Nadějné upírské akční RPG The Blood of Dawnwalker bylo už dřív potvrzeno na letošní rok, nyní jsme se však konečně dozvěděli přesné datum vydání. Čekat už nebudeme muset moc dlouho, hra dorazí 3. září. Za hrou stojí polské studio Rebel Wolves, které založili bývalí vývojáři CD Projektu, včetně ředitele projektu třetího Zaklínače Konrada Tomaszkiewicze.
Autoři datum vydání oznámili v rámci hodinového streamu, kde byl k vidění nejen krátký úsek hry, ale také třeba hudba a příběhové scény. Hra vyjde na konzole PlayStation 5, Xbox Series X/S a také PC a další dobrou zprávou je fakt, že budou k dispozici i české titulky.
Pokud budete hrát na PC, minimální požadavky na různé stupně kvality obrazu najdete v přehledu zde:
Hra bude v základu stát 70 eur (1 700 korun), připlatit si ale můžete 80 eur (1 950 korun) za Eclipse Edition s extra dárky, jako je artbook nebo soundtrack ke hře. Nebude chybět ani sběratelská edice s figurkou a fyzickou mapou herního světa, na ni si připravte 200 eur (4 870 korun).
Hra na první pohled připomíná Zaklínače 3 v mnoha ohledech, nejenom pochmurným světem ze středověké Evropy, ale také třeba dynamickým soubojovým systémem nebo třeba hudební stránkou. Hlavní hrdina (Coen) umí například i zbystřit smysly podobně jako Geralt a stopovat nepřátele či hledat vodítka k vyřešení hádanek.
Z nepřátel bude moct Coen nejenom vysávat krev, ale způsobovat jim různé drtivé útoky, ochromovat je a podobně. Používání takových schopností ovšem ubírá zdraví i vám. Coen bude dál k boji využívat nejenom meč, ale v upíří formě i dlouhé drápy. K tomu však je potřeba proměna na upíří formu, která bude vázaná na noční dobu.
Právě v upíří formě se Coen bude moct pohybovat daleko rychleji pomocí krátkých přemisťování z místa na místo, chodit po zdech nebo se promění ve vlka, aby překonal delší vzdálenosti. Nebude chybět ovšem tradiční herní mapa se záchytnými body, mezi kterými půjde rychle cestovat jedním stiskem tlačítka.
Upír se samozřejmě bude muset i živit krví, aby si obnovil zdraví, a vy tak budete mít na výběr, zda budete pít obětem krev jen trochu a necháte je tak naživu, nebo je přehnaným sáním krve zabijete. Mimo to půjde hrát i „nenásilnou“ cestou a živit se například zvířecí krví.
Autoři hru popisují jako „narativní sandbox“, což reálně znamená, že budete mít před sebou jeden hlavní úkol (zachránit svou rodinu a zabít hlavního padoucha), který technicky půjde splnit kdykoli, ale pokud nebudete dostatečně připraveni, bude extrémně obtížný. Ano, asi něco na způsob The Legend of Zelda: Breath of the Wild.
|
Ve hře budete nacházet sérii hlavních i vedlejších misí a bude jen na vás, co si vyberete jako svou prioritu. Bude však nutné myslet na to, že spousta úkolů bude časovaných: hra vás vždy upozorní, že na splnění té či oné mise máte určitý počet herních dní. Autoři ovšem vysvětlují, že vás tak donutí pečlivě si vybírat vhodné úkoly ke splnění, než aby časování měla jen samoúčelný efekt plnění všeho v co nejkratším čase.