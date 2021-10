Bonusweb slaví 23 let

Sami tomu nemůžeme v redakci uvěřit, ale je to tak: čas letí jako smetí a Bonusweb je tu s námi už dvacet tři let. To bylo tenkrát, když bylo Mrtvé moře ještě nemocné a NHL vycházelo i na PC.

Původně na tomto místě mělo být další nahlédnutí do redakčního archivu, protože někde na CD mám ještě jednu dosud nepublikovanou sérii fotek. Ale samozřejmě ji ani za boha nemůžu najít. V pátrání budu i nadále pokračovat. Rád bych tak aspoň připomněl některé ze starších oslav, které mají svoji nostalgickou hodnotu a ukazují, jak se proměňoval herní průmysl. Stále ovšem platí, že bez vás by to nešlo. Děkujeme za přízeň.