Pět nejočekávanějších her, které vycházejí v březnu

1. Stronghold: Warlords

Kdy: 9. března

Na čem: PC

Strategická série Stronghold, v níž stavíme a dobýváme hrady, se s dílem Warlords přesouvá na Dálný východ. Podíváme se do Číny ve 3. století před naším letopočtem, zažijeme vzestup šógunátu i příchod mongolské říše. Nový systém „warlordů“ umožní rekrutovat a vylepšovat válečníky napříč bitevním polem, každý má přitom vlastní perky a vylepšovatelné schopnosti.

2. Monster Hunter Rise

Kdy: 26. března

Na čem: Switch

Fantastický Monster Hunter: World z roku 2018 si na Switch cestu nenašel, Capcom ovšem přichází s náhradou – Monster Hunter Rise, která vychází exkluzivně na Switch. Pomocí zbraní a dalších pomůcek budeme lovit různá monstra, ze získaných odměn si vylepšíme zbraně i brnění, abychom mohli pokračovat v lovu ještě silnějších nestvůr.

3. Evil Genius 2: World Domination

Kdy: 30. března

Na čem: PC

Máte už dost všech těch her, v nichž zachraňujete svět? Jsou strategie vaším oblíbeným žánrem? Pokud jste na obě otázky odpověděli kladně, je Evil Genius 2 hrou právě pro vás. První díl vyšel v roce 2004 a dvojka slibuje vlastně to samé. Budeme si tedy stavět vlastní tajnou základu, trénovat kriminálníky, bránit se silám dobra a nakonec se pokusíme ovládnout svět. To vše v komiksově stylizovaném prostředí zkarikovaných špionážních filmů se superagenty a zloduchy.

4. Story of Seasons: Pioneers of Olive Town

Kdy: 26. března

Na čem: Switch

Dáte sbohem městskému životu a vypravíte se na starou, zanedbanou farmu, abyste ji opět zvelebili. Budete krotit divoká zvířata, kácet stromy, objevovat nová místa a tak dále. Pokud máte rádi hry typu Stardew Valley, je Story of Seasons přímo pro vás. Nebo ještě přesněji, Story of Seasons je tím, čím býval kdysi oblíbený Harvest Moon.

5. It Takes Two

Kdy: 26. března

Na čem: PC, PlayStation 4 a 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Vzpomínáte na útěk z vězení A Way Out? It Takes Two je další hra od tohoto studia. A pojí ji ještě jedna věc. It Takes Two lze hrát také jen ve dvou, a to lokálně, nebo online. Ve hře ovládáme Cody a May, kteří spolupracují, aby se jim podařilo uprchnout z magického světa do toho našeho.

V březnu dále vychází

Na PlayStation 4 a Switch se podívá farmaření Harvest Moon: One World , nicméně za konkurenčním Story of Seasons zaostává na první pohled. Na video koukněte zde.





, nicméně za konkurenčním Story of Seasons zaostává na první pohled. Na video koukněte zde. Parádní RPG Yakuza: Like a Dragon se 2. března konečně podívá na PlayStation 5. Špatnou zprávou je, že zatímco na Xboxu je podporován cross-save, uloženou pozici z PS4 do PS5 přenést nelze. A na PC a Xbox One zamíří Yakuza 6: The Song of Life .





se 2. března konečně podívá na PlayStation 5. Špatnou zprávou je, že zatímco na Xboxu je podporován cross-save, uloženou pozici z PS4 do PS5 přenést nelze. A na PC a Xbox One zamíří . Na PlayStation 4, Xbox One a Switch vyjde 5. března fantastická strategie Two Point Hospital v Jumbo Edici . Ta zahrnuje základní hru, čtyři expanze a dva balíčky předmětů. Obsah podrobněji představuje toto video.





. Ta zahrnuje základní hru, čtyři expanze a dva balíčky předmětů. Obsah podrobněji představuje toto video. Populární battle royale Apex Legends rozšíří 9. března svoji hráčskou základnu, vyjde totiž na Switch. Hraní cross-platform je samozřejmostí. Na Switch se podívá také necelé dva roky stará 3D střílečka Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville.