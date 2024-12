Černoši mají přednost. Naprosto nepřípustné, káral Elon Musk Microsoft

Letos to od hráčů za vtíravé woke prvky schytalo poměrně hodně her. A vypadá to, že si internetový dav po pořádném výprasku Dragon Age: The Veilguard našel nový cíl: Avowed od studia Obsidian, které má vyjít v únoru.

Na hru totiž nedávno vyšly první dojmy od úzké skupiny médií a influencerů, ve kterých se našly zmínky o tom, že Avowed v menu s popisy herních postav zaznamenává i jejich preferovaná zájmena. Pro mnohé je to stopka a důvod k prohlášení, že si žádnou hru se zájmeny kupovat nikdy nebudou.

Situace však nabrala obrátky, když si této debaty všiml americký miliardář a vlastník sociální sítě X Elon Musk. Ten nejprve napsal, že je „naprosto nepřípustné, aby fantasy hra měla zájmena“.

Na to zareagoval jeden z vedoucích vývojářů Avowed Matt Hansen na svém profilu na sítí Bluesky: „Chtěl jsem ho (Elona Muska – pozn. red.) svou hrou naštvat a teď nevěřím tomu, že se mi to opravdu povedlo. Je to opravdu bizarní, že nejbohatší člověk na světě kňourá ohledně něčeho, co vyrábím. Mám radost a nenapadá mě nikdo jiný na světě, koho bych raději vytočil.“ Následně ještě v jiné diskuzi na Bluesky Hansen napsal, že se odteď bude zasazovat o to, aby byla zájmena v každé hře, na které dělá.

Hansen oponoval Muskovi ze sítě Bluesky, jelikož si svůj profil na síti X již smazal. Jenže i tak lidé dohledali jeho dřívější příspěvky na X, kde například před čtyřmi roky psal, že rád dá rady ohledně práce v herní branži všem černošským umělcům, kteří se přihlásí. A že podle něj je zde příliš bělochů a Hansen se nemůže dočkat, až ho někdo takový nahradí a on bude moct odejít žít do lesa:

Právě ohledně tohoto vyhrabaného kostlivce ze skříně vývojáře z Obsidianu se rozjela další debata ohledně toho, zda herní firmy opravdu neupřednostňují na vývojářských pozicích lidi jiných pletí než bílé. Sám Musk ohledně toho rovnou na X označil ředitele Microsoftu Satyu Nadellu, jelikož Obsidian patří pod křídla herní divize této firmy.

K hádce se následně připojil spoluzakladatel studia Obsidian Chris Avellone, který na Muskovo rozhořčení reagoval příspěvkem, ve kterém nabádá všechny zájemce o práci ve studiu, pokud mají pocit, že byli odmítnuti na základě barvy jejich pleti, aby urychleně vyhledali právní pomoc. Podle něj pravděpodobně vyhrají ohromnou spoustu peněz na odškodném. A teď jen čeká, jestli se někdo takový skutečně najde. V Obsidianu už každopádně léta nepracuje.