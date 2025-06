The Blood of the Dawnwalker | foto: Rebel Wolves

Upíří RPG s názvem The Blood of Dawnwalker má na starost studio Rebel Wolves a vede ho bývalý šéf vývoje v CD Projektu, Konrad Tomaszkiewicz. Ten mimo jiné šéfoval i vývoji Zaklínače 3, takže očekávání od jeho nového projektu ne jsou vůbec nízká. Hru jsme nyní ve dvacetiminutové ukázce mohli vidět i v pohybu, včetně nejrůznějších detailů odhalujících to, jak budou herní mise a souboje fungovat.

Hra na první pohled připomíná dechberoucí krajiny ze Zaklínače 3 a i po hudební stránce působí podobně. Ovšem hned jak na začátku ukázky hlavní hrdina (Coen) narazí na skupinu banditů, dávají autoři najevo, že v tomto ohledu se více inspirovali českým Kingdom Come. Stejně jako v obou dílech českého historického RPG jsou i tady směrové šipky pro úder a krytí ran, jen se nám i tak zdají souboje o něco dynamičtější, především díky používání speciálních útoků.

Z nepřátel bude moci hlavní hrdina nejenom vysávat krev, ale například i způsobit, že se jim krev začne vařit v žilách. Viděli jsme rovněž i efektní zakončovací úder se setnutím hlavy. Používání takových schopností ovšem ubírá zdraví i vám. Coen bude dále k boji využívat nejenom meč, ale v upíří formě i dlouhé drápy. K tomu však je potřeba proměna na upíří formu, která bude vázaná na noční dobu.

Právě v upíří formě se Coen bude moci pohybovat daleko rychleji pomocí krátkých přemisťování z místa na místo, podobně jako to například uměl hlavní hrdina v Dishonored. Upír se samozřejmě bude muset i živit krví, aby si obnovil zdraví a podle všeho budete mít na výběr, zda budete pít obětem krev jen trochu a necháte je tak naživu, nebo je přehnaným sáním krve zabijete. Mimo to půjde hrát i „nenásilnou“ cestou a živit se například zvířecí krví.

Autoři dále hru popisují jako „narativní sandbox“, což reálně znamená, že budete mít před sebou jeden hlavní úkol (zachránit svou rodinu a zabít hlavního padoucha), který technicky půjde splnit kdykoliv, ale pokud nebudete dostatečně připraveni, bude extrémně obtížný. Ano, asi něco na způsob The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Ve hře budete nacházet sérii hlavních i vedlejších misí a bude jen na vás, co si vyberete jako svou prioritu. Bude však nutné myslet na to, že spousta úkolů bude časovaných: hra vás vždy upozorní, že na splnění té či oné mise máte určitý počet herních dní. Autoři ovšem vysvětlují, že vás tak donutí pečlivě si vybírat vhodné úkoly ke splnění, než aby vás časování měli jen samoúčelný efekt plnění všeho v co nejkratším čase.

Na The Blood of Dawnwalker si bohužel ještě počkáme, byť hra vypadala už celkem k světu. Rebel Wolves zatím neoznámili přesné datum vydání, pouze to, že k tomu dojde někdy během příštího roku. Hra vyjde na PC, Xbox Series X/S a PlayStation 5.