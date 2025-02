Průšvih měsíc před vydáním. Assassin’s Creed Shadows unikl na internet

Úniky her jsou vždy nepříjemná záležitost pro vydavatele. Čím dřív před vydáním, tím horší mohou být dopady. A zrovna Assassin’s Creed Shadows se chtěl takovým komplikacím vyhnout, jelikož jde o hru, která má šanci zachránit studio před krachem, nebo jej naopak zpečetit. Ale bohužel pro Ubisoft už hra v plné, byť zřejmě stále ne zcela doladěné podobě, koluje mezi lidmi.

Podle dostupných informací se mezi hráči objevily jak fyzické kopie získané blíže nespecifikovaným způsobem s předstihem, tak funkční digitální kódy, které hru zpřístupní. Jde tak zřejmě o únik na vícero distribučních frontách. K situaci se již vyjádřil Ubisoft na sociálních sítích:

„Jsme si vědomi toho, že hráči získali přístup ke hře Assassin’s Creed Shadows před jejím oficiálním vydáním. Nás tým vývojářů stále na hře pracuje, aby byla hra připravená na uvedení na trh. Veškeré záběry ze hry, které se objeví na internetu, nereprezentují finální produkt,“ vysvětlují zástupci firmy v omluvném příspěvku na síti X.

„Úniky informací jsou nešťastná záležitost a mohou fanouškům zkazit hru. Prosíme proto všechny, aby ostatním hráčům nekazili dopředu zážitek ze hry. Děkujeme naší komunitě za to, že se již snaží chránit ostatní před spoilery,“ dodávají.

Právě riziko spoilerů je nyní v online diskuzích a na sociálních sítích o dost vyšší a pokud se na hru těšíte, měli byste se nyní online debatám o hře raději vyhýbat. Zároveň je to ohromné riziko pro hru jako takovou, jelikož lidé budou souběžně s tím vyhledávat i různé kontroverzní momenty ve hře, případně pasáže s chybami a bugy a ty pak sdílet bez kontextu, což může dále odradit lidi od koupě hry.

Kdysi milované vydavatelství Ubisoft je nyní každopádně ve velkých problémech. Kvůli obsazení černocha do hlavní role se hra stala dalším bojištěm kulturních válek, místo jejích nepopiratelných kvalit (viz naše preview) se mezi hráči řeší, kdo edituje na Wikipedii záznamy o historických postavách (viz náš článek), nebo nešťastně provedená sběratelská figurka, která svým designem nechtěně připomíná japonské trauma z atomového bombardování (viz náš článek).