ANKETA: Chystáte se strávit svůj čas ve Starfieldu, nebo Baldur’s Gate 3?

Martin Kaller – Z těchto dvou herních příkladů to mnohem spíše vypadá na Baldur’s Gate 3, po kterémžto titulu už delší dobu pokukuji. V předchozích dílech jsem totiž strávil nezanedbatelně času a řadí se mezi mé vůbec nejoblíbenější RPG série. Nicméně právě s mým (volným) časem to dneska není ani zdaleka takové jako před mnoha lety, což třetí kapitolu v mých očích lehce diskriminuje. Jde zkrátka a dobře o příliš velké dobrodružství a třebaže mi manželka občas konejšivě tvrdí, že na velikosti nezáleží, v případě Baldur’s Gate 3 jsem tak stále na vážkách. Na druhou stranu není, stran nějakého konečného rozhodnutí, kam spěchat. Tvůrci hru v mezidobí jistojistě dále poladí (bugy), prodejní cena spadne dolů, čili pozdější koupí rozhodně nikdo neprohloupí.

Honza Srp – To je hodně snadná otázka. RPGčka od Bethesdy jsem nikdy nijak extra nemiloval a po příšerném Falloutu 4 jsem se zařekl, že už se do žádného z nich nikdy nepustím. Oproti tomu na Baldur’s Gate jsem vyrůstal a dodnes na ni nedám dopustit. Na třetí díl jsem se tak těšil, že jsem ho ani nechtěl recenzovat a ještě si navíc měsíc počkal na vyladěnější PS5 verzi. Aby mě pak od hraní nic nerušilo, nadvakrát jsem si zlomil nohu a utrhl kotníkové vazy, abych měl výmluvu a nemusel vstávat od obrazovky. Ok, o tom by se žertovat nemělo, ale když už se to tedy muselo stát, jsem rád, že mám k dispozici Baldur’s Gate 3.

Ondřej Martinů – Starfield je pro mě ta jistější volba. Byť obecně Bethesdě až zas tolik nefandím, třeba Skyrim mám rád a pokud se tak naplní proroctví, že Starfield bude takový Skyrim ve vesmíru, myslím, že mě hra osloví. Game Pass na PC mám nakoupený dopředu, na spuštění se do hry určitě podívám, jen mám aktuálně na seznamu ještě několik dalších her, které bych rád stihl do 6. září dohrát, nebo alespoň vyzkoušet. A také budu doufat, že už v září nebudou žádná další vedra, jelikož moje grafická karta slouží zároveň i jako malý přímotop. Což je fajn, když je chládek, ale jinak ne.

Ohledně Baldur’s Gate 3 to je trochu složitější. Vím o sobě, že nemůžu vystát hry, kde se musím starat o celou partu dobrodruhů. Zbožňuji RPG, ale jen ta, kde je prostě jen hlavní hrdina. Kvůli nutnosti starat se o celou partu, jsem nikdy nevydržel třeba u Dragon Age a tahovky, jako je třeba XCOM na mě působí víc jako domácí úkol z matematiky než jako zábava. Takže mi logicky všichni říkají, že asi nevydržím ani u Baldur’s Gate 3. Ale já bych to přece jen zkusil. Vím totiž, že se vždycky najde nějaká výjimka. Stejně jako nemám rád opravdu brutálně těžké hry a už vůbec ne soulsovky, tak je i přesto jedna z mých nejoblíbenějších her vůbec Hollow Knight. Takže věřím, že dát hře šanci má smysl.

Kdy si na to všechno najdu čas, to je ovšem ta nejpalčivější otázka. Aktuálně doháním rest v podobě trilogie Mass Effect, naštěstí jsem už někde v druhé polovině třetího dílu. Mám rozehraný Like a Dragon Ishin, který na mě ale asi naštěstí díky praktickým rekapitulacím mezi každou kapitolou počká. Pak také mám už nainstalované Sea of Stars, to mě čeká jako další. V září se pak ještě chystám na DLC do Cyberpunku, no a pak přijde největší herní masakr roku: říjen. Myslím, že ještě okolo Vánoc si budu stěžovat, že nemám vyzkoušeno zdaleka vše, co bych chtěl.

Ondřej Zach – Baldur’s Gate 3 už hraju a mám čím dál větší chuť ho rozehrát znovu. Starfield vyzkouším až v Game Passu a po přečtení recenzí se na něj těším ještě o fous víc, protože některé kritizované prvky mi zase tak nevadí. Nakonec tak budu hrát oboje, teď jde o to, co dřív. Ale možná to čistě pragmaticky bude Starfield, protože působí odladěneji, zatímco Baldur’s Gate 3 ještě pěkně vyladí.

Jan Lysý – Aktuálně ne. Nejen, že nemám dost času na to se do těchto her naplno ponořit, ale navíc teď nemyslím na nic jiného než na Mortal Kombat 1.