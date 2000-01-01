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Herní svět zaujal příběh japonského hororu Ball Boy Simulator, jehož autor si dal záležet, aby hra měla i český překlad. Všiml si totiž, že na Steamu má jednoho fanouška z Česka.
Autor: EBA GAME
Ball Boy Simulator je na první pohled docela nenápadná hra, jakých na Steamu každý týden vycházejí stovky. Jde o nízkorozpočtový japonský horor, na kterém pracuje pouze jeden vývojář.
Autor: EBA GAME
Hráče nejenom z Česka však vývojář zaskočil tím, když na síti X zveřejnil zprávu, že hra bude mít i české titulky, k čemuž ho vedlo pouze to, že si hru na svůj seznam přání umístil jediný člověk z Česka.
Autor: EBA GAME
Autor to vysvětluje také tím, že si v posledních letech všímá, jaký respekt mají Češi k baseballu a Japonsku.
Autor: EBA GAME
„Počkej na mě, můj český kamaráde,“ napsal autor pod oznámení českého překladu hry. Ta má vyjít už během tohoto měsíce.
Autor: EBA GAME
Za vstřícný krok mu už na síti poděkoval český hráč baseballu Ondřej Satoria nebo české herní studio Warhorse.
Autor: EBA GAME
V uplynulých dnech navíc o hru projevila zájem spousta dalších českých hráčů a autor si pochvaluje, že se jeho hra dostala do dalších stovek seznamů přání uživatelů Steamu.
Autor: EBA GAME
O čem Ball Boy Simulator vlastně je? Překvapivě to není sportovní hra, ale psychologický horor. Ovládáte v něm člena japonského středoškolského týmu, který má na starost hledání míčků po tréninku.
Autor: EBA GAME
Po jednom osudovém tréninku se zjistí, že několik míčků chybí. A vy je musíte za každou cenu najít, jinak vás trenér nebo někdo z týmu potrestá.
Autor: EBA GAME
Míčky se neztratily jen na hřišti, ale především v přilehlém areálu školy. Budete po něm bloudit v noci a doufat, že všechny ztracené míče najdete dřív, než někdo najde vás.
Autor: EBA GAME
Hra pracuje s prvky psychologického hororu a klaustrofobní atmosférou. Vývojář údajně vychází i z vlastních zkušeností a zážitků lidí ve svém okolí.
Autor: EBA GAME
Za zdánlivě obyčejným hledáním baseballových míčů se skrývá příběh o útlaku, nesmyslných pravidlech a nepříjemném prostředí japonských středoškolských týmů.
Autor: EBA GAME
Jak jsme už zmínili, hra má vyjít během srpna, přesné datum ale ještě neznáme. V galerii následují další obrázky ze hry.
Autor: EBA GAME
Ball Boy Simulator
Autor: EBA GAME
Ball Boy Simulator
Autor: EBA GAME
Ball Boy Simulator
Autor: EBA GAME
Ball Boy Simulator
Autor: EBA GAME
Ball Boy Simulator
Autor: EBA GAME
Ball Boy Simulator
Autor: EBA GAME
Ball Boy Simulator
Autor: EBA GAME
Ball Boy Simulator
Autor: EBA GAME
Ball Boy Simulator
Autor: EBA GAME
Ball Boy Simulator
Autor: EBA GAME
Ball Boy Simulator
Autor: EBA GAME
Ball Boy Simulator
Autor: EBA GAME