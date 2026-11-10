Neberte nám Mass Effect. Petici fanoušků musí řešit kanadská vláda

Zatímco aktuálně probíhá sbírání podpisů na petici na webu Change.org, které už posbíralo přes 320 tisíc podporovatelů, paralelně s ní se sbírají podpisy také na místní úrovni v Kanadě, kde má studio BioWare své sídlo. Ta vyzývá kanadskou vládu, aby zvážila krok k záchraně herního studia, které by ještě mohlo docílit nezávislosti na své mateřské společnosti Electronic Arts.
BioWare se koncem října rozhodla zavřít investiční skupina v čele se saúdskoarabským veřejným investičním fondem, která aktuálně vlastní Electronic Arts. S tímto krokem přišlo o práci 50 zaměstnanců studia, jež bylo současně tímto krokem i uzavřeno. V Electronic Arts se propouštění dotklo asi 400 zaměstnanců.
To se ale samozřejmě nelíbí fanouškům studia, kteří požadují záchranu BioWare. A právě v místní petici podotýkají, že BioWare je významnou součástí kanadského herního průmyslu i kulturního dědictví země.
Tato místní kanadská iniciativa už překročila hranici 500 platných podpisů od občanů Kanady, což je počet potřebný k tomu, aby se záležitostí musela zabývat kanadská vláda. Po předložení petice má povinnost na požadavky oficiálně reagovat.
Jeden z kanadských poslanců se podle serveru PC Gamer již nechal slyšet, že záchranu herního studia podpoří. Podle něj by vláda mohla poskytnout nezbytný kapitál k tomu, aby se BioWare osamostatnilo, ideálně s možností odkupu studia samotnými zaměstnanci.
I v případě plné podpory iniciativy zástupci kanadské vlády není záchrana studia jistá. Studio totiž patří společnosti Electronic Arts, které má samozřejmě finální slovo na tom, zda nyní již zavřené studio prodá. Kanadská vláda nemůže nařídit samotný prodej.
Studio BioWare, které vzniklo v roce 1995, dalo světu pecky jako Baldur’s Gate či Mass Effect. Právě nový Mass Effect měl být tou hrou, která by dlouhé roky upadající slávu studia znovu oživila, ale nakonec tu možnost ani nedostane. Poslední publikovanou hrou byla tak Dragon Age: The Veilguard, která zůstala daleko za finančním očekáváním.
I přesto se ale k příležitosti dne fanoušků Mass Effect, známého jako N7 Day, uplynulou neděli slavil odkaz této populární sci-fi série. Fanoušci již vybrali peníze i na pojízdný billboard (ten nechali před sídlem studia) i na vzkaz na obrazovkách amerického Times Square. Podporu hnutí vyjádřila i celá řada dabérů postav ze série her Mass Effect.