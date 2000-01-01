náhledy
V herním průmyslu se už dnes točí větší peníze než v tom filmovém, a tak není divu, že si videohry užívají, a někdy jim i úplně propadnou, známé celebrity. O některých se to ví, do jiných byste to možná neřekli.
Autor: Reuters
Megan Foxová je americká herečka a modelka, která se proslavila v blockbusteru Transformers z roku 2007. Videohry má ráda od dětství, začínala na Super Nintendu a první konzoli Xbox.
Autor: Profimedia.cz
Je velkou fanynkou bojovek Mortal Kombat, nejraději má postavu Kitany. Proslýchá se, že i v rámci kompetitivního hraní hraje na slušné úrovni.
Autor: Warner Bros. Interactive Entertainment
Foxová má ke hrám stále blízko. Například v kampani na Diablo 4 se objevila v sexy gotickém korzetu na hřbitově a lákala hráče, aby sdíleli své smrti ve hře.
Autor: Blizzard
Oblíbený britský herec Henry Cavill, který už ve svých filmových rolích ztvárnil třeba Supermana nebo zaklínače Geralta, není jen sexy idolem žen a dívek. Popularitu si vydobyl i mezi hráči počítačových her, protože se hrdě hlásí ke svým „nerdovským“ koníčkům.
Autor: Reuters
Mezi jeho oblíbené hry patří Zaklínač 3, World of Warcraft či Warhammer, a to i v deskové podobě včetně barvení figurek.
Autor: CD Projekt
Diváci si Cavilla oblíbili také v roli Geralta v seriálu Zaklínač na Netflixu, z nějž po třetí sezoně odešel. Oficiálním důvodem měla být touha po dalších příležitostech, tím skutečným neshody s tvůrčím štábem. Cavill se nechal několikrát slyšet, že by se rád co nejvíc držel Sapkowského literární předlohy, zatímco producentka seriálu Laureen S. Hissrichová měla jiný názor.
Autor: Netflix
Americká herečka ukrajinského původu Mila Kunisová začínala v reklamách a menších rolích v televizních seriálech. Proslavila se jako Jackie v oceňovaném seriálu Zlatá sedmdesátá, od druhé sezony dabuje Meg Griffin v seriálu Family Guy. Závislost na jedné hře ji však způsobovala problémy.
Autor: Mila Kunis
A tou je dnes již legendární online hra World of Warcraft, která je v provozu od roku 2004. Mila Kunisová hrála za mága a přiznala, že kvůli raidům zmeškala například natáčení. Když přestala kvůli hraní dokonce zvedat telefony svému agentovi, ten nelenil a vypravil se za ní právě do WoW.
Autor: Blizzard
Americký herec, komik, hudebník, který zazářil například ve filmu Škola rocku, je od dětství vášnivým hráčem. Už jako třináctiletý hrál v reklamě na hru Pitfall (1982) od Atari, což prý podnítilo jeho zájem o hry.
Autor: Tomáš Krist, MAFRA
Miluje hry od Rockstaru, během pandemie covidu nahrál ve fantastické kovbojce Red Dead Redemption 2 před 400 hodin. Dřív také provozoval vlastní youtubový kanál JablinskiGames.
Autor: Bonusweb.cz
A v kině jsme ho loni viděli ve filmové adaptaci megahitu Minecraft jako Steva. Mimochodem, Minecraft 2 by měl mít premiéru už příští rok v červenci.
Autor: Microsoft
Michelle Rodriguezová je americká herečka známá především svými akčními rolemi v hollywoodských blockbusterech, ostatně do povědomí se dostala hitem Rychle a zběsile z roku 2001.
Autor: X
Rodriguezová miluje hry od dětství, na Atari hrála nejraději Pole Position a Pitfall, následně měla konzole od Segy. Během rozhovrů prozradila i další oblíbené hry, například SOCOM, Metal Gear Solid, Tekken či Virtua Fighter. Řadě herním postavám také propůjčila svůj hlas.
Autor: Reuters
Miluje také válečné střílečky Call of Duty, zejména pak díly Modern Warfare. V dobovém rozhovoru s LA Times přiznává, že po třicítce musela s videohrami trochu ubrat, protože to je žrout času, přesto jí hraní Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) jeden čas zabíralo zhruba 15 procent jejího dne.
Autor: Activision
Známá hvězda akčních filmů Dwayne „The Rock“ Johnson má ke hrám také poměrně blízko. Filmovou kariéru mu v roce 2002 nastartoval snímek Král Škorpión.
Autor: Reuters
V jednom z rozhovorů prozradil, že jeho vůbec nejoblíbenější hrou býval Madden ’93 na konzoli Sega Mega Drive. Vzpomíná také na Donkey Konga.
Autor: Sega
Johnson si zahrál například ve filmu Doom, který adaptoval známou herní střílečkovou sérii, ale hit se z toho nestal. Během let poskytl svůj vzhled a hlas řadě herních projektů, k vidění je například i ve Fortnite.
Autor: Universal Pictures
Americká herečka, režisérka, zpěvačka a aktivistka Brie Larsonová získala Oscara za nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli za film Pokoj. Co se her týče, miluje Nintendo.
Autor: Reuters
Začínala na konzoli NES (Nintendo Entertainment System), na níž hrála Super Mario Bros. a Duck Hunt. Z novějších zmiňme například dobrodružnou hru The Legend of Zelda: Breath of the Wild či relaxační Animal Crossing: New Horizons, který během pandemie covidu streamovala na svém youtubovém kanále.
Autor: Nintendo
Vášnivým hráčem je také akční hvězda Vin Diesel, který se na filmovém plátně prosadil postavou Riddcika a znám je také z filmů Rychle a zběsile.
Autor: CinemArt
Diesel už od dětství propadl stolní hře Dungeons & Dragons, kterou považuje za základ všeho a věnuje se jí dodnes.
Autor: QTP Sales
Diesel nehrál postavu Riddicka jen ve filmech, ztvárnil ji i ve hrách. Tehdy jako zakladatel studia Tigon Studios osobně dohlížel na scénář a hratelnost.
Autor: riddick.wikia.com
Stal se obrovský fanouškem survival hry ARK: Survival Evolved, v níž má nahráno přes tisíc hodin. Má se také přímo podílet na připravovaném pokračování ARK 2.
Autor: Studio Wildcard