznáváme Škodu 1203.
Autor: Oficiální materiály distributora
Díky dakarské rallye si česká Tatra vybudovala celosvětovou proslulost a tak je samozřejmé, že nesmí chybět ani v žádném ročníku její oficiální videoherní adaptace.
Autor: Oficiální materiály distributora
Podobně jako v případě SnowRunneru je vidět, že si vývojáři dali s vymodelováním spoustu práce a mysleli i na nejmenší detaily, jako jsou skutečné nálepky sponzorů.
Autor: Oficiální materiály distributora
A tím se dostáváme k rallye simulacím, kde samozřejmě české škodovky nemůžou chybět. A to už od pradávna. Takto třeba vypadala závodní Felicie v dnes už zapomenuté Network Q RAC Rally Championship z roku 1996…
Autor: Fanouškovská stránka www.high-voltage.cz
… takto v kultovní Colin McRae Rally z roku 1998…
Autor: Fanouškovská stránka www.high-voltage.cz
… a takto v Rally Championship Xtreme z roku 2002. Zjednodušeně řečeno je prakticky nemožné najít rallye hru, ve které by žádná škodovka nebyla.
Autor: Fanouškovská stránka www.high-voltage.cz
Co se týče vojenské techniky, bylo by to na samostatný článek. Například hry jako World of Tanks nebo War Thunder nabízí stovky nejrůznějších vozidel, často i velmi obskurních, které znají jen ti největší military nadšenci. Obecné definici „auto“ se ale jakž takž blíží alespoň tady Praga PLDvK vz. 53/59 přezdívaná“Ještěrka“ z druhé jmenované hry.
Autor: Oficiální materiály distributora