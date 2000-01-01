náhledy
V rámci festivalu demoverzí na Steamu uvolnil český vývojář Spytihněv i ukázku ze svého chystaného hororu odehrávajícího se v Brně. Po krátké ukázce však máme pocit, že nás chce autor spíše pobavit, než vyděsit.
Brno Transit je novou hrou od českého vývojáře vystupujícího pod jménem Spytihněv. Autor zkouší zase nový žánr, v minulosti vydal například střílečku ve stylu „boomer shooter“ (Hrot) nebo strategii (Shrot).
Brno Transit má být podle slov autora „příběhový psychologický horor o strojvedoucím v zácviku, uvězněném v nejzatuchlejším metru východně od všeho, na čem záleží.“
Nová demoverze, která je dostupná na Steamu v rámci festivalu Next Fest, nabízí úvodní půlhodinku, ve které budete následovat první kroky čerstvého strojvedoucího soupravy brněnského metra.
Ačkoliv má hra nepopiratelně pochmurnou, až depresivní atmosféru, zároveň ale hororové prvky trochu tlumí fakt, že se u hry budete vlastně víc smát než bát. Alespoň tedy v oné úvodní půlhodince, která je dostupná k vyzkoušení.
Hra je totiž plná narážek a satiry, kterou docení především čeští hráči. Možná pro cizince to pak může jako horor fungovat o něco lépe.
Demoverzi například vévodí úkol, kdy vás kolega pošle s poukázkou pro oběd, kterým je párek v rohlíku z nevábně vypadajícího stánku ve vestibulu stanice. Hlavnímu hrdinovi je z něj okamžitě špatně.
A tak začíná závod o nalezení nejbližšího WC, které vám komplikují překážky. Toaleta ve stanici je nefunkční...
... a na té pro zaměstnance vysedává někdo jiný. A tak nakonec nebohý hrdina vyklopí obsah žaludku přímo do vozu metra, který pak musí druhý den uklízet.
... a jako dekorace zašlé odpočinkové místnosti zaměstnanců, ze které se před vstupem linou zvláštní zvuky, visí na zdi zarámovaný obrázek brněnského orloje.
Hra se sice snaží vás na pár místech vylekat, ale pokud máme být upřímní, jádro hororu zde je, když už spíše v oné, záměrně ošklivé, až bizarní grafice.
Na sítích už zazněl popis, že je Brno Transit v podstatě takový „Hrot bez Hrotu“, s čímž se dá vesměs souhlasit.
V úvodní ukázce totiž neděláte prakticky nic jiného, než jen že se procházíte po stanicích metra, kde vás hra posílá od jedné bizarní postavičky či místa ke druhé a zase zpátky.
V jednu chvíli budete také mýt špinavý vůz metra, což je ale jen krátká minihra, jinak prostě jen chodíte a mluvíte s lidmi. Dokonce i sám autor v popisu demoverze přiznává, že zde sice je tlačítko pro otevření inventáře, ten ale zatím vůbec nepotřebujete.
Nakonec zažijete i samotné řízení metra, ale jen na chvíli. Spočívá to v tom, že jen přidáváte nebo ubíráte rychlost vozu a hlídáte, abyste správně zastavili ve stanici.
Demoverze nabízí kompletní síť fiktivní linky brněnského metra, samotné dění ukázky se odehrává pouze ve třech stanicích, zbytek je sice přístupný, ale prázdný.
Ohledně příběhu tedy stále moc netušíme, o čem hra nakonec bude a zda bude i zbytek hry ve výsledku spíše v satirickém duchu, či nikoliv.
Brno Transit každopádně má potenciál zaujmout všechny fanoušky tvorby Spytihněva, jen je třeba vzít v potaz, že jde zase o nový žánr a třeba s Hrotem má hra společné hlavně vizuály a humor.
A kdy hra vyjde? Původně měla být plná verze dostupná ještě letos, ale nakonec si budeme muset ještě počkat.
„Jelikož jsem celé léto nic nedělal, vývoj nabral trochu zpoždění a plánované vydání na dušičky se ruší. Reálně to vypadá spíš na začátek příštího roku. Q1 zní docela obstojně,“ píše Spytihněv u popisku dema.
Demoverzi si můžete vyzkoušet také, k dispozici je na Steamu minimálně po dobu trvání Next Festu, tedy do pondělí 20. října.
