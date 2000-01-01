náhledy
Na Steamu, největším digitálním tržišti PC her, probíhá Black Friday akce, kterým se obchod donedávna spíš vyhýbal. Díky ní můžete pořídit řadu zajímavých her s výraznou slevou. Výprodej trvá do pondělí 1. prosince.
Ještě než se dostaneme ke slevám her na Steamu, byla by chyba přehlédnout zlevněné herní PC do ruky, Steam Deck. To je mezi nadšenci vysoce populární, především na hraní méně náročných her.
Ve slevě je bohužel pouze základní verze s LCD displejem a 256GB SSD diskem. Cena s 20% slevou je však hezká, 335 eur, tedy něco málo přes 8 tisíc korun.
Mezi slevami na hry vyčnívá například Hogwarts Legacy, proslulé RPG ze světa Harryho Pottera, které má sníženou cenu o 85% na 9 eur, tedy asi 220 korun.
Star Wars Jedi: Survivor je stále relativně nová hra, se spoustou akce a průzkumem několika planet. Pro fanoušky kultovních Star Wars je to výborná volba. Hra je zlevněná o 85% na 10,5 eura (250 korun), vybrat si můžete i balíček dohromady s prvním dilem Jedi: Fallen Order za 13 eur (315 korun).
Další zajímavý balíček her Mortal Kombat: Elder God Bundle obsahuje hned tři nejnovější díly brutální mlátičky Mortal Kombat. Za cenu 27,3 eura (660 korun) dostanete Mortal Kombat X, Mortal Kombat 11 a Mortal Kombat 1, plus několik dodatků.
Fanoušci strategií si mohou pořídit Age of Empires IV: Anniversary Edition v pěkné 65% slevě za 14 eur (340 korun). A za 50 eur (1 200 korun) pak seženete balíček 25th Anniversary Collection, který zahrnuje úplně všechny díly této známé strategické série i s dodatky.
Zhruba rok stará novinka ze světa Warhammeru 40k, Space Marine 2, už je k sehnání s hezkou 60% slevou. Vesmírnou řežbu s kooperativním online režimem pořídíte za 24 eur, tedy asi 580 korun.
U playstationových portů nás zaujala kolekce Uncharted: Legacy of Thieves, která zahrnuje čtvrtý díl a menší hru The Lost Legacy. Obojí může být vaše za 16,5 eura, tedy 400 korun.
Stará dobrá Mafia v modernizované Definitivní edici vyjde ve slevě hodně výhodně, na pouhých 6 eur, což je asi 150 korun.
Další zajímavý balíček má známá série akčních hororů Resident Evil. Kolekce s názvem Raccoon City Edition obsahuje druhý díl, třetí díl a Resident Evil Resistance za 15 eur, což je 360 korun.
Soulsovky od From Software nezlevňují příliš často, proto je 50% sleva na Sekiro: Shadows Die Twice poměrně příjemná. Stojí ve slevě 30 eur, tedy asi 725 korun.
Oceňovaná kovbojská akce Red Dead Redemption 2 bývá naopak zlevněná celkem často, i tak aktuální sleva na 15 eur (360 korun) může trpělivé hráče potěšit. Zlevněný je také první díl, který na PC dorazil poměrně nedávno (25 eur, tedy 600 korun).
U letošních novinek nijak zvlášť dramatické slevy nečekejte, nicméně třeba čerstvá zombie akce Dying Light: The Beast už po slevě stojí 48 eur (1 160 korun).
Chcete si zajezdit na skateboardu a ještě zavzpomínat na staré dobré hry? Remake prvních dvou dílů Tony Hawk’s Pro Skater vám tento sen splní, navíc nyní za zlevněných 18 eur (435 korun).
Ubisoft má řadu slev, nás zaujala například ta na povedenou hru z žánru metroidvania, Prince of Persia: The Lost Crown. Stojí teď 12 eur, tedy 290 korun.
Pokud jste čekali na zlevněné Diablo IV, teď je vhodná příležitost. Spolu s datadiskem Vessel of Hatred totiž hru pořídíte za 28 eur, tedy za 680 korun.
Ještě jeden tip z produkce studií PlayStationu: bláznivou akci Ratchet & Clank: Rift Apart koupíte za 24 eur (580 korun).
Výprodej má také série A Plague Tale. Oba dva díly pochmurné středověké akce (Innocence a Requiem) koupíte v balíčku za 24,5 eura, tedy 590 korun.
Střílečku Far Cry 6 seženete v Black Friday také výhodně, stojí 12 eur (290 korun). Mimo to je zlevněná celá řada dalších her série Far Cry, například druhý nebo čtvrtý díl.
Na polovinu běžné ceny je pak zlevněná povedená závodní hra Forza Horizon 5, kterou pořídíte za 30 eur, tedy asi 725 korun.
