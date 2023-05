Je na zemi a nereaguje, nestřílejte. Červený kříž má pravidla pro hráče

„Každý den lidé hrají z gauče hry zasazené do konfliktních situací. Právě teď jsou však ozbrojené konflikty rozšířenější, než kdy jindy. Pro ty, kteří trpí jejich následky, není takový konflikt hrou. Ničí životy i celé komunity. Proto vás vyzýváme, abyste hráli akční hry podle skutečných pravidel války a ukázali všem, že i ozbrojené konflikty mají svá pravidla,“ píše Červený kříž na stránkách projektu „Hrajte podle pravidel“.

Organizace upozorňuje na čtyři základní pravidla, kterými by se každý hráč stříleček (zejména těch v multiplayeru) měl řídit. Hned to první stanovuje, že by hráči neměli „žíznit“ po násilí. Pokud je tedy nějaký virtuální avatar již po smrti (organizace uvádí „na zemi a nereaguje“), nesmíte po něm už dále střílet. Toto pravidlo má odpovídat tomu skutečnému ohledně válečných zajatců, kteří mají být ochránění před násilím, zastrašováním a špatným zacházením.

Druhé pravidlo říká, že nemáte ve hře střílet po nehratelných postavách (NPC), které pro vás nepředstavují ohrožení. Botů, kteří na vás sami od sebe neútočí, byste si neměli všímat a nechat je na pokoji. V reálu se toto pravidlo aplikuje na civilisty, kteří nejsou součástí bojů a musí tedy být chránění před násilnými činy.

Třetí pravidlo se vztahuje na civilní objekty ve hrách. Pokud má nějaká herní mapa civilní domy, školy či nemocnice, neměli byste je ve hře ničit a dělat všechno pro to, aby zůstaly nepoškozené. Stejně jako v reálné válce jsou civilní objekty chráněnou infrastrukturou.

Poslední, čtvrté pravidlo stanovuje, že byste ve střílečkách měli poskytnout lékárničku každé zraněné virtuální postavě, nezávisle na tom, zda je spolubojovník či nepřítel. Tedy alespoň v těch titulech, kde poskytnout lékárničku protivníkovi vůbec jde. Červený kříž vysvětluje, že ve skutečné válce musí být nemocným a zraněným lidem poskytnuta pomoc nezávisle na tom, na jaké straně konfliktu se nacházejí.

Červený kříž v rámci této kampaně uzavřel spolupráci s vybranými streamery, kteří nová pravidla v rámci charitativních přenosů vysvětlují v herních komunitách titulů, jako je PUBG, Fortnite, Call of Duty: Warzone, Rainbow Six Siege či Escape from Tarkov.