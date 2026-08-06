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Z těchto krásek jste vybírali miss cosplay. Podívejte se, která vyhrála
Ladné křivky cosplayerek a jejich kostýmů potěší především pánské oči. Hlasování v první anketě miss cosplay bylo napínavé až do konce, nakonec zvítězila Helly Valentine se svým odvážnějším...
Eurobankovky obsadili hrdinové z Kingdom Come. Prohlédněte si parádní návrhy
Návrhů nových eurobankovek si všimla i některá herní studia a přispěchala s vlastními nápady. Samozřejmě nejde o oficiální zapojení do hlasování, ale jen takové pobavení hráčů. Obzvlášť fanoušci...
Co frčí v Česku? Za tyto hry na Steamu utrácíme nejvíc
Podívali jsme se na právě nejprodávanější hry na Steamu podle tržeb v Česku. Jsou zde nejenom stálice, ale i několik skokanů díky probíhajícím slevám a pár novinek. Jisté však je, že s těmito hrami...
KVÍZ: Tyto hry nás naučily číst. Poznáte nejslavnější adaptace knih?
Hry a knihy k sobě neodmyslitelně patří už od samotných začátků interaktivní zábavy. Vymyslet fungující a originální svět je velmi náročné, a tak není divu, že si je tvůrci raději za úplatu půjčují...
Felicie, tatrovky i „vejtřasky“. Jaká česká auta se objevila ve hrách?
Na tuzemských silnicích je potkáváme dnes a denně, v digitálních světech počítačových her jsou ovšem česká auta spíše vzácností. Zapátrali jsme hluboko v paměti a dali dohromady pár titulů, kde si...
Jeden český fanoušek stačí. Autor japonské hry mu poděkoval českým překladem
Herní svět zaujal příběh japonského hororu Ball Boy Simulator, jehož autor si dal záležet, aby hra měla i český překlad. Všiml si totiž, že na Steamu má jednoho fanouška z Česka.
Bude Dave Bautista novým Kratem? Seriál God of War přeobsazuje hlavní roli
Slavná herní série akčních her God of War se dočká seriálové adaptace. Kvůli zranění se však hledá nový herec pro hlavní roli.
Co frčí v Česku? Za tyto hry na Steamu utrácíme nejvíc
Podívali jsme se na právě nejprodávanější hry na Steamu podle tržeb v Česku. Jsou zde nejenom stálice, ale i několik skokanů díky probíhajícím slevám a pár novinek. Jisté však je, že s těmito hrami...
Microsoft výrazně zdražil své konzole Xbox, v Česku jsou těžko k sehnání
Nedostatek zásob klíčových komponent vede výrobce, jejichž produkty využívají rychlé paměti a úložiště, ke skokovému zdražování. Ceny aktuálně vzrostly u konzolí Xbox Series X a S.
Eurobankovky obsadili hrdinové z Kingdom Come. Prohlédněte si parádní návrhy
Návrhů nových eurobankovek si všimla i některá herní studia a přispěchala s vlastními nápady. Samozřejmě nejde o oficiální zapojení do hlasování, ale jen takové pobavení hráčů. Obzvlášť fanoušci...
Spin-off Far Cry po letech vývoje skončil v koši. Ubisoft už chystá náhradu
Letos v říjnu tomu bude pět let od doby, co vyšel prozatím poslední díl ze série stříleček Far Cry. Jak to vypadá s novým dílem?
Stalker 2: Cost of Hope
Resonance: A Plague Tale Legacy
Beast of Reincarnation
Felicie, tatrovky i „vejtřasky“. Jaká česká auta se objevila ve hrách?
Na tuzemských silnicích je potkáváme dnes a denně, v digitálních světech počítačových her jsou ovšem česká auta spíše vzácností. Zapátrali jsme hluboko v paměti a dali dohromady pár titulů, kde si...
Chata u vody na Pálavě 5 min pěšky od Kempu Mars vlastní pozemek investiční potenciál
Šakvice, okres Břeclav
3 690 000 Kč
KVÍZ: Tyto hry nás naučily číst. Poznáte nejslavnější adaptace knih?
Hry a knihy k sobě neodmyslitelně patří už od samotných začátků interaktivní zábavy. Vymyslet fungující a originální svět je velmi náročné, a tak není divu, že si je tvůrci raději za úplatu půjčují...
Pět různých konců. Nový Silent Hill: Townfall zohlední vaše rozhodnutí
Připravovaný horor Silent Hill: Townfall slibuje nejenom tradiční propriety včetně mlhy, ale i více variant zakončení příběhu.