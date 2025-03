Oficiální profil videohry setřel Muska na jeho vlastní síti

Už dlouho před vydáním bylo jasné, že to hra Assassin’s Creed Shadows nebude mít u hráčů lehké. Studio Ubisoft, které za hrou stojí, se kvůli vícero přešlapům v minulosti netěší popularitě a nyní v podstatě vše vsadilo na titul, který v hráčích nevzbudil příliš velké nadšení. Ačkoli krátce po vydání hlásí autoři přes dva miliony hráčů, na sítích stále čelí kritice.

Jedním z lidí, kteří si do nové hry přišli kopnout, je miliardář Elon Musk. Ten se nejprve zapojil do debaty týkající se toho, že známý politický streamer Hasan Piker propaguje hru a přiznává, že za to dostává zaplaceno. „Hasan je podvodník,“ napsal Musk na síti X. Drtivé reakce však vyvolal až jeho následný příspěvek, ve které ještě dodává: „On propaguje špatnou hru jen pro peníze.“

Assassin's Creed @assassinscreed @elonmusk @Grummz @Ubisoft Is that what the guy playing your Path of Exile 2 account told you? oblíbit odpovědět

Na jeho slova se totiž ozval přímo oficiální profil série Assassin’s Creed. „To ti řekl člověk, který za tebe hraje Path of Exile 2?“ Tato slovní odveta naráží na fakt, že Musk byl přistižen při podvádění v této online hře. Začátkem letošního roku se totiž ukázalo, že jeho virtuální postavu musel vycvičit někdo jiný, protože excentrický boháč neznal ani některé základní herní mechaniky, a to i přes to, že se chlubil úspěchy, které by z něj dělaly jednoho z nejlepších hráčů planety.

Nutno dodat, že oficiální reakce profilu Assassin’s Creed drtivě překonala veškerá čísla Muskova dosahu původních příspěvků. Virtuální odvetu viděly desítky milionů uživatelů a stovky tisíc ji lajknuly. Situaci nevylepšil ani známý online provokatér, bývalý zaměstnanec Blizzardu Mark Kern, který celou debatu vyvolal a následně pod příspěvek přidal snímek článku, který tvrdí, že hra není takový hit, jaký by Ubisoft potřeboval.

Damaged Sector @DamagedSector How the Grummz vs Ubisoft / Assassin's Creed Shadows social battle went today: https://t.co/T5tFJYAEtS oblíbit odpovědět

„Naše hra je aspoň venku,“ oplatil mu to oficiální profil hry, což byla narážka na fakt, že Kern už roky slibuje vydání své nové hry Em-8er, jenže místo toho jen tráví většinu času rozdmýcháváním slovních přestřelek ohledně woke her na síti X. Dokončení jeho hry je stále v nedohlednu.

Ačkoli je pravda, že Assassin’s Creed Shadows opravdu nebudí moc jistoty v budoucnost kdysi slavné značky, dobrý marketing někdy může pomoct. Právě za trefný komentář směrem k Muskovi si hra vysloužila od nerozhodných hráčů kladné body. „Chtěl jsem si počkat, až bude hra ve slevě, ale tohle jste si zasloužili,“ píše jeden z uživatelů, který se pochlubil koupí hry.

Justin Đoàn @soundaholism Was gonna wait for a sale but nah yall have earned this https://t.co/aprHpflNxX https://t.co/Wz5W38xLlD oblíbit odpovědět

„Assassin’s Creed Shadows ve svém jádru není špatná hra, ale zároveň jí chybí šmrnc, energie i chuť bojovat za záchranu kdysi proslulé značky. Je to víc toho samého v kabátě, který si kdysi fanoušci přáli, jenže možná už vhodná doba pominula. A když už vám hra trochu nejistě nabídne pár novinek, tak působí spíš nadbytečně, jako něco, co sem ani nepatří, jen aby vás zase rychle nahnala zpátky k roky ověřeným herním mechanikám,“ napsali jsme o novince v recenzi na Bonuswebu.