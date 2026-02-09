|
Wolfenstein nebyl první, na jeho předchůdce se nespravedlivě zapomnělo
Ještě než navždy změnili herní svět kultovními střílečkami Wolfenstein a Doom, vydali vývojáři legendárního studia id Software povedenou řežbu Catacomb 3D. Prodávala se mizerně a dnes si ji pamatuje...
Takový propadák hráči nečekali. Zajímavá novinka končí po dvou měsících
Už po necelých dvou měsících od spuštění předběžného přístupu do ambiciózní online hry Ashes of Creation hlásí autoři konec. Na vině jsou především interní neshody ve firmě, ale také všeobecně...
Nejvíce oceňované hry mají nového krále. Také jste hráli ty nejlepší?
Seznam nejvíce oceňovaných her se loňským rokem opět změnil. Na špičce totiž stanul loňský titul Clair Obscur: Expedition 33 a předehnal takové velikány, jako je Elden Ring nebo The Last of Us. Kolik...
Ohromný úspěch pro českou herní scénu. Kingdom Come 2 slaví rok od vydání
Dnes je to přesně rok, kdy vyšla hra Kingdom Come: Deliverance 2. Hra zaznamenala mimořádný úspěch ve světě, prodala miliony kopií a získala několik ocenění. Připomeňme si, co všechno se během...
Chci si ještě zahrát Doom. Personál nemocnice splnil neobvyklé poslední přání
Personál nemocnice v kanadském Torontu splnil nevyléčitelně nemocnému mladíkovi neobvyklé poslední přání. Přímo k lůžku, na kterém tráví poslední týdny svého života, mu instalovali PlayStation s...
Tyto celebrity propadly videohrám. Do některých byste to neřekli
V herním průmyslu se už dnes točí větší peníze než v tom filmovém, a tak není divu, že si videohry užívají, a někdy jim i úplně propadnou, známé celebrity. O některých se to ví, do jiných byste to...
Nejlepší hraný Resident Evil? Tento krátký film musíte vidět
Capcom to myslí s propagací devátého Resident Evilu s podtitulem Requiem opravdu vážně. Bez jakéhokoli varování vydal hraný prequel, který slouží jako rekapitulace zkázy Raccoon City i nástin toho,...
Nejhorší hra minulého roku odmítá zemřít, i když už ji skoro nikdo nehraje
Ačkoliv hráči nad loňským propadákem MindsEye už dávno zlomili hůl, autoři se jej pořád snaží zachránit. Na hru vydali velkou aktualizaci a slibují i pořádné rozšíření herního obsahu.
Prodeje, kterým se těžko věří. Grand Theft Auto 5 stále láme rekordy
Městská akce Grand Theft Auto 5 válí i po letech. Celkový počet prodaných kusů narostl o další miliony, lidé také více utrácejí v GTA Online.
Od simulátoru bezdomovce ke Keltům. Kromlech brzy přivítá první bojovníky
Začátkem března zamíří do předběžného přístupu na Steamu české akční RPG Kromlech od tvůrců neotřelého survivalu Hobo: Tough Life. Podívejte se na nové video a pokochejte se obrázky.
Největší propadák Nintenda Virtual Boy neoslní ani v nové verzi
Nové příslušenství umožní s konzolemi Switch a Switch 2 zažít na vlastní oči největší konzolový propadák Nintenda, systém Virtual Boy. A nestojí to za to.