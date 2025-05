1. Knights of the Old Republic I. a II.

Přiznáváme, trošku podvádíme. Slíbili jsme pět tipů na hry inspirované Hvězdnými válkami, ale hned ten první je vlastně dvojtip. Nemohli jsme se rozhodnout, který díl této RPG hry od vývojářů Obsidian Entertainment doporučit víc. V rozhodnutí nám nepomohl ani žebříček Honzy Srpa z roku 2019, ve kterém autor na rovinu přiznává, že debatovat o tom bychom mohli hodiny a hodiny.

Příběh prvního dílu vás vrátí 4000 let před vznik Impéria, do doby předcházející celému ději filmových Star Wars. Stovky rytířů Jedi padly v bitvě proti Sithům nebo se přidaly na temnou stranu. Jste poslední nadějí na záchranu Republiky. Je ale na vás, zda se do toho pustíte, nebo podlehnete vábení temné strany Síly. Podle toho, jak se k úkolům postavíte, sbíráte světlé nebo temné body, a boostujete tím určité vlastnosti své postavy.

Kdysi dávno, v předaleké galaxii, zhodnotila dějovou linku recenze na Bonuswebu iDNES.cz takto: „Příběh hry je výborně zpracován a zcela se vyrovná filmovým Hvězdným válkám.“ Tolik k hodnocení ze začátku prosince 2003, kdy byla takhle hra žhavou novinkou (vyšla v listopadu).

A co dvojka? Její děj začíná pět let po událostech z jedničky. Sithští lordi pronásledují rytíře Jedi a jsou krůček od ovládnutí Staré republiky. Její budoucnost leží opět na vašich bedrech. Jako rytíř Jedi budete čelit rozhodnutím, která změní osud celé galaxie.

Volným pokračováním obou dílů je multiplayerovka Star Wars: The Old Republic.

2. Lego Star Wars Skywalker Saga

Teď trošku změníme žánr a do světa Star Wars nakoukneme pomocí Lego hry. Vybrali jsme tu, kterou recenzoval kdysi dávno… ale ne, bylo to v roce 2022 a její kvality s chutí prověřil Jan Lysý. No, buďme upřímní: do hraní se mu dvakrát nechtělo, Lego her ze světa Star Wars odehrál už několik a myslel si, že už ho nemá co překvapit. Ale stalo se.

„Jsem až zaskočen tím, jak moc jsem si Lego Star Wars: The Skywalker Saga užil. Nejde o něco, co úplně vybočuje z nastavených mantinelů Lego projektů, ale tvůrci se očividně snažili herní mechanismy ‚osvěžit‘ a vypilovat, jak nejlépe to jen šlo. A většinou se to povedlo,“ napsal.

Herní sága sleduje děj všech devíti filmů a můžete si vybrat, v jakém pořadí je zdoláte. Rozhodně nečekejte kopii příběhu, některé epizody chybí, jiné jsou přidané a hodně věcí je v rámci větší přístupnosti pro děti upraveno tak, aby mladší hráči neměli noční můry. Vývojáři z Traveller’s Tales se snažili dostat do hry hodně akce i hádanek, které sázejí na logické schopnosti hráčů.

3. Dark Forces

Konec roztomilých lego panáčků, dáme si jednu střílečku. Jak píše Honza Srp ve svém článku z roku 2016, na největšího klaďase celé ságy musíte v téhle retro hře ze světa Star Wars zapomenout.

Kyle Katarn a svět Star Wars Kyle Katarn se stal natolik úspěšnou postavou, že se objevil nejen ve čtyřech pokračování, ale stal se i plnohodnotnou součástí komplikovaného Star Wars univerza. Dokonce se dočkal i vlastní hračky od Hasbra, což je pro cokoliv z takzvaného expandovaného univerza (tedy vše, co nebylo v původních filmech) opravdová vzácnost.

„Jelikož mělo jít především o střílečku, vzdali se autoři původního plánu využít jako hlavního hrdinu Lukea Skywalkera, který by si z hlediska kánonu měl vystačit s laserovým mečem a používáním palných zbraní by tak mohl ortodoxní fanoušky jen naštvat,“ uvádí.

A tak se zrodil Kyle Katarn, žoldák, který dřív pracoval pro Impérium a nechal se najmout druhou stranou. V nebezpečné misi má ukrást plány utajené imperiální zbraně, Hvězdy smrti.

Jen co to zvládne, čekají na něj ještě vypečenější úkoly. Ve 14 misích se s ním podíváte do všech možných koutů Galaxie. V roce 2024 se navíc tahle kultovka dočkala remasteru.

4. Star Wars Jedi: Survivor

I když v našich tipech na hry inspirované Star Wars tentokrát saháme dále do minulosti, dva roky starý Jedi: Survivor si zaslouží výjimku. Hodnocení na Bonuswebu iDNES.cz 90 procent hned tak nějaká hra nedosáhne.

„Osobně mám ze Star Wars Jedi: Survivor ohromnou radost. Možná je to ten kousek neutichajícího zápalu pro svět Star Wars, který mi ani nepovedené poslední filmy nedovedly uhasit. Spíše mám ovšem ohromný respekt pro autory z Respawnu, kteří se nebáli pustit do poutavé singleplayerové hry v takto profláklé značce a vyrobit něco, na co mohou být fanoušci hrdí,“ napsal o hře Ondřej Martinů.

Doslova vzato se jedná o druhý díl Star Wars Jedi: Fallen Order, který ale svého předchůdce v mnohém zastínil. I tentokrát představujete Cala Kestise, hledaného vůdce rebelů.

Zatímco v jedničce jste byli na všechno sami, ve dvojce vám v mnoha bojích bude stát po boku žoldák Bode.

Mít přátele se vyplatí. V některých misích stojí po boku hlavní postavy kamarád Bolde. Jinde si s nepřáteli musíte poradit sami.

V dobrodružství napříč vesmírem navštívíte šest světů a budou se k vám připojovat další pomocníci. Výhodou oproti jedničce je rychlé přemísťování na dříve navštívené lokace, vtipnější konverzace a větší variabilita postavy.

5. Star Wars: TIE Fighter

Když v roce 2020 oslovila redakce Bonuswebu své spolupracovníky s otázkou, jakou hru spojenou s Hvězdnými válkami mají nejraději, objevil se překvapivě často simulátor Star Wars: TIE Fighter. Jistě, u hry z roku 1994 lze předpokládat, že za určitý díl sympatií může prostá nostalgie. I tak se jí ale pojďme podívat na zoubek.

Na roli kladného hrdiny zapomeňte. V TIE Fighter usedáte za knipl imperiální stíhačky, abyste kosili rebely, vesmírné piráty i pašeráky. Je to tak, bojujete za zájmy císaře Palpatina a také proti zrádcům Impéria. Hra včetně pozdějších rozšíření má 14 částí, z nichž každá nabízí 4 až 8 misí.

Tahle hra ze série Star Wars se dočkala u fanoušků takové obliby, že vznikl i její neoficiální remake. A jak píše Honza Srp, je dost povedený. „Výsledek je tak kvalitní, že by se klidně mohl prodávat jako oficiální remake,“ nešetří chválou v článku, kde najdete také odkaz ke stažení TIE Fighter: Total Conversion a návod na jeho rozběhnutí.

Ať už se do hraní pustíte na Den Star Wars nebo si počkáte na Den vítězství, přejeme vám šťastnou ruku při výběru té správné kratochvíle. May the Force be with you!