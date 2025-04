Swen Vincke, ředitel studia Larian, poskytl portálu GameSpot rozhovor, ve kterém se již náznaky řešil další hru, do které se firma pustí. Podle všeho se totiž na blíže neupřesněném projektu pilně pracuje. „Zatím se to rýsuje opravdu hezky. A je to ohromně ambiciózní,“ prohlásil Vincke.

Larian nedávno vydal poslední velkou aktualizaci na Baldur’s Gate 3, RPG hit a hru roku 2023. O další vývoj hry se už teď mají starat především moddeři, Larian považuje za vylepšování hry ukončené, aby se autoři mohli soustředit na příští projekt. A příjemnou zprávou je, že studio nyní vyvíjí souběžně rovnou dva tituly.

Vincke přiznal, že je to řešení pro nepříjemné situace, kdy různé specializované týmy (3D animace, modelování, skripty apod.) musí dělat svou práci a tu předat dalšímu týmu v linii posloupnosti vývoje, jenže sami poté vlastně nemají co dělat. Larian tak nyní bude souběžně vyvíjet dva tituly, aby se specializované týmy mohly doplňovat a navzájem si předávat práci tak, aby se nikdy sami neocitli „na suchu“.

Cesta k příští hře bude každopádně dlouhá, jelikož si Larian vždy dává hodně záležet a zaměřuje se na dost komplikované a detailní scénáře, mechanismy a další herní struktury. Podle všeho bychom se o první ze dvou připravovaných her měli dozvědět do pěti let, tedy snad do roku 2030. „Moje žena se se mnou rozvede, pokud to bude trvat déle,“ přiznal Vincke žertem.

Je tak zřejmé, že na novou hru ještě budeme celkem dlouho čekat a pouze spekulovat, jaké by mohla mít téma a žánr. Spousta fanoušků věří v Divinity: Original Sin 3, stejně tak je ale možné, že si Larian vymyslí úplně novou značku. Naopak bychom se ale celkem divili, kdyby opustili žánr RPG.

„Tato hra se musí prožít. Je to zážitek, který je tak propracovaný a hluboký, že vás doslova do svého světa pozře. Je to ukázka toho, co láska vývojářů k vlastnímu dílu dokáže.“ napsali jsme v recenzi Baldur’s Gate 3 v roce 2023. Překonala spoustu prodejních rekordů a drží se na předních příčkách oblíbených her na Steamu i jiných platformách dodnes.