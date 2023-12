Modifikace hry změnila lesbický pár na heterosexuály. Ihned ji zakázali

Hra Baldur’s Gate 3 je ohromným překvapením roku. Sbírá jedno ocenění za druhým, včetně samotné hry roku na show Game Awards. Na hru už na PC vznikla celá řada modifikací, včetně i pár kontroverzních, které například mění barvu kůže některých postav. Ty už se dostaly na zakázané seznamy, a nyní dorazila další, která pro změnu upravuje pohlaví oblíbené postavy.

Předmětem úpravy je Dame Aylin, kterou potkáte až během druhé kapitoly hry. Zde se bohužel nevyhneme drobným spoilerům, které jsou však pro kontext důležité.

Aylin je žena, která se ve hře (pokud učiníte správná rozhodnutí) může setkat se svou ztracenou partnerkou. Tento lesbický pár je v komunitě Baldur’s Gate 3 vesměs oblíbený. Modifikace upravuje pohlaví Dame Aylin z ženy na muže a tedy i mění povahu jejího vztahu.

Dame Aylin Ser Aylin

Musíme uznat, že tato úprava hry působí poměrně komplexně. Nejenom, že autor vyměnil model postavy (ovšem ne brnění, které pořád působí dost žensky), ale dále pomocí AI změnil hlas z ženského na mužský a ještě navíc si dal tu práci, že pomocí AI také změnil veškeré zmínky a zájmena týkající se Aylin v konverzacích jiných postav. Nová postava má jméno Ser Aylin, a tak zní i název této modifikace.

Úprava hry v porovnání s jinými, které do her přidávají hákové kříže nebo rekonstruují skutečné teroristické útoky, vlastně na seznamu kontroverzních modifikací působí poměrně neškodně. I takováto změna však stačila k tomu, aby byla modifikace odstraněna z databáze Nexus Mods, která patří mezi velké agregátory uživatelských úprav PC her.

Proti modifikaci se nejprve vyhradila herní komunita na serveru Reddit, kde varování před používáním této aplikace nasbíralo přes 18 tisíc lajků. „Prosím nepodporujte tento odpad,“ hlásá tento populární příspěvek.

Zástupci Nexus Mods ve vyjádření k odstranění Sera Aylina z databáze (stejně tak k vymazání profilu autora) na diskusních fórech serveru uvádějí: „Jsme pro inkluzi a diverzitu. Pokud někdo na náš server nahrává modifikaci s cílem být proti diverzitě a inkluzi, podnikneme patřičné kroky.“ Hlavní problém však v tomto případě není modifikace samotná, jako spíše ostatní díla tohoto autora.

Ten totiž stojí za různými dalšími modifikacemi do hry Baldur’s Gate 3 s cílem odstranit z ní nejenom veškerá LGBT témata, ale také třeba i mění barvu kůže některých postav, včetně jedné z hratelných postav, Wylla. Tento autor tak ve hře na mnoha místech mění pohlaví postav, upravuje sexualitu jiných tak, aby byly vztahy ve hře převážně heterosexuální a celkově upravuje „estetiku“ hry zkrášlováním některých modelů.