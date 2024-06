Mario má soupeře. Zahráli jsme si očekávanou skákačku pro PlayStation

Pokud máte doma konzoli PlayStation 5, pak vám jistě nemohla uniknout předinstalovaná hra Astro’s Playroom, která slouží jednak jako ukázka toho, co všechno konzole umí, ale také jako taková pocta celému hernímu ekosystému od Sony. Nyní, po skoro čtyřech letech od vydání konzole, se schyluje k vydání hry Astro Bot, která tuto ukázku rozšiřuje na plnohodnotný herní zážitek. Mohl jsem si vyzkoušet několik ukázkových úrovní ze hry, které docela sebejistě napovídají, že Astro Bot se stane jednou z ikonických her této generace.

Zcela narovinu teď napíšu, že pokud jste hráli Astro’s Playroom a hra vás bavila, pak je pro vás Astro Bot v podstatě povinností. Je to přesně to, po čem jsem toužil během hraní této ukázky v roce 2020: aby zde bylo ještě víc úrovní, mechanik, mincí a tajných předmětů k sesbírání, víc výzev... prostě aby hra tak rychle neskončila. A přesně toto přání nyní Astro Bot splní.

Hra nyní nabídne celkem šest galaxií k prozkoumání a každá z nich je plná rozličných herních úrovní. Celkem jich ve finální verzi má být přes osmdesát, což je úctyhodné číslo, když si vezmeme v potaz, že Astro’s Playroom měl čtyři úrovně, byť dost dlouhé. Já jsem si jich jen v ukázce, ke které mne zástupci ze Sony pustili, vyzkoušel celkem pět: dvě klasické úrovně, jeden souboj s bossem a dvě skákací výzvy.

Klasické úrovně jsou přesně to, co si pamatujete z Playroomu. Levely jsou nabité různými schovanými předměty, referencemi na jiné tituly z nabídky Sony, robůtky k objevení (a zachránění), mincemi k posbírání a tak dále. Samozřejmě nechybí ani různé vylepšení vaší výbavy, které někdy vašemu hratelnému robůtkovi nasadí vystřelovací boxerské rukavice, jindy ho zase nafoukne jako balon, aby mohl vyskočit výše, a tak dále. Zaplaval jsem si také pod vodou i se proletěl vzduchem díky raketovému pohonu.

Hlavní náplní úrovní je vedle obligátní úspěšné cesty do cíle také zachraňování unesených robůtků zlým mimozemšťanem. Někdy ztraceného robota doslova nemůžete přehlédnout, jindy ho docela snadno minete. Hra vám samozřejmě hlásí, kolik jich v dané úrovni je a v jakém pořadí je máte či nemáte nalezené.

Souboj s bossem představuje novou mechaniku především v tom, že robot v hlavní roli má nyní tři životy. V běžném levelu přitom jediný zásah či pád do propasti znamená návrat zpět na záchytný bod. Boss, kterého jsem v demoverzi udolal, nebyl nijak obtížný, hra od vás však vyžaduje dávat pozor na různé vizuální nápovědy, co se po vás v danou chvíli chce. V jednu chvíli musíte boxovat do barevně označených bodů, jindy pak zase skákat tak, aby vás nesmetla vlna v moři. Rozhodně to všechno dává smysl a pozorní hráči nebudou mít problém, a to i ti, kteří se jinak vyhýbají výzvám ve hrách.

Trochu frustrující (ale pořád zábavné!) mohou být právě doplňkové výzvy, které už opravdu vyžadují rychlé reflexy, přesné míření a smysl pro rytmus. Jde tu o přesně načasované skoky, zdolávání překážek a používání speciálních schopností. Jediná chyba v takovém levelu znamená návrat na úplný začátek. Zapotí se i ti dovednější, ovšem obě dvě úrovně pořád hodnotím jako něco, co se dá po pár pokusech naučit. Rozhodně nečekejte obtížnost jako z nějaké „soulsovky“.

Grafika hry jinak působí hodně podobně jako v Astro’s Playroom. Sony se zde opět chlubí rychlými nahrávacími časy, krásně plynulým a jemným obrazem a také několika novinkami, jako je například pokročilá fyzika herních objektů. Mnohdy najdete hromadu různých věcí (plechovek, míčů, železných cihliček atd.), kterou se můžete prohrabávat či s objekty házet sem a tam. A líbil se mi také třeba fakt, že v jeden moment šlo jen tak pohozené kůly dřeva sekat laserem podle libosti na malé kousky, které pak odpadávaly přesně podle osy řezu laserem.

Samozřejmostí je také plná podpora funkcí ovladače DualSense, tedy pokročilé haptické odezvy a také zvukových projevů. Už teď vám v podstatě mohu garantovat, že Astro Bot bude ve chvíli vydání jedna z nejlépe optimalizovaných her na míru konzole PlayStation 5. A už teď víme, že hra bude kompletně lokalizovaná do češtiny.

Ukázky jsem se nemohl nabažit a teď se na datum 6. září, kdy Astro Bot vychází, těším o to víc. Hra má opravdu ohromný potenciál a v podstatě je to takový ekvivalent k Super Mariovi, jen od PlayStationu. Nintendo bude muset s chystanými 3D tituly zabrat, protože dostane opravdu hodně silného robotího konkurenta.