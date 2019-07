Polovina her od legendárního studia Blizzard skončila v koši

Blizzard léta patřil k elitě, která si hlídala kvalitu i za cenu zrušení již oznámených her. Vzpomeňme například na klasickou adventuru WarCraft Adventures, akci StarCraft: Ghost či legendární Titan. Z dřívějška víme, že pouze padesát procent her, jejichž vývoj započal, to dotáhlo do konce.

Mike Morhaime

„Každých pár let jsem to zpětně kontroloval a je to konzistentní. Polovina titulů, na kterých pracujeme, nikdy nevyjde,“ řekl v rozhovoru britskému Eurogameru. Důvody se různí, ať už je to malý trh pro daný titul, nebo příliš velké náklady.



Po letech problematického vývoje byl v roce 2013 (oficiálně v roce 2014) zrušen projekt Titan, online hra nové generace. Z jejích částí vznikla populární týmová střílečka Overwatch.

Warcraft Adventures: Lord of the Clans StarCraft: Ghost

„Nepodařilo se nám uhlídat měřítko. Bylo to velmi ambiciózní. V podstatě jsme vytvářeli dvě hry souběžně a zápasili jsme s tím, jak je spojit dohromady.“ Rozhodnutí udělat krok zpět a vytvořit hru s menším záběrem, vnímá jako správné. „Vzali jsme něco, co by ještě velmi dlouho nevyšlo, možná vůbec, a proměnili to v úžasnou hru.“



Arénová strategie Heroes of the Storm sice vyšla, ale nedokázala se v konkurenci prosadit. Loni v prosinci proto přešla do udržovacího módu. Na dotaz serveru VG247, proč hra neuspěla, odpověděl Morhaime následovně.

Overwatch Overwatch

„Zaprvé, myslím si, že tým udělal skvělou hru. Lituji, že jsme se nesnažili dotáhnout na Dotu dřív. V době, kdy byla Dota populární, jsme se soustředili na World of Warcraft. Přitom Dotu hrálo víc lidí než Warcraft 3,“ řekl. Kdyby mohl vrátit čas, zvažoval by malý tým věnující se Dotě či Dotu zahrnutou při startu StarCraftu 2. „Myslím, že s Heroes jsme přišli příliš pozdě.“



V rozhovoru na Venturebeat se vrátil ke zklamání fanoušků na loňském Blizzconu, kteří očekávali oznámení Diabla IV a namísto toho přišlo mobilní Diablo. „Myslím, že Blizzard se snažil zvládnout očekávání. Nechystali se na Blizzconu oznámit Diablo IV. Nejsem si jistý, že ta zpráva prošla. Napsali to na fóra a tak podobně, v minulosti to stačilo,“ zamyslel se Morhaime.

Gul'dan - Heroes of the Storm Heroes of the Storm

„Možná měla proběhnout další diskuze týkající se značky Diablo a toho, že neopouští PC. Kdybychom tyto produkty oznámili v jiném pořadí, myslím, že by to asi bylo v pořádku. Snad se ponaučili,“ dodal.



Co se týče dalších zrušených her, v červnu prosáklo, že Blizzard pracoval na střílečce ze světa StarCraftu. Mělo jít o hru ve stylu Battlefield, ale vývoj šel pomalu a společnost přesunula zdroje na Diablo 4 a Overwatch 2. Právě těmto hrám by měl patřit letošní Blizzcon.

Neprošlo ani Diablo 4 ve stylu Dark Souls pod kódovým označením Hades. Aktuální Diablo 4 vzniká pod označením Fenris. Charakterizovat ho má návrat k temnějšímu pojetí a podle Kotaku i možná robustní sociální nadstavba, v níž mohou hráči lépe organizovat své výpravy.