Prvotní impuls byl nenechat Level padnout. Kultovní časopis slaví 30 let

Herní časopisy, to byla velká věc. Zatímco dnes mladí ve školách hrají na svých mobilech Brawl Stars, nebo nějakou jinou mobilní hru, za mých mladých let byl svátek, když někdo přitáhl do školy digihru nebo právě herní časopis. Část kluků se okamžitě seběhla k lavici a zvědavě nakukovala.

Zážitek to byl tak silný, že i mně v hlavě uvázla jasná vzpomínka na to, jak jsem si na škole v přírodě koupil svůj první herní časopis. Byl to Excalibur 27 s hrozivou čarodějnicí z Ravenloftu.

Z prvního čísla časopisu Level (1995)

Herních časopisů postupně vycházela celá řada, čestnou zmínku zaslouží Oficiální PlayStation magazín, GameStar či slovenský Riki, nicméně k těm nejpopulárnějším patřil právě Excalibur (1991), Score (1994) a Level (1995). Osobně jsem všechny tři kupoval dlouhá léta.

Herní časopisy byly ve svých počátcích hlavním zdrojem informací. Hry jsme si kopírovali mezi sebou, časopis ovšem často posloužil i jako nákupní katalog. Pirátovi jsme neplatili za kus, ale za velikost, 1 MB tehdy stálo 10 korun.

Časopis Level

Poměrně pikantní byl i vznik časopisu Level. První číslo vyšlo v lednu 1995 a za jeho zrodem stojí Martin Ludvík, tehdejší vydavatel Excaliburu. „Věděl jsem, že se chystá vstup druhého časopisu na scénu (Score), a tak jsem v této herní válce zareagoval jako stratég. Domluvil jsem se s redaktory Excaliburu, kteří měli svou představu o novém časopise, a společně jsme vytvořili Level,“ vzpomíná Ludvík v aktuálním čísle 341.

A proč byla na obálce prvního čísla opice? „Ano, ani já dodnes nechápu, proč jsem na první obálku dal opice,“ píše dál.

Level 341 (2025)

Level během svých třiceti let zachycuje nejen vývoj herní žurnalistiky, ale i dramatické proměny herního průmysl. V dobách největší slávy přesahoval náklad 70 tisíc kusů. Lákal i na přiložené hry zdarma, vzpomeňme například ceněný počin v podobě Falloutu 2 v češtině.

Největší výzvou ovšem bylo ustát nástup rychlých informací na internetu. Jedna z nejtěžších chvil přišla v roce 2013, kdy se tehdejší vydavatel Burda rozhodl Level zavřít. V tento moment nastupuje na scénu malé vydavatelství Naked Dog, které vedou bývalí šéfredaktoři časopisu Ondřej Průša, Martin Bach a Petr Poláček.

„Prvotní impuls pro koupi Levelu od Burdy byl jasný: nenechat Level padnout. Až pak jsme začali kalkulovat, jestli je to vlastně i ekonomicky únosné – přesně tak, jak se to nemá dělat. Sentiment ale vyhrál,“ řekl Petr Poláček Bonuswebu.

Petr Poláček Z redakce Level

„Od začátku jsme věděli, jakým směrem se chceme vydat – dělat časopis, který by nás samotné bavilo číst, protože to je záruka, že nás bude bavit ho tvořit. Dlouhé rozhovory, méně recenzí, více témat a názorových článků, reportáže přímo ze studií a konferencí, ne jen od stolu. A toho se držíme dodnes, až na pár úprav, které jsme během let udělali.“

„V podstatě jediným otazníkem byly od začátku plné hry. Nemohli jsme se shodnout, jestli je zachovat, nebo ne. Nakonec jsme do toho šli, ale moc dlouho nám to nevydrželo. V té době už byznys s covermounty nepřinášel nic moc – ani obsahově, ani ekonomicky.“

Časopis Level Časopis Level

Vydávat specializovaný papírový časopis není ani v dnešní době jednoduché, Levelu se však i nadále daří pokračovat, byť bez nadšenectví by to nešlo.

„Momentů, kdy jsme reálně řešili, co a jak dál, bylo víc. A jestli vůbec pokračovat. Level není pro Martina Bacha, Ondřeje Průšu ani mě výdělečná činnost – nic z toho nemáme, ani korunu. V určitém bodě jsme tedy museli najít rovnováhu mezi aktivitami kolem Levelu, které jsou de facto volnočasové (noci a víkendy), a normální prací, která nás živí – a zároveň i osobním životem. Většina z nás má rodiny, které nejsou moc nadšené z uzávěrek. Nakonec jsme to vyřešili tím, že jsme do týmu přibrali Pavla Dobrovského a Pavla Skotáka. Martin se kvůli vytížení trochu stáhl, já zatím jedu v normálním režimu a čekám, kdy mě žena pošle do pekla,“ vysvětluje Poláček.

O hrách a lidech

Pochvaluje si naopak, že ani během let nemuseli uhnout z koncepce časopisu, rozhovory s herními legendami a v neposlední řadě i dvě úspěšné knížky (O hrách a lidech, 50 let videoher), přičemž na cestě je třetí.

Na závěr jsem se Petra zeptal, zda zbylo něco z řevnivosti či spíš popichování s konkurenčním Score (ostatně touto fází jsme si prošli i my jako internetový magazín), nebo jestli už jsou to jen úsměvné vzpomínky.

„Ono to s tou bájnou rivalitou nebylo bůhvíjaké už dávno před rokem 2010 – a dneska z ní nezbylo vůbec nic. Jestli jsme se kdysi vzájemně mírně špičkovali, dneska už se jen zdravíme a povídáme, když se potkáme. U piva, v podcastu nebo kvůli rozhovoru,“ vzpomíná Poláček.

Z prvního čísla časopisu Level (1995)

„Stará parta ve Score už dávno není – spousta z nich chodí na naše čtenářské Level večírky, když mají čas, a myslím, že ani sami moc nesledují, co se ve Score děje. A my už ze Score vidíme maximálně obálku v trafice. Ty časy jsou dávno pryč. Myslím, že i čtenáři to tak vnímají. Ostatně podobné je to podle mě i u herních webů, i když už jsme z toho pár let pryč u game devu.“