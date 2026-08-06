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Jeden český fanoušek stačí. Autor japonské hry mu poděkoval českým překladem

Ondřej Martinů
Ball Boy Simulator Ball Boy Simulator Ball Boy Simulator Ball Boy Simulator Ball Boy Simulator Ball Boy Simulator Ball Boy Simulator Ball Boy Simulator Ball Boy Simulator Ball Boy Simulator Ball Boy Simulator Ball Boy Simulator
Herní svět zaujal příběh japonského hororu Ball Boy Simulator, jehož autor si dal záležet, aby hra měla i český překlad. Všiml si totiž, že na Steamu má jednoho fanouška z Česka.

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Herní svět zaujal příběh japonského hororu Ball Boy Simulator, jehož autor si dal záležet, aby hra měla i český překlad. Všiml si totiž, že na Steamu má jednoho fanouška z Česka.

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