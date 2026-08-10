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Big Walk je údajně nejlepší letošní hra. Tak jsme to šli prověřit

Ondřej Martinů
Big Walk Big Walk Big Walk Big Walk Big Walk Big Walk Big Walk Big Walk Big Walk Big Walk Big Walk Big Walk
V souhrnném skóre přeskočila Jamese Bonda, Forzu i Resident Evil. Řeč je o novince od malého studia House House, která vsadila na kooperativní řešení hádanek v partě lidí, pro které ve hře platí stejná pravidla dorozumívání jako v reálu. Ačkoli se to nemusí líbit každému, jde rozhodně o originální záležitost.

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vydáno 10. srpna 2026  12:58,  aktualizováno  13:09

Big Walk je údajně nejlepší letošní hra. Tak jsme to šli prověřit

Big Walk

V souhrnném skóre přeskočila Jamese Bonda, Forzu i Resident Evil. Řeč je o novince od malého studia House House, která vsadila na kooperativní řešení hádanek v partě lidí, pro které ve hře platí...

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