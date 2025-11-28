|
Tipy na hravé dárky, za které ručíme
|
|
Tipy na hravé dárky, za které ručíme
|
Navzdory všem stereotypům není hraní videoher vždy jen o zběsilém klikání myší. Naopak, mnozí lidé si rádi v klidu uvaří kotel čaje (případně nalijí si sklenku vína) a potrápí mozkové závity u...
Konec roku bývá na vydání nových her obvykle klidnější, což se dá říct i o letošním prosinci. I tak ale dorazí hned několik zajímavých novinek, především klíčový titul pro Nintendo nebo několik...
Zatímco jedna z her dostala hned tři nominace za herecké role na udílení herních ocenění Game Awards, hlavní hrdina Jindřich z Kingdom Come: Deliverance 2, kterého ztvárnil herec Tom McKay, nemá...
Nová online hra Where Winds Meet ukrývá pro hráče opravdu vzácnou odměnu ve formě luxusních digitálních šatů. Z nich se stal symbol bohatých hráčů, kteří neváhají utratit v přepočtu okolo milionu...
V budovatelských strategiích se hráči obvykle starají o jedno město. Připravovaná česká hra County of Fortune se ovšem zaměřuje na rozvoj celého regionu.
Předplatitelé služby PlayStation Plus se mohou v prosinci těšit na rovnou pět her zdarma namísto obvyklých tří. Jednou z nich je i loňské Lego dobrodružství.
Sestavili jsme pečlivě vybraný seznam tipů na dárky pro všechny, kteří si rádi hrají. Nejsou to žádní zajíci v pytli, ale věci, které máme vyzkoušené a baví nás.
Slavná série stříleček Far Cry, jejíž první díl vyšel už před víc než dvaceti lety, se dočká adaptace v podobě hraného seriálu.
V 81 letech zemřel německý herec Udo Kier, který zazářil i v několika herních projektech. Podílet se měl také na hororu OD od japonského vývojáře Hidea Kodžimy.
Po komerčním úspěchu sci-fi akce Stellar Blade bylo jasné, že pokračování je jen otázkou času. Několik prvních informací o chystaném projektu prozradil inzerát.