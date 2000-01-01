náhledy
V souhrnném skóre přeskočila Jamese Bonda, Forzu i Resident Evil. Řeč je o novince od malého studia House House, která vsadila na kooperativní řešení hádanek v partě lidí, pro které ve hře platí stejná pravidla dorozumívání jako v reálu. Ačkoli se to nemusí líbit každému, jde rozhodně o originální záležitost.
Autor: Bonusweb.cz
Big Walk je čerstvá novinka od autorů bláznivé nezávislé hry Untitled Goose Game, kde jste v roli husy tropili neplechu v malém městečku. Big Walk je ale něco dost jiného. Sami si ji nezahrajete, potřebujete být aspoň dva, maximum je ale až dvanáct lidí v jedné hře.
Autor: Bonusweb.cz
Jednoduše by se dalo říct, že Big Walk má blízko k aktuálně populárnímu žánru „friendslop“, tedy kooperativním hrám, které zpravidla mají cíl hráče hlavně pobavit a dát jim prostor, kde se mohou vyblbnout. Jenže Big Walk je přece jen trochu víc.
Autor: Bonusweb.cz
Hra staví na velkých mapách, na kterých jdete s partou přátel na procházku a cestou řešíte různé hádanky. Můžete zde samozřejmě i v rámci možností tropit neplechu, hra je však taková celkově dost poklidná a vlastně se spíš hodí na skupinová tlachání.
Autor: Bonusweb.cz
Komunikace je stěžejní prvek hry. Hráči se slyší stejně jako v reálu jen na krátkou vzdálenost, takže pokud se drží u sebe, mohou normálně mluvit, ale jakmile se někdo vzdálí, zbytek party neslyší.
Autor: Bonusweb.cz
Hra vám ovšem nabídne řadu alternativních forem komunikace, ať už prosté mávání rukama, nebo třeba blikání světly či používání vysílačky.
Autor: Bonusweb.cz
Hra je k dispozici hned v první den v rámci předplatného PlayStation Plus, takže jsme se vydali na průzkum i v redakční partě. Hru jsme neměli dopředu, nicméně když se po skončení embarga na internetu objevila lavina pozitivních recenzí, nemohli jsme u novinky chybět.
Autor: Bonusweb.cz
Jenže znáte to, domluvit se v dospělosti na jeden konkrétní čas není nic lehkého a zatím jsme tedy v redakční trojici hru spíš ochutnali v úvodní části. I tak nám to ale stačilo, abychom si o hře udělali vlastní obrázek.
Autor: Bonusweb.cz
Na Big Walk nás překvapila grafika, která sice v úvodu působí dost jednoduše, ale stačí si v počátečním údolí herní mapy prohlédnout západ slunce, párkrát si hodit se svítící koulí, která ozáří místní vegetaci z různých úhlů, a řeknete si: „Tohle nevypadá vůbec špatně.“
Autor: Bonusweb.cz
Pak jsou tu puzzly, které zatím nejsou moc těžké, ale nás zároveň pokaždé donutily se kolektivně zamyslet, co po nás vlastně na daném místě hra chce. Sem tam ale funguje i prosté „pokus-omyl“.
Autor: Bonusweb.cz
Hra vás příliš nevede za ruku, byť hádanky vám celkem jasně určují směr, kterým se máte vydat. A vypadá to, že hra jako taková bude opravdu dlouhá procházka.
Autor: Bonusweb.cz
Jako slabinu jsme v úvodu hry viděli především onen systém slyšení se na krátkou vzdálenost, protože abyste se opravdu perfektně slyšeli, musíte stát vedle sebe. Už když na sebe mluvíte z pár metrů, tak je to o dost horší. Autoři se už přiznali, že jde o chybu, kterou aktivně řeší.
Autor: Bonusweb.cz
Silná stránka hry je něco, co vlastně spojuje všechny kooperativní tituly, a sice schopnost poskládat partu lidí, se kterou si rozumíte. Big Walk vás může s náhodně vybranou partou lidí (i to jde) nudit, a s nejlepšími přáteli naopak královsky bavit. To už je něco, co zkrátka autoři neovlivní.
Autor: Bonusweb.cz
Proto si myslíme, že vysoká skóre ve světových recenzích jsou do jisté míry o tom, že se vždy našla dobrá parta lidí. Člověk pak vlastně víc hodnotí zábavu, o kterou se postarali ostatní, než herní mechaniky jako takové.
Autor: Bonusweb.cz
I nás koneckonců v úvodu hry asi nejvíc bavilo to, když jsme si vzájemně kradli tabule na psaní z rukou, když jsme se jeden druhému snažili (naprosto chaoticky) vysvětlit, že nás má vzít na ramena a skákat, nebo když jsme se vzájemně snažili nabarvit, abychom se rozpoznali jeden od druhého.
Autor: Bonusweb.cz
Na rovinu přiznáváme, že toto není recenze a my ze hry ještě neviděli zdaleka vše. A domluvit se na další večerní termíny bude celkem oříšek. Big Walk se ale právě z již uvedeného důvodu ani moc objektivně hodnotit nedá.
Autor: Bonusweb.cz
Big Walk mají nyní předplatitelé PlayStation Plus k dispozici v ceně, pro všechny ostatní (Xbox, Steam, Switch 2) je k dispozici asi za 450 korun, hra je navíc třeba na Steamu hned v hezké 25% slevě. Za vyzkoušení to rozhodně stojí, pokud máte s kým hrát.
Autor: Bonusweb.cz